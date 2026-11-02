El Renatre ya certificó a 17 empresas por sus prácticas laborales y otras 15 buscan obtener el sello

El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales (Renatre) ya otorgó 17 sellos de su Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) y otras 15 empresas están en proceso de obtenerla, según informó el organismo durante un encuentro en su sede central porteña. La herramienta, que distingue el cumplimiento de la normativa laboral, también ganó espacio en la cadena ganadera: la Mesa Argentina de Carne Sustentable (MACS) estableció esa certificación como condición indispensable para otorgar su propia distinción de carne sustentable.

“Desde las entidades tenemos el orgullo de no defender a quien no cumple con las normas laborales o con los salarios que corresponden. No defendemos a quien no se adapta a las normas nacionales e internacionales; por eso impulsamos este sello de certificación laboral”, sostuvo el presidente del Renatre, Abel Guerrieri.

El directivo destacó que más de 14 legislaturas provinciales declararon el programa de interés. La presentación se realizó el 27 de octubre, durante el encuentro “Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) en el sector rural: competitividad, mercados y nuevas oportunidades”, con el acompañamiento de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina y la participación de organismos públicos, empresas, asociaciones, fundaciones y las entidades que integran el Registro: Uatre, Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

José Voytenco, secretario general de la Uatre

El director del Renatre y secretario general de la Uatre, José Voytenco, explicó que el proceso incluye relevamientos de campo, en los que ya se evaluó a más de 450 trabajadores y trabajadoras. “Detrás de cada sello que hemos otorgado hay compañeros y compañeras que trabajan en el campo. En cada visita se les pregunta por sus elementos de protección, su acceso a agua potable y si saben cómo actuar ante una emergencia”, afirmó. Sobre la importancia de esas verificaciones, agregó: “Quien conoce el campo sabe lo que eso significa: cuando el hospital más cercano queda a muchos kilómetros, un botiquín completo, un extintor en condiciones y un compañero capacitado en reanimación cardiopulmonar pueden ser la diferencia entre un susto y una tragedia”.

Voytenco también vinculó las condiciones laborales con la capacidad de las empresas para atraer trabajadores. “Después de obtener el sello, las empresas empiezan a recibir solicitudes de empleo. El trabajador sabe dónde se trabaja bien, dónde se lo cuida y dónde se lo respeta, y quiere trabajar ahí. La sostenibilidad no es solo ambiental, también es laboral. Competitividad y derechos no son caminos opuestos: son el mismo camino”, expresó.

Abel Guerrieri, presidente del Renatre

En materia de empleo, Guerrieri destacó que la plataforma digital del Programa de Empleo Rural (PER), a través de la cual el Registro ofrece un servicio de intermediación laboral, reúne casi 7000 perfiles. “Pasamos de la libreta en papel a contar con una infraestructura tecnológica de punta que nos enorgullece y que ponemos a disposición del trabajador y del productor”, señaló.

La directora de la Oficina de País de la OIT para la Argentina, Sara Luna Camacho, ubicó la certificación dentro de los principios del trabajo decente y el respeto de los derechos humanos. “Cuando hablamos de Prácticas Laborales Sostenibles, en realidad estamos hablando de condiciones de trabajo digno, salud y seguridad, formación, libertad sindical y prevención del trabajo infantil y de la explotación laboral en toda la cadena”, sostuvo. En ese sentido, planteó: “Avanzar en estos temas no es solo mejorar la gestión de una empresa; es contribuir a construir una sociedad mejor, en la que producir y competir en el mundo vaya de la mano con la dignidad de quienes trabajan”.

Entre las experiencias empresariales, Martín Britez, presidente de la cooperativa Productores de Yerba Mate Santo Pipó, de Misiones, explicó el papel de la certificación en su inserción internacional. La entidad tiene 96 años de historia y 198 empleados. “Hoy exportamos a casi 40 países en todo el mundo. Los mercados internacionales ya no solicitan únicamente el cumplimiento de normas medioambientales, sino que exigen certificaciones socio-sostenibles de producción. Contar con el sello PLS del Renatre fue un paso acertado y estratégicamente muy beneficioso”, afirmó durante el conversatorio sobre la transformación de las buenas prácticas en valor económico y social.

Sara Luna Camacho, representante de la OIT

Por su parte, Lourdes de los Ríos, analista de Recursos Humanos de la empresa olivícola y agroindustrial Sol Frut SA, relató que el proceso abarcó la verificación de las condiciones laborales de 240 trabajadores en cinco establecimientos de San Juan, La Rioja y Corrientes. El sello nos permitió auditar si aquello que planificamos desde una oficina en la ciudad realmente lo vive el trabajador en el campo”, señaló. También destacó la respuesta del personal: “Más allá del respaldo comercial, el valor más valioso de este proceso fue la devolución de la propia gente: saber que el colaborador siente orgullo de pertenecer a la empresa y que ve en el campo un entorno seguro y con futuro para su familia”.

La jornada incluyó, además, paneles sobre Conducta Empresarial Responsable, con Gerardo Corres y Jaime Godoy, coordinador nacional del Proyecto Ceralc de la OIT, y sobre alianzas estratégicas, con Fernando Valdivia, de la MACS, y Sol Henchoz, gerente general del Renatre.