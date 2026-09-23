En concurso: una empresa del agro consiguió una prórroga para presentar una propuesta a sus acreedores y hoy factura unos US$20 millones

A más de un año y medio de haberse presentado en concurso preventivo de acreedores, Surcos consiguió una prórroga para tener más tiempo para presentar una propuesta de acuerdo y negociar con sus acreedores. La empresa de insumos para el agro, que atravesó una fuerte crisis financiera a fines de 2024 y comienzos de 2025, continúa operando, aunque a una escala considerablemente menor a la que tenía antes de entrar en convocatoria.

La extensión fue otorgada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Santa Fe. La Justicia prorrogó por 90 días hábiles el período de exclusividad, es decir, la etapa en la que la compañía puede formular una propuesta y buscar las conformidades necesarias de sus acreedores para alcanzar un acuerdo. El plazo, que vencía el próximo 22 de octubre, se extendió hasta el 8 de abril de 2027. Además, la audiencia informativa fue fijada para el 31 de marzo de ese año, a las 11.

Según explicaron fuentes cercanas a Surcos, la posibilidad de pedir una extensión estaba contemplada dentro del proceso concursal y la empresa decidió utilizar ese plazo antes de avanzar con la propuesta a sus acreedores. “Es una prórroga para la oferta a los acreedores”, señalaron las fuentes consultadas. Agregaron que la compañía viene atravesando las distintas etapas del concurso y que la extensión del período no implica un cambio en el rumbo que se había previsto para el proceso.

La empresa provee insumos para el agro CRA

Mientras tanto, Surcos continúa operando, pero con menos capital de trabajo, una reducción importante de personal y un nivel de actividad menor al que tenía antes de la crisis. “La empresa sigue operando normalmente, obviamente con menor capital de trabajo del que tenía y con una reducción importante de gente. A menor escala, sigue operando”, indicaron.

Aunque no hay por el momento una cifra definitiva sobre su nivel de actividad, fuentes cercanas a la compañía estiman que la facturación anual estaría actualmente en torno de los US$20 millones. Antes de ingresar al concurso, según las mismas fuentes, Surcos se encontraba en niveles de entre US$110 millones y US$120 millones anuales.

El achicamiento también alcanzó a su oferta comercial. La empresa redujo la cantidad de productos que comercializa y concentró la operación en aquellos que tienen mayor salida. Surcos vende principalmente fitosanitarios, entre ellos herbicidas, fungicidas e insecticidas. Antes de la crisis tenía una cartera más amplia, pero durante el proceso de reordenamiento decidió quedarse con las líneas de mayor demanda.

“De toda la línea que tenía, la achicó a menos productos, básicamente a los productos que más se venden, y se redujo la paleta de productos para hacer la operación más rentable”, explicaron las fuentes.

Entre los productos que, según indicaron, mantienen una buena salida comercial se encuentran Dédalo Elite, un herbicida formulado con 2,4-D, y Gramini Elite, destinado al control de gramíneas. Para las fuentes consultadas, uno de los puntos que le permitió a Surcos sostener la actividad fue conservar la relación comercial con los productores y la demanda de sus principales productos. Según las fuentes consultadas, la demanda de esos productos le permite a la compañía mantener el negocio en marcha, aunque hoy trabaja a una escala menor. “No es que tiene un problema de un producto que no se vende. El problema que hoy está atravesando es que tiene menos capital de trabajo para mover y para producir”, explicaron.

Sebastián Calvo, presidente de la empresa Red Surcos

Otro de los aspectos que destacan las fuentes cercanas a la compañía es la tecnología de formulación propia que mantiene Surcos. Según explicaron, permite utilizar una menor cantidad de principio activo y mantener la misma eficiencia de control. Esto se logra mediante partículas de menor tamaño, que tienen una mayor superficie de contacto. Usa nanotecnología.

En ese contexto, dentro de la empresa existe expectativa de poder alcanzar un acuerdo con los acreedores y continuar con la operación una vez superada esta etapa del concurso. “Dentro de la empresa existe esa expectativa de que se pueda terminar arreglando”, señalaron las fuentes. Y explicaron la lógica detrás de esa confianza: “A nadie le conviene que el negocio termine, porque si no, nadie cobra”.

La crisis de Surcos comenzó a hacerse visible a fines de 2024. El 3 de febrero de 2025 la compañía se presentó en concurso preventivo, luego de haber entrado en default y atravesar dificultades financieras que afectaron su funcionamiento. En ese momento había trascendido un pasivo cercano a los US$73 millones.