Revelan que Trump podría allanar el camino para aumentar las importaciones de carne a EE.UU. para bajar los precios

WASHINGTON.- Preocupado por el impacto de los elevados precios de la carne vacuna en Estados Unidos, que están en máximos históricos, el gobierno de Donald Trump podría abrir la puerta este lunes para aumentar las importaciones con una reducción temporal de los aranceles sobre ese producto, según reportó The Wall Street Journal.

La medida, revelada al diario por fuentes al tanto del asunto, apunta a suspender la cuota arancelaria anual -que aplica una tasa más alta una vez que se alcanza cierto nivel de importaciones- para todas las naciones exportadoras de carne a Estados Unidos, lo que permitiría que una mayor cantidad de ese producto ingrese al país con tasas más bajas.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. KENT NISHIMURA - AFP

En promedio, el precio de la carne picada fue de US$14,75 dólares por kilo en marzo, cerca de dos dólares más que el año pasado, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Los bifes que costaban el promedio de US$28 por kilo ese mes subieron 16% respecto al año anterior. El Departamento de Agricultura norteamericano (USDA, por sus siglas en inglés) había estimado recientemente que los precios de la carne vacuna aumentarían 10,1% en 2026.

Pese a los aumentos persistentes, la demanda de carne por parte de los consumidores norteamericanos se mantuvo alta, lo que, de acuerdo a los especialistas del sector, contribuyó a sumar presión a los precios en los supermercados.

Carne en la góndola de un supermercado en Estados Unidos. JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La suba de la inflación -en marzo saltó al 3,3% interanual, su nivel más alto desde mayo de 2024- y la llamada crisis de asequibilidad en Estados Unidos, fogoneada por el aumento de los precios de los combustibles por el impacto directo de la guerra en Medio Oriente, inquietan al gobierno de Trump de cara a las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, donde estará en juego el control del Congreso.

The Wall Street Journal reveló también que la Casa Blanca aliviará algunas regulaciones para los ganaderos estadounidenses, y que planea “instruir a la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos” (SBA, por sus siglas en inglés) para que “aumente los préstamos y el acceso al capital para los ganaderos estadounidenses”, entre otras medidas.

El ganado estadounidense se ha reducido a su nivel más bajo en 75 años, lo que elevó los precios al consumidor a máximos históricos y, al mismo tiempo, achicó los márgenes de las empresas cárnicas, apuntó la agencia Bloomberg.

Un funcionario de la Casa Blanca señaló a The Wall Street Journal que la medida respecto a los aranceles tiene como objetivo abordar los problemas de suministro de carne a corto plazo en Estados Unidos, mientras que los esfuerzos de desregulación ayudarán a reducir los costos de los ganaderos a futuro.

En febrero pasado, un día después de la firma del acuerdo recíproco de comercio e inversiones sellado entre Estados Unidos y la Argentina, Trump había firmado el decreto que durante este año quintuplicó la cuota de importación de carne vacuna argentina, de 20.000 a 100.000 las toneladas métricas (con cupos trimestrales).

La medida -que en su momento enfrentó resistencias de los sectores ganaderos, afines al mandatario republicano- apuntó a reducir los precios internos en las góndolas norteamericanas.

Lanzamos oficialmente la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos 🇦🇷🥩



Junto con el Embajador Alejandro “Alec” Oxenford y el Presidente de PromArgentina, Diego Sucalesca, nos enorgullece dar inicio a esta iniciativa que muestra al mercado estadounidense uno de los sectores… pic.twitter.com/WY9uIZIFgU — Embassy of Argentina in USA (@ARGinUSA) April 27, 2026

La nueva medida -en caso de anunciarse- podría volver a generar resistencias entre los grupos que representan al sector, que en su momento advirtieron que una mayor cantidad de importaciones para abaratar los precios en góndola perjudicaría a los ganaderos estadounidenses.

“Cerca el 20% de los 13.150 millones de kilos de carne vacuna que se consume en Estados Unidos es importada", señaló The Wall Street Journal.

En ese contexto, el mes pasado el Gobierno puso en marcha en Estados Unidos la llamada “Semana de la carne argentina”, una misión comercial con frigoríficos que apuntó a consolidar y ampliar la presencia del producto local en uno de los mercados más exigentes del mundo. La iniciativa se desarrolló en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.

Este martes, de hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que en el primer trimestre de 2026 las exportaciones de carne vacuna crecieron 54% en valor respecto al mismo período de 2025, a US$1028 millones. En total las exportaciones del sector sumaron 199.658 toneladas, agregó.

Importante 👇



✅ En el primer trimestre del año las exportaciones de carne bovina crecieron 54% en relación a igual período del año pasado.



✅ Las exportaciones del sector sumaron 199.658 toneladas y alcanzaron un valor de USD1.028 millones



✅ En esta dinámica fueron… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 11, 2026

“En esta dinámica fueron importantes los acuerdos de cooperación que la Argentina alcanzó con Estados Unidos, que generaron la venta de 20.000 toneladas a ese país”, resaltó el ministro de Economía.