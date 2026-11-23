El gigante alemán Bayer informó que un tribunal estatal de Missouri otorgó la aprobación final a un acuerdo colectivo a nivel nacional en Estados Unidos para resolver las reclamaciones actuales y futuras relacionadas con el herbicida Roundup, desarrollado por Monsanto, por presuntas lesiones causadas por linfoma no Hodgkin (LNH).

“El acuerdo colectivo, junto con el fallo favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio en el caso Durnell, constituyen pilares que se refuerzan mutuamente en la estrategia integral de la compañía, diseñada para contener significativamente los litigios relacionados con Roundup”, dijo la firma.

En este contexto, Bill Anderson, director ejecutivo de Bayer, indicó: “La aprobación final del tribunal supone un hito decisivo en la estrategia de la compañía para mitigar los riesgos de los litigios pendientes y futuros relacionados con Roundup”.

El glifosato está aprobado en más de 140 países

Según recordó la compañía, la aprobación de la demanda colectiva ocurre después del veredicto unánime a favor de la defensa en el caso Aretino, el primero que llega a juicio desde la decisión Durnell de la Corte Suprema de EE.UU.

“Los demandantes no lograron probar los defectos de diseño, el fraude ni la negligencia durante el juicio, luego de que la Corte dictaminara que sus demandas por falta de advertencia estaban invalidadas por la sentencia Durnell”, precisó.

Se destacó que el resultado “valida el argumento de Monsanto de que estas demandas no pueden probarse, dado que la EPA y todos los demás organismos reguladores importantes a nivel mundial que han evaluado dichos productos han concluido que pueden usarse de forma segura y no son cancerígenos”.

Monsanto, hoy controlada por Bayer, había impulsado el acuerdo para limitar significativamente el litigio, y dicho acuerdo no incluye ninguna admisión de responsabilidad ni de irregularidades, explicaron.

Cualquier apelación contra la orden de aprobación final del Tribunal suspendería los pagos hasta que se agoten dichas apelaciones

“El fallo de la Corte Suprema debería impedir cualquier reclamación presente o futura basada en la teoría de la falta de advertencia, la teoría central del litigio hasta la fecha, incluidas las reclamaciones de quienes opten por no participar en la demanda colectiva”, señalaron.

Según se explicó, Monsanto realizará pagos anuales decrecientes con límite máximo durante un máximo de 21 años, por un total de hasta 7250 millones de dólares estadounidenses, incluyendo los pagos ya realizados. Se indicó que cualquier apelación contra la orden de aprobación final del Tribunal suspendería los pagos hasta que se agoten dichas apelaciones.