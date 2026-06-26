Boom de exportaciones de carne a Estados Unidos: por qué aumentaron y qué impacto tiene para la Argentina

CÓRDOBA.- La decisión de la administración de Donald Trump de ampliar en 80.000 toneladas, a un nivel de 100.000 toneladas, el cupo para el ingreso de la carne argentina a Estados Unidos es, sin dudas, una buena noticia para el sector y los especialistas esperan que para el año próximo se renueve el acuerdo comercial. Más allá del volumen, destacan que el precio de la tonelada embarcada a ese destino está 700 dólares por encima del precio promedio de las exportaciones nacionales.

Según un informe elaborado por la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina en base a estadísticas oficiales, en mayo las exportaciones alcanzaron 86 millones de dólares y unas 11.000 toneladas, un volumen equivalente a todo lo embarcado durante los primeros ocho meses de 2025.

Paloma Fontana, analista de Ganadería de AZ-Group, señala a LA NACION que el mercado estadounidense es “muy atractivo” y estaba restringido en volumen para la Argentina. “Hoy compite con el de China y con aquellos a los que hay envíos de cortes de alta calidad. De cara al 2027 esperamos que surja otra medida comercial que permita seguir aprovechándolo”, dice.

Añade que, en términos de participación, con el cupo establecido Estados Unidos alcanza una participación del 19% sobre las operaciones totales de la Argentina hacia el mundo: “Le ha quitado algunos puntos a China que está en 53%. Es un dato positivo. Además, los embarques promedian 8300 dólares por tonelada, el 21% más de lo que pagaba el año pasado y 700 dólares por encima de los 7600 dólares promedio de la tonelada exportada.

Trump amplió el cupo a la Argentina por este año Benedikt von Loebell

Con ese precio, queda entre los cinco destinos que más pagan por la carne argentina. Con menor volumen, pero más precio están la Unión Europea, 14.700 dólares; Brasil, 12.500 dólares e Israel con 10.700 dólares.

Según los datos de PromArgentina, entre enero y mayo las ventas a Estados Unidos suman 360 millones de dólares, un récord para ese período, con un salto interanual de 201%.

Exportaciones globales

Daniel Urcía, de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, contextualiza que entre enero y mayo las exportaciones de carne argentina crecieron en toneladas respecto al 2025, pero disminuyeron respecto al mismo período del 2024. “Es un dato importante que no hay que perder de vista aunque en valor supera ampliamente los dos años: 1800 millones dólares versus 1200 millones de dólares del 2024 y del 2025”, dice.

Daniel Urcía, de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra)

Añade que este año se suman 80.00 toneladas más del cupo de Estados Unidos y la cuotificación por parte de China a los exportadores de carne, un ítem que juega un rol porque al hacer estas asignaciones aceleró compras a Brasil y Australia (que ya agotaron sus volúmenes), con lo que la Argentina “pudo direccionar a Estados Unidos que pagaba mejor”.

Respecto a ese mercado, apunta que ya hay muchos certificados emitidos para embarques del tercer trimestre. “Aun cuando China tenga stock de cara al aumento de demanda que siempre se registra para su Año Nuevo, y la Argentina está bien parada para aprovechar mejores precios que se pueden esperar para ese destino”, aportó.