Un productor agropecuario compartió un video de su hijo mientras probaba en su campo un tractor nuevo con una fertilizadora, que se volvió viral. En las imágenes que compartió Diego Rodríguez, un agricultor de Carhué, en la provincia de Buenos Aires, se ve al joven en la cabina, manejando en el atardecer. El padre aclaró que Alejo, su hijo, estudia y está en tercer año de la secundaria.

“A su edad [yo] andaba en un Fhar 66 sin aire, y subiendo bolsas a la sembradora, pero ahora, trabajo infantil”, explicó Rodríguez. Según mencionó en la publicación, su hijo tiene 14 años. “Así se lleva un país adelante: enseñando la cultura del trabajo. Pero hay gente que ve otras cosas… El que piensa en fantasmas escucha un ruido y piensa que es uno”, agregó en la red social X, antiguamente Twitter. Explicó que ayer estaba arrancando a trabajar en un lote con una fertilizadora. Si bien su hijo lo acompaña, él no lo deja solo. “Le gusta [la actividad del campo], pero la idea es que estudiar sea lo principal y, en sus vacaciones o tiempos libres, lo pueda hacer. Y que incluso tenga alguna retribución por ello”.

Tras la publicación, hubo gente en esa red social que le respondió a favor de la cultura del trabajo. Además, felicitaron al padre y hubo quienes hasta recordaron viejas épocas con maquinaria que por entonces era considerada de primer nivel. “Los trabajos se aprenden mejor haciendo, y si es a temprana edad mucho mejor. No me olvido de la temperatura de la caja en los pies y el olor al aceite hidráulico hirviendo del Massey, pero todo sirve, se aprende a valorar”, respondió otro en X.

Ante esta respuesta, Rodríguez, acotó: “Teníamos un 1075 sé de que me hablás”. “Mi viejo me mandaba a desmalezar las alfalfas con un Someca 45, que épocas”, indicó otro sobre las historias que los unen al campo. “Te felicito hermano. La cultura del trabajo no se negocia”, “qué orgullo”, “bien ahí. El trabajo y el esfuerzo dignifican a la persona. Un ejemplo el peque”, “te felicito. Es la única manera de progresar”, agregaron otros usuarios que se sumaron a los elogios.