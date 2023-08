escuchar

Tras las idas y vueltas ayer del Gobierno con el cierre de las exportaciones de carne por la fuerte suba de la hacienda en pie, medida que finalmente no se concretó, esta mañana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas había tensión. Desde anoche, según pudo saber este medio, los mensajes a diferentes consignatarios por parte de operadores ligados con la exportación se tornaron incesantes. Ante el temor a una posible reacción del Gobierno, pedían “cuidar” los precios vía diversas alternativas más allá de los habituales remates.

Ayer, luego de que el lunes el Gobierno devaluara un 22%, el precio promedio de la hacienda en pie escaló hasta cerca de un 50% con respecto al martes pasado. Rápidamente se encendieron las alarmas en el oficialismo, por lo que pasado el mediodía la Aduana informó la suspensión de las exportaciones de carne vacuna por 15 días, que por cierto provocó inmediatamente un fuerte rechazo en el sector agropecuario. Tras la intimidación latente, por la tarde se desactivó la medida. Fue luego de una reunión entre Guillermo Michel, director general de Aduanas y en su nuevo rol de fiscalizador de precios internos; Juan José Bahillo, secretario de Agricultura y; Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

Como un resabio de la época del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno en el Mercado de Liniers, que controlaba los precios, hoy las pasarelas ahora metálicas del MAG se llenaron no solo de matarifes sino que los habituales compradores de hacienda de exportación se convirtieron en observadores muy atentos a lo que se remataba. Tomaban nota de los precios. Hoy había más de 7000 cabezas a venta y en la plaza se mantuvo la firmeza de la jornada anterior, según dijeron las fuentes consultadas.

En el MAG, algunos martilleros aprovecharon el momento de la subasta para hacer su descargo contra las presiones del Gobierno

Tal era el grado de presión y descontento de los consignatarios que muchos prefirieron seguir los viejos artilugios que pedía Moreno por aquellos tiempos. “Vendan al oído [sin hacer subastas], que se facture a un precio, que no pase de tanto, aunque el resto lo vendan de ‘otra manera pero que no figure en el valor final’, señaló una fuente de la actividad respecto de los pedidos de otros operadores para comercializar que circularon durante esta mañana.

En este marco, en las subastas hubo martilleros que hicieron un descargo en público defendiendo el mercado de oferta y demanda.

“Cuando las vacas valían $100, no había mensajes; cuando el novillo valía $500 no había ningún tipo de mensajes de ninguna planta frigorífica o exportadora, del ABC. Así que muchachos, cuando la hacienda vale, vale; cuando escasea la hacienda, este es el resultado. Cuando hay gobiernos que no permiten producir más carne, este es el resultado. Así que dejen de andar jodiendo con los mensajes, que cuidado con los precios y a poner las pelotas de vez en cuando. Cualquier cosa que se pongan a laburar en serio”, enfatizó un martillero que le remata a varias casas consignatarias y que recibió un efusivo aplauso y gritos del público, tras su pequeño discurso.

En este contexto enrarecido, un consignatario contó: “Desde temprano, las presiones arrancaron con todo, operadores que habitualmente compran comenzaron, aunque sin un comunicado oficial, a decirnos que no rematemos, que hagamos algunas operatorias medias raras, que no marquemos más de ciertos precios. Algunos optaron por adherir y vender particular y otros igual van rematar, buscando plazos cortos, de contado y siete días”.

“Es deplorable. ¿Qué vienen a controlar el mercado interno si no es su espacio? Del Gobierno uno puede esperar cualquier cosa. Pero ya que los exportadores se pongan como veedores de un mercado libre de oferta y demanda, buscando un rédito del Gobierno ya es mucho”, cerró una fuente tras lo ocurrido en una jornada tensa.