Así le pegaron a un empresario al que culpan de una presunta millonaria estafa

Un productor agropecuario encaró al dueño de una cerealera al que culpa de haberlo estafado por US$100.000 por granos. El hecho ocurrió en un restaurante de un hotel de Las Lajitas, en Salta. El agredido se trataría de Daniel Casanovas, el dueño de Cereales del Sur, una firma acusada de otros hechos similares y está en concurso de acreedores.

“¿A quién saludás, pedazo de gar...? ¿A quién saludás?”, lo encaró el productor quien le reclama por algo que hizo en Rosario en un momento del audio inaudible. La otra persona le retruca las acusaciones, a lo que Lucas Balbi, un productor de Buenos Aires con campos en la provincia de Salta, le pregunta si se “olvidó”.

En seguida, otra persona interviene en el enfrentamiento, a lo que el productor le contesta que lo hace “porque es un delincuente”. “¿No sabés quién es este? Es un delincuente”, retruca y acto seguido encesta una patada y lo acusa de haberle robado. Tras un momento de golpes, el productor le pide que se retire del restaurante. “Andate h***, ladrón, ¿Qué hacés ca*** a los productores acá. ¿Sabés lo que nos cuesta a nosotros sembrar y generar un peso? Tenés que pagar”, dijo.

El enfrentamiento ocurrió en el restaurante de un hotel en esa localidad, a donde había ido el productor a almorzar. “Cuando lo vi, por supuesto que no lo saludé, pero lo escuché hablar con otra persona a la que le hablaba de proyectos, de millones de dólares y toneladas. Entonces pensé: cómo puede ser que este tipo siga estando acá”, relató Balbi a LA NACION.

Balbi explicó que Casanovas le propuso pagar lo que le debe con maquinaria y algunas herramientas que a él le servían. “Fui 5 veces a revisarlas, firmamos un acuerdo en septiembre del año pasado y me pidió homologar el acuerdo, porque las herramientas no estaban dentro de Cereales del Sur. Yo me tenía que asegurar de que la maquinaria no fuera de la empresa que estaba metida dentro de la convocatoria, sino es un delito”, explicó. Tras esto llegaron a un acuerdo y le dijo que no le iba a dar nada hasta que se firmara un documento, por el que lo hizo ir a Rosario junto con su abogado: “El tipo no apareció”.

Según explicó, la reacción que tuvo en el restaurante de hotel fue porque “tuvo el tupé” de ir a saludarlo. “No debí reaccionar así”, confesó. Agregó: “El tipo hizo una estafa por 40 millones de dólares”, contó. En su caso, dijo que le pesificó una deuda de US$100.000 que le vendió con carta de porte hace cuatro o cinco años y “ahora lo que está ofreciendo es un chiste”. “Queda la deuda pesificada, a pagarla en 3 años y a partir de ahora corre con intereses fijados por el Banco Nación que son ínfimas. Es un delincuente que no puede seguir trabajando acá”, puntualizó.

El productor reconoció que estuvo mal su accionar. “En ningún momento pensé en agredirlo. El tipo, cuando se estaba yendo me vino a saludar. Entonces le dije: qué me venís a saludar. Te olvidaste que me hiciste ir a Rosario con mi abogado y no apareciste. ¡Eso es maldad!”, recalcó. Según contó, Casanovas tiene negocios espurios en esa región. “¿Cómo es posible que este tipo siga haciendo estas estafas? A mí me estafó”, remarcó.

Además, explicó que tras lo sucedido en el hotel Las Lajitas, ayer al mediodía, empezó a recibir amenazas. “Ayer a la tarde recibí amenazas de muerte”, dijo.

LA NACION intentó contactarse con los teléfonos que aparecen en la página de la cerealera, pero no obtuvo respuesta.

