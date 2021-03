Benito Lynch, el escritor que retrató como pocos la vida rural

Benito Eduardo Lynch naci贸 en la Ciudad de Buenos Aires el 25 de julio de 1880 hijo de Benito y Juana Beaulieu; y sobrino del reconocido folklorista y periodista Ventura Robustiano Lynch.

De muy chico se traslad贸 a la Estancia El Deseado en el partido de Bol铆var, pero parti贸 a temprana edad con su familia para instalarse a vivir en La Plata. Tanto marc贸 el campo su ni帽ez que en varios escritos lo resalta, en el cuento 鈥淓l Hombre Buey鈥 manifest贸: 鈥淭煤 sabes que yo me he criado en el campo -dijo -; y has de saber tambi茅n que las impresiones recibidas en la ni帽ez se graban en el cerebro tan profundamente, que nada puede borrarlas鈥.

Escribi贸 para los diarios El D铆a y LA NACION, tambi茅n public贸 en Caras y Caretas y Plus Ultra. Entre sus obras se pueden mencionar desde 1909 a 1936, entre otras, las siguientes: Plata dorada, Los caranchos de la Florida, Raquela, La evasi贸n, Las mal calladas, El potrillo roano, El ingl茅s de los g眉esos, El antojo de la patrona, Palo verde, El romance de un gaucho, De los campos porte帽os, y Pollos y mirasoles.

El potrillo roano estuvo recomendado por el Consejo Nacional de Educaci贸n como lectura para alumnos de segundo grado.

Sus escritos se centran entre fines del siglo XIX y principios del XX, relatando la vida interior y costumbres peculiares de la estancia y sus habitantes. Lynch es un cabal observador de la vida rural, por tal raz贸n brinda di谩logos, actitudes, tareas y hasta usos y costumbres de manera detallada.

En un reportaje de Caras y Caretas en 1925 dice Lynch: 鈥淓leg铆 el gaucho, como el personaje esencial de mis obras, porque ya es un tipo hecho, completo. El hombre de la ciudad es todav铆a transitorio.鈥

En 鈥淓l romance de un gaucho鈥 bien aclara Lynch que en sus a帽os de su ni帽ez campera conoci贸 a un pe贸n llamado Sixto Reyes, conocido por el resto de la peonada como 鈥淓l viejo perro鈥. Don Sixto, de procedencia desconocida, se enferm贸 a los pocos d铆as del conchabo y por caridad de la due帽a de casa, Do帽a Juana, se qued贸 en la estancia. Benito lo sorprendi贸 muchas veces escribiendo en su catre una historia en pedazos de papel de estraza o de envoltura de tabaco. El gaucho Reyes muri贸 una tarde de oto帽o, y con buen tino, Benito busc贸 y salv贸 de la destrucci贸n la historia escrita en muchas hojas de distintos formas y tama帽os para publicarla, en su totalidad y con correcciones de escritura, treinta a帽os m谩s tarde en lenguaje gauchesco.

En una carta de 1938 Lynch manifiesta: 鈥淓l incendio de campos que describo en Raquela constituye uno de mis recuerdos m谩s vividos?. Fue el primero que me toc贸 presenciar siendo ni帽o a煤n y ocurri贸 en la provincia de Buenos Aires, partido de Bol铆var y en un establecimiento de campo denominado 鈥淓l Deseado鈥 y de propiedad de mi padre鈥.

Justo P. S谩enz le escribi贸 al leer el cuento 鈥淭ravesiando鈥: 鈥溌u茅 maravilla es eso de Travesiando?..!. 隆Imposible que nadie logre escribir nada m谩s humano, m谩s gaucho, m谩s exacto!鈥

Sus obras literarias fueron llevadas a la pantalla grande: en 1938 Los caranchos de La Florida con la direcci贸n de Alberto de Zaval铆a y las actuaciones de Jos茅 Gola y Amelia Bence; en 1940 El ingl茅s de los g眉esos dirigida por Carlos Christensen y con las actuaciones de Arturo Garc铆a Buhr y Anita Jord谩n; y en 1961 El romance de un gaucho con Walter Vidarte y Lydia Lamaison, la direcci贸n de Rub茅n W. Cavallotti y el gui贸n de Ulyses Petit de Murat.

Falleci贸 en La Plata el 23 de diciembre de 1951.