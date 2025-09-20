Asado con hueso: el Gobierno rechazó derogar una norma resistida por productores de la Patagonia

Las autoridades del Senasa reiteraron su negativa a derogar la resolución 460/25 que permite desde junio pasado el ingreso de cortes con hueso plano a la Patagonia desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa.

La titular del organismo María Beatriz Giraudo les confirmó a los productores del bloque patagónico que la normativa que flexibilizó la barrera fitosanitaria seguirá vigente, aunque se mostró optimista tras la visita de la delegación de Chile que inspeccionó la barrera en Río Negro, pero sobre la cual aún no se conocen resultados concretos. La Patagonia es libre de aftosa sin vacunar.

Anteayer, los productores de las provincias patagónicas se reunieron en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) con Giraudo, un encuentro gestado por el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, para que los productores puedan, en primera persona, reiterarle a la funcionaria la importancia de derogar la normativa que flexibilizó la barrera fitosanitaria y que fue calificada en la región patagónica como un retroceso grave en términos sanitarios, productivos y ambientales.

La reunión, que tuvo a la resolución 460/2025 como el principal punto de debate, concluyó sin un acuerdo favorable para los productores. Pese a la negativa, la funcionaria se mostró abierta al diálogo con el sector y se comprometió a realizar una visita a la región en los próximos días, aunque no trascendió el lugar del viaje, según pudo reconstruir este medio a través de los asistentes al encuentro.

“Desde los productores solicitamos una vez más la derogación, pero ante la negativa de esto sugerimos su suspensión por el plazo de dos años hasta tanto se dé forma al plan de vacunación tendiente a lograr en el largo plazo el estatus de libre de aftosa sin vacunación de toda la Argentina”, detalló a LA NACION Lucila Apolinaire, presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego.

Reunión presencial y virtual con productores del Bloque Patagónico con la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo

Por su parte, César Guatti, representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), detalló que le presentaron un recorrido del reclamo que llevan adelante incluso antes que ella asuma al frente del Senasa, le desarrollaron su postura acerca de cómo creía que se habían desenvuelto las autoridades sobre el tema y reiteraron el pedido de derogación.

“Fue muy clara en el sentido de que no va a haber derogación”, aseguró el productor santacruceño a LA NACION al comentar que, más allá del buen clima, la reunión no había arrojado resultados positivos para los productores.

Durante la reunión, la presidenta del Senasa también se refirió a la reciente visita de una misión de enviados chilenos, que recorrió la zona donde se encuentra la barrera fitosanitaria para evaluar la condición sanitaria en la Patagonia y determinar si mantienen la restricción para comercializar o si flexibilizan.

María Beatriz Giraudo, presidenta del Senasa

Según los productores consultados, Giraudo se mostró optimista sobre el resultado del relevamiento, lo que podría tener implicancias positivas para la reapertura del mercado con el país vecino [frenó las importaciones tras la flexibilización de la barrera sanitaria], pero aún se deben esperar cerca de 20 días para tener los resultados de la visita.

También trascendió que una auditoría similar desde la Unión Europea llegaría al país para octubre o noviembre. A los productores les preocupa especialmente cómo puede impactar en el mercado europeo el cambio de estatus de la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación.

Por su parte, las asociaciones rurales siguen adelante con los reclamos vía judicial. En el caso de Tierra del Fuego, la resolución 460/25 fue suspendida por la jueza federal Mariel Borruto por el lapso de 30 días tras darle lugar a un amparo judicial presentado en Río Grande por la Asociación Rural de Tierra del Fuego.

La reunión se completó con la presencia de Nora Lavayén y Daniel Lavayén de Río Negro; Osvaldo Luján, de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut; Jorge de las Carreras, de Tierra del Fuego, y vía meet con los productores Cecilia Larminat de Neuquén, y Enrique Jamieson presidente de la FIAS de Santa Cruz, entre otros productores.

LA NACION hizo una consulta en el Senasa sobre el tema, pero no tuvo respuestas.