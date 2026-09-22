“Es desesperante”: el secretario de Agricultura sorprendió con un pedido para que aplaudan los logros del Gobierno y dejó una arenga

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pidió un aplauso para que se reconozcan los logros del Gobierno en materia agropecuaria. Fue en el marco de su presentación en una jornada que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires realiza hoy para presentar sus proyecciones de producción de la campaña 2026/2027.

Iraeta llegó hasta la entidad para dar un discurso en la apertura del evento. En rigor, habló después de Ricardo Marra, presidente de la entidad. Marra había valorado la baja de las retenciones llevada adelante por el Gobierno, aunque solicitó avanzar en la eliminación definitiva del tributo. “Creemos que avanzar progresivamente hacia su eliminación es fundamental”, señaló. Vale recordar que en mayo pasado el presidente Javier Milei anunció en el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires una reducción de retenciones.

Para Marra, la discusión tributaria constituye solamente una parte de una agenda más amplia: “La Argentina necesita seguir trabajando sobre competitividad, infraestructura y logística, financiamiento, acceso a mercados, simplificación tributaria y regulatoria, innovación, propiedad intelectual y previsibilidad para las inversiones”.

En este contexto, cuando habló, Iraeta destacó que la agenda planteada por Marra coincide con la del Gobierno y pidió al público que acompañara con un aplauso lo que, según dijo, está ocurriendo con la política agropecuaria. “Es desesperante”, dijo en alusión a la pasividad de los asistentes a la hora de destacar los logros del Gobierno. En ese instante llegaron los aplausos solicitados.

“Hoy esa agenda de la Bolsa de Cereales, de los productores, de los exportadores, la agenda de los acopiadores, coincide exactamente con la agenda del Gobierno”, afirmó. Y agregó: “Coincido exactamente en todo lo que dijo el presidente de la Bolsa de Cereales. Es importante coincidir. Y no coincidimos solamente en el discurso, coincidimos en los hechos”.

En ese sentido, Iraeta destacó la reducción de las retenciones y sostuvo que el Gobierno busca dar previsibilidad a los productores. “Hoy estoy parado acá en este evento que lanza la campaña gruesa de la Argentina con muchísimos menos puntos de retenciones que los que tenía la otra vez que también vine”, señaló.

“Lo primero que tenemos que hacer nosotros es sembrar, es invertir y es creer”

Llamó a los productores a sembrar e invertir: “Vamos a sembrar con un Gobierno que no va a poner cupo, no va a poner volúmenes de equilibrio, no va a poner precios máximos, no te va a decir qué tenés o qué no tenés que hacer”.

“Lo primero que tenemos que hacer nosotros es sembrar, es invertir y es creer”. Remató con un refrán ancestral: “Cosecharás tu siembra”.

Iraeta cuestionó las políticas que, según su mirada, condicionaron durante décadas la actividad agropecuaria. “Perdimos 70 años por no hacer lo que el presidente de la Bolsa de Cereales nos acaba de decir qué hay que hacer. Y es lo que estamos haciendo”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el actual escenario debería servir para recuperar el optimismo del sector y alentó a los productores a tomar decisiones de inversión de cara a la nueva campaña: “Hay que dar gracias a Dios, primero a los productores, que son los que trabajan, porque hemos tenido cosechas excepcionales. Le pido a Dios que nos mande a todos una cosecha excepcional”.

Un antecedente

No es la primera vez que el funcionario pide un aplauso ante un auditorio. Ya lo hizo en mayo pasado en el Congreso de Maizar. “Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina de lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano”, dijo.

Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pidió avanzar en la eliminación de las retenciones

En ese momento Iraeta se refirió a la presión del sector por la quita total de retenciones y a críticas que leyó en la red social X. “Se los digo porque yo estuve 40 años y ahora me toca estar acá, y es muy complejo, la palabra sería, es muy desgastante estar en una posición en la cual vamos haciendo las cosas y leés un tuit de un productor que está del mismo lado que estaba yo hace 20 años y te dan ganas de agarrar el sulky a patadas. Bajaste la retención hace tres días y es como si nada, como si no hubieras hecho nada. Cambiemos de actitud porque, si no, va a cambiar el Gobierno y van a cambiar las políticas para el campo. Ya pasó”.