Así quedó el productor brutalmente torturado

Un productor agropecuario sufrió un violento robo en su campo por parte de cuatro delincuentes que lo torturaron con una picana eléctrica y una pinza para arrebatarle dinero en efectivo, el auto y diez corderos que tenía pensado entregar para Navidad.

El hecho ocurrió en el departamento de San Eduardo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Tras conocerse el hecho, la Federación Agraria Argentina (FAA) exigió a las autoridades más medidas de seguridad en el ámbito rural.

Todo pasó el 23 de diciembre pasado, cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda de Francisco “Pancho” Aguzzi. Allí lo torturaron con una picana eléctrica y con una pinza que usaron para apretarle los dedos como forma de amedrentamiento.

Cuatro delincuentes lo torturaron y luego se llevaron dinero en efectivo, 10 corderos que tenía preparado para vender para las fiestas de Fin de Año y su auto. Gentileza Campo Litoral

Tras el caso, la entidad ruralista a la que pertenece Aguzzi, difundió un comunicado con declaraciones de la víctima y, mediante ese texto, reiteró su pedido sobre las acciones de seguridad que se requieren en los campos.

Al recordar el ataque que sufrió, el productor expresó: “Pensé que me iban a matar. Trabajan con una impunidad total. Eran cuatro personas y me dejaron atado tirado en el suelo. Me encontró mi hija a las nueve de la mañana”.

Brutal asalto a un productor agropecuario. Gentileza Campo Litoral Gentileza: Campo Litoral

En este contexto, señaló que la zona es tierra de nadie. “El distrito debe tener más de 60.000 hectáreas y la patrulla rural recibe $4600 por mes de combustible. Para colmo, la camioneta que tiene la guardia rural es del pueblo y no de la policía. Es realmente una vergüenza”, indicó.

El productor Francisco Aguzzi

“Agradezco estar vivo”, consignó el productor, quien solicitó que haya medidas para “que nadie más viva” lo que le tocó atravesar. Y cerró: “Debemos prevenir a los productores para que estén alertas, porque estos hechos de inseguridad son los que hacen que la gente se vaya del campo. La inseguridad es tremenda, sumado a todos los problemas que tenemos”.