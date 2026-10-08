Una alianza busca medir el impacto ambiental de la producción agropecuaria y facilitar el acceso a nuevos mercados

Cómo se produjo un alimento, qué prácticas se utilizaron en el campo y qué impacto ambiental tuvo su producción son preguntas que cobran cada vez más importancia en los mercados internacionales. Las exigencias de trazabilidad y sustentabilidad llevan a las empresas a solicitar información cada vez más detallada a sus proveedores agropecuarios. En este contexto, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y la empresa tecnológica PUMA by Regrow lanzaron Origen en Red, una alianza que busca reunir los datos productivos de los establecimientos y transformarlos en indicadores ambientales que puedan utilizar las distintas empresas de la cadena agroalimentaria.

El acuerdo se presentó este jueves en la Casa de Santa Fe, en Buenos Aires. Durante el encuentro, Marcelo Torres, presidente de Aapresid, explicó que la entidad busca aprovechar la información que generan los productores para responder a las nuevas exigencias de las empresas y los mercados. La asociación cuenta con 1800 socios y casi 1000 productores que participan en su red de trabajo, con un alcance potencial de 11 millones de hectáreas.

“Tenemos mucha información, muchas hectáreas, muchos campos, muchos productores, muchas planillas Excel todavía”, señaló Torres. Según explicó, el desafío es organizar esos registros para que puedan utilizarse no solo para conocer cómo se produjo un cultivo, sino también para medir su impacto ambiental.

Marcelo Torres, presidente de Aapresid, durante la presentación de Origen en Red en la Casa de Santa Fe, en Buenos Aires

Para avanzar en ese objetivo, Aapresid se asoció con PUMA by Regrow, que aportará la tecnología para transformar la información de los establecimientos en indicadores ambientales. La empresa cuenta con herramientas para calcular emisiones de gases de efecto invernadero, estimar carbono en el suelo y verificar prácticas agrícolas mediante imágenes satelitales. Entre otros aspectos, permiten analizar la siembra directa, las rotaciones y los cultivos de cobertura, además de elaborar informes según los requisitos de distintos mercados.

Matías Mihura, de PUMA, explicó que cada vez más industrias alimenticias, exportadores y bancos necesitan información ambiental de sus proveedores agropecuarios. Sin embargo, muchas veces cada compañía solicita los mismos datos por separado, lo que genera trabajo adicional para los productores y mayores costos para las empresas.

La iniciativa busca facilitar el acceso de las empresas a información sobre las prácticas agrícolas y los indicadores ambientales de los establecimientos

“Lo atacan al productor de distintas fuentes, es engorroso para el productor, genera cierta fricción, pero sobre todo muy caro para las empresas”, advirtió Mihura. Por eso, explicó que buscan reunir la información una sola vez y utilizarla para responder a distintos estándares ambientales. “La idea es la adquisición del dato una sola vez y no tener que llegar muchas veces. Y después que ese mismo dato sirva para distintos estándares”, agregó.

Rocío Belda, gerente de Certificaciones de Aapresid, explicó que la entidad trabaja desde 2008 en sistemas para organizar y dar trazabilidad a la información agropecuaria. Además, desarrolla programas de sustentabilidad con compañías como Cargill, PepsiCo y Louis Dreyfus Company (LDC).

Según indicó, gran parte de los datos que solicitan las empresas se repiten entre los distintos proyectos. “Hoy el 90% de los indicadores que se miden o de los parámetros que se analizan en todos los proyectos son los mismos”, sostuvo.

En paralelo, Aapresid desarrolla DataSet, una plataforma para reunir y georreferenciar la información productiva de los establecimientos. En diálogo con LA NACION, Torres explicó que ya funciona en algunas regionales, aunque su lanzamiento general está previsto para antes de fin de año.

La herramienta permitirá incorporar datos de planillas de Excel, mapas de rendimiento de las cosechadoras, imágenes satelitales y otros registros de los productores, asociados a cada lote y campaña agrícola. También se prevé que pueda recibir información a través de mensajes de WhatsApp y audios. De esta manera, las empresas tecnológicas podrán utilizar esos datos organizados para calcular indicadores ambientales, como la huella de carbono.

Aapresid y PUMA ya trabajan en proyectos de sustentabilidad para distintas compañías, pero actualmente deben recopilar la información de los productores según las necesidades de cada programa. Torres explicó a LA NACION que el objetivo es contar previamente con los datos de los establecimientos para responder con mayor rapidez a los pedidos de las empresas.

Matías Mihura, de PUMA by Regrow

Como ejemplo, mencionó que, si una compañía necesita comprar maíz con determinada huella de carbono, hoy deben identificar productores en la zona y reunir la información necesaria. Con la nueva herramienta, esperan poder encontrar más rápidamente qué establecimientos podrían cumplir con esos requisitos.

Durante la presentación, Torres también destacó la importancia de que los indicadores ambientales puedan utilizarse más allá de la producción primaria. “La idea es llegar hasta la góndola con los indicadores, en este caso con la huella de carbono”, afirmó. Para eso, mencionó la necesidad de incorporar a otros actores de la cadena, como acopios, cooperativas, transportistas y distribuidores.

Inés Di Napoli, de PUMA, se refirió a los posibles beneficios económicos para los productores que participan en estos programas de sustentabilidad. Explicó que ya trabajan con entidades bancarias que ofrecen alternativas de financiamiento vinculadas con indicadores ambientales y con empresas que otorgan bonificaciones por determinadas prácticas productivas.

“Tenemos que darle ese valor en una bonificación hecha y derecha, ya sea con los créditos, ya sea con una bonificación en función de los presupuestos más eficientes”, sostuvo