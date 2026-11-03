Metalfor, una de las empresas más relevantes del agro, pidió su concurso de acreedores

Metalfor, una de las empresas más importantes de la maquinaria agrícola argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores. Señaló que tomó esa decisión para proteger la continuidad de la firma y ordenar sus obligaciones.

La empresa, oriunda de Marcos Juárez, Córdoba, es referente en la fabricación de pulverizadoras autopropulsadas. Hace meses viene atravesando una situación financiera difícil que la obligó a tomar distintas medidas de ajuste. Una de las causas del declive estuvo en el golpe que causó en el mercado en 2023/2024 el default con pagarés de firmas del agro como Surcos y Los Grobo Agropecuario, momento que tensionó ese financiamiento. En agosto pasado, Metalfor había reconocido ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que en el primer semestre del año perdió $26.484 millones. El número negativo contrastó con los $11.870 millones ganados en igual período de 2025.

La presentación del pedido de apertura del concurso preventivo fue realizada ante la Justicia cordobesa, en Marcos Juárez. “Metalfor SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo ante los tribunales de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. La decisión tiene como objetivo central proteger la continuidad de la compañía, ordenar sus obligaciones dentro del marco previsto por la ley y evitar que acciones individuales continúen afectando el patrimonio y la capacidad operativa de una empresa que sigue produciendo, vendiendo, entregando equipos y atendiendo a sus clientes”, dijo la empresa.

La pulverizadora autopropulsada, uno de los productos de Metalfor

En otro tramo, la firma defendió la decisión de presentarse en concurso. Destacó el valor de esta herramienta: “El concurso preventivo constituye una herramienta destinada a preservar la empresa en marcha y generar las condiciones necesarias para que su operación sea sostenible y pueda volver a crecer, esperamos que rápidamente y con el acompañamiento de todos quienes forman parte de su actividad”, dijo.

Metalfor, fundada por el empresario Luis Dadomo, pasó a manos del grupo Bertotto Boglione en 2017. En medio de una crisis de financiamiento y caída de ventas, en agosto pasado trascendió un planteo de la firma para reducir en un 70% una plantilla de unos 600 operarios.

En este tiempo hubo acciones judiciales que ordenaron embargos sobre cuentas de la firma. Uno de los últimos fue por más de US$700.000, tras un pedido de AIR SRL. En agosto se conoció que la fabricante de pulverizadoras redujo un 78% la producción de equipos nuevos.

En agosto se conoció que la fabricante de pulverizadoras redujo un 78% la producción de equipos nuevos Metalfor

La compañía remarcó que continúa con sus operaciones de producción, comercialización e incluso el servicio técnico para sus clientes. La firma tiene una amplia red comercial en distintas zonas productivas del país.

“Metalfor continúa operando, produciendo y comercializando. La producción, las entregas, el abastecimiento de repuestos, el servicio técnico y nuestra red comercial continúan formando parte central de nuestro plan de continuidad”, remarcó.

La empresa calificó de “nueva etapa” el proceso que se inicia con el concurso de acreedores y subrayó su presencia en el mercado: “Metalfor tiene más de cinco décadas de historia, miles de clientes, productos ampliamente validados, ingeniería propia, una red nacional de comercialización y servicio y, sobre todo, un equipo humano que permitió construir todo lo anterior”, indicó. Concluyó: “La compañía inicia ahora una nueva etapa”.