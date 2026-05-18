“Mi papá sabe que el futuro es sin carne”: el vicepresidente de la Rural tuvo que hablar tras una frase de su hija que generó revuelo

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y candidato a presidente de la entidad, Marcos Pereda, tuvo que pronunciarse en su cuenta de X luego de que trascendieran declaraciones de su hija, Milagros, donde señalaba que su padre “sabe que el futuro tiene que ser sin carne”. Pereda está enfrentado al presidente de la SRA, Nicolás Pino. En redes la frase se coló en la interna de la institución.

La hija de Pereda es diseñadora vinculada con la moda y tiene un importante foco en la sustentabilidad del ambiente. Fue entrevistada para Ángeles y Demonios por Angie Landaburu.

En la entrevista, la conductora le preguntó que hábito recomienda a quien quiera empezar a cuidar el medioambiente. Contestó: “Yo, en los hábitos, me encantaría decir dejar la carne; es un gran paso, pero realmente hace muchísimo, muchísimo la diferencia. En otro caso, si no, bueno, disminuir la carne”.

Según precisó luego, “otro hábito” que “es muy cambiable es el tema de los plásticos, de un solo uso, de las botellas de plástico, de sacar la costumbre de comprarte una botella de coca, una botella de agua, andar con tu termito”. Agregó: “Vas a comprar un café y tener tu propio tarro”.

Milagros Pereda en la entrevista Captura

Luego insistió en “ser consciente de que cada cosa que uno tira a la basura no desaparece”. Reiteró también la necesidad de “ser consciente de los plásticos que uno usa cada día” y “bajar el consumo de la carne y de los lácteos; todo producto derivado de animal también suma un montón”.

En otro tramo dijo que, en cuanto a moda, hay que “ser más consciente de lo que comprás”. Ejemplificó: “No comprar cosas de mala calidad y baratas que van a ser descartables porque van a durar poco y en el fondo te termina saliendo más caro”. También sugirió “no comprar productos que tienen poliéster porque, más allá de la producción que es supercontaminante porque es petróleo, también le hace mal al cuerpo de uno. O sea, uno cuando transpira el poliéster se pasa a la piel”.

Tras eso, la conductora le recordó que su familia trabaja en la ganadería. Frente a esto Milagros Pereda indicó: “Sí, mi papá viene de familias y generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea. Sabe y es súper consciente de que hay que ponerle un fin a esto. Y gran parte de esa influencia también fue mi mamá, que también es vegetariana, y algunos de mis hermanos también”, dijo.

Agregó: “Justamente es como que cuando estás más cerca de estas industrias, capáz que tienes más realidades y entendés más lo que está generando. Y creo que un poco eso fue lo que nos hizo a nosotros pegar como un volantazo para el otro lado. Pero, obviamente, o sea, es esta dualidad que veo constantemente como en mi familia, que me lleva como para un lado y para otro. Mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne. Y es consciente de eso”.

Respuesta

En este contexto, en su cuenta de X Marcos Pereda fijó su posición y destacó que defiende a la actividad ganadera.

“Hoy fui consultado sobre declaraciones que hizo mi hija en un programa vinculado a temas de su trabajo. Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”, dijo.

El posteo de Marcos Pereda tras conocerse la frase de su hija

El vicepresidente de la SRA después remarcó: “Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no sólo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo”.

Pereda después escribió una frase destinada a la interna en la SRA dónde está enfrentado a Pino: “Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto”.