Violento choque frontal entre dos camiones en la ruta 14: murió una persona

Un conductor santafesino de 33 años falleció en las últimas horas tras permanecer internado en grave estado luego de protagonizar un violento choque frontal contra otro camión de carga. La víctima no pudo reponerse de las heridas provocadas por la colisión. El accidente de tránsito tuvo lugar este lunes en la ruta 14, a la altura de Santa Fe.

El incidente ocurrió entre las localidades de Arminda y Pueblo Muñoz, a unos 45 kilómetros al sur de Rosario. Por motivos que ahora son materia de investigación, dos camiones colisionaron de manera frontal.

Debido al impacto, uno de los conductores sufrió heridas graves y fue trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero falleció horas después. El hombre había quedado atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado por personal especializado de Bomberos de Villa Mugueta, Bigand y Acebal.

El violento choque frontal entre dos camiones dejó como saldo un conductor muerto. captura de redes

“Fue un trabajo bastante complejo; se demoró para poder sacar al paciente de la mejor manera. Una vez ya extraído, se puso a disposición de los médicos. Se encontraba conciente”, explicaron los rescatistas al medio local El Tres. La víctima fatal fue identificada como Facundo Magnano, un camionero que vivía en Venado Tuerto.

El violento choque frontal entre dos camiones dejó como saldo un conductor muerto. @ezequiel.celis.58

El otro camionero involucrado sufrió lesiones, pero de menor consideración. Fue asistido en el lugar a bordo de una ambulancia.

El violento choque frontal entre dos camiones dejó como saldo un conductor muerto.

“Cuando vi el siniestro, atiné a esquivar. Yo venía de Rosario. Lo vi a unos 300 metros y pude salir ileso de todo. Vi que el muchacho de la tolva roja llegó a esquivar la parte de la cabina del otro”, contó a los medios locales un conductor que circulaba a poca distancia de los camiones y fue testigo del choque. El hombre agregó: “Uno de los camioneros se pudo bajar por sus propios medios. Estaba asustado y tenía cortes en la cara”.

Según los medios locales, ​Magnano era una figura reconocida en el ámbito deportivo santafesino. Fue árbitro en la Liga Venadense hasta su retiro en 2023; incluso, ejerció su labor en la primera división. Este año, trabajaba como director técnico de la 4.ª división del club Deportivo San Jorge de Carmen.

El camionero que murió este lunes tras un choque frontal contra un rodado de similares características fue despedido por el club donde era director técnico. @depo_san_jorge

Dos argentinos murieron en un choque entre un camión y un auto en Brasil

Un choque frontal entre un camión y un auto dejó cinco muertos este sábado en la región del Alto Valle del Itajaí, al sur de Brasil. Entre las víctimas había una madre y su hijo argentinos, ambos oriundos de Misiones.

El siniestro ocurrió sobre la ruta estadual SC-110, a la altura de la localidad de Ituporanga. Según precisó el medio Misiones Online, un Fiat Uno en el que viajaban las víctimas impactó de frente contra un camión de gran porte que circulaba en sentido contrario. Por causas que se investigan, el automóvil habría invadido el carril opuesto.

A raíz del impacto, los cinco ocupantes del automóvil murieron en el lugar y quedaron atrapados en el interior del habitáculo, que resultó destruido. Dotaciones de bomberos trabajaron en la extracción de los cuerpos.