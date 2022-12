Bajaron a la mitad su producción y apuntan a una promesa incumplida del Gobierno

escuchar

Luego de presentar la nueva versión del dólar soja con un tipo de cambio a $230, el Gobierno les había prometido a las empresas que procesan soja para elaborar expeller para la alimentación animal un mecanismo de “asistencia” para “compensar las descompensaciones” que el nuevo tipo de cambio generaba. Sin embargo, pasaron más de 20 días y la ayuda todavía no llegó. En este contexto, las firmas de extrusado de la oleaginosa alertaron que tuvieron que reducir la producción en un 50% y algunas empresas evalúan vacaciones para los empleados sin goce de sueldo.

“Desde el 29 de noviembre pasado, que tuvimos la reunión con el Gobierno, nos brindaron una solución, aceptamos casi todas las condiciones que nos pusieron, pero la promesa todavía no se cumplió y no nos respondieron más”, explicó Marcelo Conte, presidente de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe (Cidep).

Alertó: “La situación de las plantas es compleja, sobre todo las que hicieron inversiones y están endeudadas o tenían grano tomado a fijar. Hay plantas que están trabajando casi a mitad de producción, otras que definen si van a dar vacaciones a los empleados sin goce de sueldo”.

Fuentes consultadas en el Gobierno dijeron que tienen preparado un paquete de medidas que iban a ser presentadas y puestas en consideración de la Mesa de Enlace en el encuentro que ayer los ruralistas desistieron de ir a la Secretaría de Agricultura. Los dirigentes no concurrieron disconformes porque no asistía el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien le habían solicitado una audiencia.

Conte señaló que con la nueva versión del dólar soja con un tipo de cambio a $230 solo para la oleaginosa con destino a exportación es muy difícil para los industriales competir con las grandes empresas exportadoras. En rigor, detalló que mientras el poroto de soja pasó a cotizar a un tipo de cambio a $230, el aceite que producen se convierte al dólar oficial, rondando los $170.

Comentó que las firmas de extrusado de la oleaginosa tienen que “subir el valor del expeller para poder cubrir los costos de producción”.

El 29 de noviembre último, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, se había reunido con representantes de cámaras de productores porcinos, avícolas y bovinos así como con cámaras de extrusoras de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. En el encuentro les indicaron que iban a ayudar a “proteger y compensar” a los productores de las cadenas alimenticias que utilicen insumos derivados de la soja, a fin de garantizar el normal abastecimiento a valores previos al 28 de noviembre.

De acuerdo a lo que había transcendido, con el sistema se iba a compensar a las empresas que se inscribirían la compra de unas 120.000 toneladas de soja durante diciembre.

La compensación rondaría los $20.000/25.000 pesos por tonelada de soja molida y en total se destinarían aproximadamente $2500 millones.

Conte precisó que el subsecretario de Fortalecimiento Industrial de la provincia de Santa Fe, Iván Piasci, aguada una reunión con el gobierno nacional por otros temas y esperan que en el encuentro pueda plantear la situación del sector porque así se lo pidieron.

Por otro lado, Conte dijo que temen lo que pueda ocurrir cuando termine de regir el nuevo dólar soja: esto es, no conseguir que les vendan soja para producir. “Nos preocupa que en enero pase lo mismo que en octubre, que no se liquidó cereal, lo que hizo que las plantas no puedan acceder a la materia prima necesaria para producir”, concluyó.