Valores con altibajos en el comienzo la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso muy moderado por las precipitaciones registradas los últimos días, 4390 vacunos ingresados en 118 camiones jaula. Las ventas se realizaron con demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad, en especial cuando se trataron los novillos. El Índice General bajó un 2,62% al pasar de $3670,663 a $3574,286, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,42% al pasar de $4254,077 a los $4271,870.

Los novillos, con 625 cabezas, representaron el 14,35% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4900 con 433 kg; $4800 con 439 y con 440 kg, y $4600 con 508 y con 511 kg. Por las mejores vacas se pagó $4500 con 445 kg; $4000 con 469 kg, y $3850 con 542 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 331 kg; $5320 con 376 kg, y $5240 con 416 kg, y en vaquillonas, $5550 con 277 kg; $4800 con 355 y con 358 kg, y $4400 con 397 y con 410 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3574,286, mientras que el peso promedio general resultó de 431 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4271,870. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4271,872. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4358,995. Detalle de venta: 625 novillos; 868 novillitos; 833 vaquillonas; 1450 vacas; 471 conservas, y 109 toros. Base 12 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (262) Asoc. de Cooperativas nt. 30, 358 kg a $5000; 33, 355 a 5100; vq. 19, 366 a 4700; 37, 355 a 4800; Ledesma vq. 18, 450 a 4400; 18, 389 a 4600.Balcarce y Cía. SRL: (75) Imaz vq. 14, 357 a 2200; Peluffo vq. 14, 314 a 4200. Blanco Daniel y Cía. SA: (109) Casadei nt. 17, 350 a 5200; Grupo D y V vq. 60, 404 a 4200; Pittameglio vq. 12, 358 a 4800; 13, 339 a 5000.

Campos y Ganados SA: (48) González v. 12, 573 a 3500; 22, 495 a 3850. Casa Usandizaga SA: (134) Aotearoa v. 12, 488 a 2500; Belich vq. 22, 374 a 2250; Maillos v. 20, 499 a 3400; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 14, 323 a 2250. Colombo y Colombo SA: (36) Agropecuaria Cattalano v. 12, 470 a 2800; 23, 506 a 3000. Colombo y Magliano SA: (392) Almarmat n. 22, 467 a 4500; 17, 452 a 4600; Avestruz v. 14, 471 a 3200; vq. 18, 341 a 3000; 15, 424 a 4000; Bellamar Estancias nt. 17, 534 a 3300; 45, 436 a 4050; Bernardini n. 18, 472 a 4370; Biofeeds Argentina n. 32, 392 a 3000; Feiba v. 32, 489 a 3250; Reser nt. 17, 385 a 4850; vq. 17, 335 a 4720; Soproga vq. 33, 358 a 2320. Consignataria Melicurá SA: (106) Casamu vq. 15, 382 a 2260; v. 13, 458 a 2600; Zubiaurre n. 38, 471 a 4600. Consignataria Nieva y Cía. SA: (33) Pin vq. 15, 422 a 2300. Crespo y Rodríguez SA: (209) Agropecuaria La Maleza n. 15, 436 a 4000; nt. 23, 401 a 4400; Carclase vq. 15, 335 a 3500; 22, 327 a 3600; 15, 318 a 3700; 33, 340 a 4000; Estab. Tatay v. 12, 504 a 3200; Salgado vq. 25, 455 a 3300.

Dotras, Ganly SRL: (124) Industrias C.E.P. v. 14, 502 a 3300; 15, 538 a 3500; Paletta nt. 30, 383 a 4900; 15, 375 a 5000; Santa Rosa del Monte vq. 20, 344 a 2000.Gahan y Cía. SA: (169) Agrop. Celta n. 42, 508 a 4500; nt. 12, 427 a 4700; Guerrero n. 21, 448 a 4100; vq. 39, 353 a 4000; Salgado vq. 12, 418 a 4000. Gananor Pujol SA: (235) Barreiro n. 14, 434 a 4600; Invernea Proteína Pyme vq. 40, 364 a 4000; 12, 342 a 5000; Las Víboras vq. 13, 354 a 1900; v. 46, 443 a 2000; 13, 350 a 2040; 15, 447 a 2620; Marelli v. 15, 445 a 4500; vq. 14, 384 a 4600. Goenaga Biaus SRL: (57) Layus n. 20, 392 a 3500. Gogorza y Cía. SRL: (187) Peiretti v. 37, 448 a 2900; nt. 18, 390 a 4500; 12, 335 a 5200; vq. 37, 343 a 4600; 33, 317 a 4800; 30, 312 a 4900.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (43) Campos vq. 43, 346 a 4900. Jáuregui Lorda SRL: (79) Agro Ganadera Vidoret v. 29, 558 a 3700; 16, 510 a 3780.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (101) Domínguez n. 34, 514 a 3900; Los Tuelches vq. 36, 374 a 1800. Lartirigoyen & Oromí SA: (40) Avenales vq. 24, 331 a 1800. Llorente-Durañona SA: (49) Cabaña Don Tomás nt. 22, 427 a 4300.

Madelan SA: (95) Blasfer n. 12, 458 a 4600; 29, 439 a 4800; Los Baguales n. 34, 455 a 4000; San Pedro Agrop. v. 13, 480 a 3480. Martín G. Lalor SA: (51) Las María Teresa vq. 14, 393 a 2100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (192) Burdet nt. 13, 415 a 4700; vq. 12, 367 a 4600; Gallo nt. 15, 424 a 4800; 16, 394 a 5100; Lodos nt. 14, 392 a 5000; 16, 373 a 5120. Monasterio Tattersall SA: (562) Algarra Hnos. nt. 17, 450 a 4650; 32, 416 a 5240; 32, 376 a 5320; Cía de Inversión vq. 14, 427 a 2400; Cía. Inversora Agropecuaria vq. 20, 389 a 2100; 17, 413 a 2200; Diez nt. 12, 340 a 5350; Esteban nt. 15, 560 a 4000; Feiba v. 13, 529 a 3200; 13, 501 a 3250; Heim nt. 28, 395 a 4920; Huergo Seragro vq. 18, 413 a 2800; v. 15, 503 a 3000; La Hormiga v. 25, 430 a 1700; 21, 476 a 2000; S.Q.S. Agroinversores nt. 12, 293 a 5500; Salgado n. 13, 511 a 4600; vq. 17, 469 a 4000.

Pedro Genta y Cía. SA: (151) Ambrosius v. 12, 448 a 2200; vq. 16, 427 a 2500; Hijos de Bruno nt. 15, 425 a 4700; vq. 17, 410 a 4400; Lambertini vq. 15, 400 a 4300; 18, 340 a 5000; Nelson tr. 18, 566 a 2850.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (252) Blasfer n. 25, 433 a 4670; nt. 27, 445 a 4670; Cab. La Pastoral v. 17, 450 a 2620; Estab. Maraju nt. 35, 366 a 4500; Monvale vq. 19, 378 a 2550; v. 22, 578 a 3200; Retamal nt. 14, 380 a 5150; Sobrado v. 15, 511 a 3200. S. L. Ledesma y Cía. SA: (43) Grial Agropecuaria nt. 18, 408 a 3700; 25, 389 a 3800. Wallace Hermanos SA: (89) Arrastua nt. 41, 421 a 4500; Messler v. 18, 453 a 3000; Tres “T” n. 13, 440 a 4800.Otras consignaciones: Ferias Agroazul SA (28); Heguy Hnos. y Cía. SA (11); Irey Izcurdia y Cía. SA (44); Nieva H. y Asociados SRL (33).