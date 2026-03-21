Sin techo fijo ni papeles, el gaucho se enfrentaba con la ley

En la vasta pampa rioplatense del siglo XIX, el gaucho fue mucho más que un personaje legendario de versos y romances. Antes que mito, fue sujeto real, un hombre de movilidad, autonomía y oficio que, con el tiempo, quedó atrapado en una trama legal diseñada por quienes buscaban ordenar la naciente sociedad argentina. Esa ley, en apariencia neutral, terminó siendo una herramienta de control social que modeló la vida rural, limitó la libertad de movimiento y transformó profundamente la identidad y el destino de los hombres y mujeres del campo.

Para entender la relación del gaucho con la ley es necesario entender primero su origen. El gaucho surge, desde fines del siglo XVIII y en particular en la primera mitad del XIX, como producto del mestizaje entre europeos, indígenas sobrevivientes y africanos esclavizados, creando un sujeto social nuevo vinculado al espacio abierto de las pampas y al trabajo con el ganado.

La vida del gaucho no encajaba fácilmente en las categorías legales heredadas del mundo urbano o colonial: no vivía bajo techo fijo, trabajaba por temporadas en diferentes estancias o centros de trabajo, y muchas veces dependía de changas, faenas temporales, doma, arreo o caza de ganado cimarrón para subsistir. Era nómada por necesidad y por elección, no conocía fronteras ni cercos hasta bien entrado el siglo XIX.

No tardó en surgir, desde las autoridades emergentes del Estado argentino, una mirada crítica sobre ese estilo de vida. A ojos de los legisladores y los jueces de paz, el gaucho representaba la vagancia, la indisciplina y la falta de “civilidad” que era necesario combatir en un país que buscaba institucionalizarse. Así nace la Ley de Vagos y Mal Entretenidos. Era un instrumento legal represivo -heredera de normas coloniales y adaptada en las décadas posteriores a la independencia- que permitía arrestar a hombres que no tenían ocupación fija o residencia estable, es decir, a quienes se movían por el campo sin documentación que acreditara su trabajo. No hacía falta cometer un delito. Bastaba con no poder demostrar empleo, domicilio estable o buena conducta.

En este marco, los gauchos eran frecuentemente vistos como “peligrosos” o “indómitos. Para la justicia de la época, si no había papeles, no había identidad legal ni derechos plenos. Esto no solo era una cuestión de prejuicio social, sino de una interpretación legal que vinculaba directamente la movilidad con la supuesta falta de moral y orden.

La institución más significativa para entender cómo la ley condicionó al gaucho fue la papeleta de conchabo. Este documento era obligatorio para cualquier trabajador rural que no fuera propietario, y tenía por objeto acreditar que esa persona tenía empleo y lugar fijo de trabajo en una estancia o establecimiento rural.

En la práctica, la papeleta funcionaba como un pase de circulación y como garantía ante la justicia: quien no la portara podía ser detenido por la policía o por el juez de paz, y acusado de vagancia. La sanción era severa: los “infractores” podían ser condenados a servir en el ejército o, si tenían problemas de salud, a trabajos forzados por el doble de años previstos.

La lógica era clara: si el Estado no podía controlar la libertad física del individuo en el campo, al menos podía amarrarlo legalmente a un patrón de estancia. De esta manera, la mano de obra escasa del interior rural quedaba disciplinada, y la movilidad de los trabajadores se veía drásticamente reducida.

El uso de la ley para disciplinar la fuerza de trabajo no se detuvo allí. En muchas provincias, quienes no podían justificar su empleo por medio de la papeleta eran víctimas de las levas forzosas, o la militarización del gaucho, obligados a servir en ejércitos provinciales o nacionales, especialmente en campañas contra pueblos originarios o en guerras internas. Entre 1822 y 1873, incluso se exigían pases internos o documentos que limitaban la libertad de movimiento dentro del territorio argentino.

Esta práctica tenía un doble efecto: por un lado, destrababa mano de obra para las campañas militares; por otro, ataba al gaucho a un destino que era, al mismo tiempo, servicio y castigo. Así, la justicia no solo lo definía como “vago” sino que lo enviaba a pelear, defender fronteras o cumplir trabajos que en muchos casos equivalían a prisión militar.

La resistencia del gaucho ante este orden legal, fueron la evasión y la astucia: cambiaron de estancias, buscaron patrones que les dieran papel de conchabo, o bien se escondieron en la vastedad de la pampa.

Rincón gaucho

Tensión

La literatura gauchesca, sobre todo a partir de José Hernández con El gaucho Martín Fierro (1872), da cuenta de esta tensión. En esos versos, el gaucho no es solamente un sujeto mítico sino una voz que clama justicia frente a un sistema que lo maltrata, lo desarraiga y lo criminaliza por vivir según sus propias normas de honor y libertad. La denuncia a la injusticia social y legal es uno de los ejes del poema, que rescata la dignidad del gaucho frente a un orden que lo margina.

Con el avance del alambrado, la consolidación de grandes estancias, la difusión de la propiedad privada y la institucionalización del trabajo rural, el gaucho tradicional —el hombre que cabalgaba sin papeles ni ataduras— fue perdiendo terreno.

Su lucha, muchas veces frente a la ley misma, pasó a formar parte de la identidad nacional, no necesariamente como realidad histórica, sino como relato de resistencia, libertad y dignidad campesina.