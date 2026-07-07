Brechas: una nueva edición del programa mostró mejoras en el margen bruto de maíz y soja

En un escenario donde cada decisión agronómica tiene impacto directo sobre el resultado económico de la campaña, reducir la brecha entre el rendimiento potencial y el efectivamente alcanzado aparece como una de las principales oportunidades para mejorar la competitividad de los sistemas productivos.

Ese fue uno de los principales ejes de una nueva edición de Brechas, el programa impulsado por Pioneer que reúne a productores, asesores y especialistas de distintas regiones del país para evaluar estrategias de manejo a campo y generar información aplicada para la toma de decisiones.

Durante el encuentro, el ingeniero agrónomo José Andrade, investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA, presentó un análisis sobre las brechas de rendimiento que existen en la agricultura argentina. Según explicó, los rindes promedio actuales representan apenas el 52% del potencial en maíz y trigo y alrededor del 63% en soja.

Ing. Agr. Dr. José Andrade - Investigador del CONICET y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA)

De acuerdo con el especialista, si el país lograra alcanzar rendimientos equivalentes al 80% del potencial, la producción nacional de granos podría incrementarse desde los actuales 125 millones de toneladas hasta aproximadamente 170 millones.

Sin embargo, Andrade remarcó que el objetivo no consiste únicamente en producir más, sino en hacerlo de manera rentable. Bajo esa premisa, el programa Brechas evalúa estrategias de manejo que buscan acercar los rendimientos al potencial sin deteriorar los márgenes económicos.

Los resultados obtenidos durante la campaña 2025/26 muestran que los módulos Brechas registraron, en promedio, un 17% más de rendimiento en maíz respecto de los manejos habituales utilizados por los productores participantes.

Paraná recibió el reconocimiento "Sold Out" por la convocatoria lograda en su jornada a campo y obtuvo además el máximo galardón, "Brechas Oro", que incluye un viaje técnico a Estados Unidos.

El impacto económico

El análisis económico estuvo a cargo de Nicolás Udaquiola, economista de AZ Group, quien presentó un tablero interactivo que reúne información generada durante las dos primeras ediciones del programa.

La herramienta permite comparar, por cultivo y región, variables como rendimientos, costos, ingresos, márgenes brutos, arrendamientos y gastos comerciales, con el objetivo de aportar información para la planificación de las próximas campañas.

Los datos muestran que las estrategias orientadas a reducir las brechas de rendimiento también tuvieron un efecto positivo sobre la rentabilidad.

Joaquín Gutiérrez, Gerente de Producto de Pioneer.

A nivel nacional, los planteos implementados dentro del programa alcanzaron el 81% del rendimiento potencial en maíz y el 69% en soja. Además, las estrategias aplicadas permitieron mejorar el margen bruto respecto del manejo habitual del productor en el 93% de los sitios evaluados en maíz y en el 80% de los correspondientes a soja.

En cambio, cuando las decisiones estuvieron enfocadas exclusivamente en maximizar el rendimiento potencial, los resultados económicos fueron considerablemente menores: solo el 36% de los sitios de maíz y el 47% de soja lograron mejorar el margen bruto.

Según los organizadores, estos resultados muestran que el desafío no pasa necesariamente por incrementar la inversión, sino por orientar mejor las decisiones agronómicas para reducir la brecha de rendimiento con criterios tanto técnicos como económicos.

Aprendizaje colaborativo

Brechas funciona como una competencia entre equipos de asesores de distintas regiones del país, que durante toda la campaña ponen a prueba diferentes estrategias de manejo frente a diversos desafíos productivos.

Los asesores del equipo Pehuajó durante la convocatoria.

La iniciativa genera información proveniente de ensayos a campo e integra aspectos vinculados con genética, nutrición, agricultura digital, tecnologías aplicadas y manejo agronómico.

Como cierre de la edición 2026, Pioneer distinguió a los equipos con mejores desempeños:

Paraná obtuvo el reconocimiento “Sold Out” por la convocatoria lograda durante su jornada a campo y el máximo galardón, Brechas Oro , que incluye un viaje técnico a Estados Unidos.

obtuvo el reconocimiento “Sold Out” por la convocatoria lograda durante su jornada a campo y el máximo galardón, , que incluye un viaje técnico a Estados Unidos. Laboulaye recibió los premios “Hipercreativos” por construir la estrategia más novedosa en manejo de híbridos hiperprecoces y “Estrategia de Rentabilidad”, ya que fueron el equipo con mayor rentabilidad lograda combinando maíz y soja.

recibió los premios “Hipercreativos” por construir la estrategia más novedosa en manejo de híbridos hiperprecoces y “Estrategia de Rentabilidad”, ya que fueron el equipo con mayor rentabilidad lograda combinando maíz y soja. Pehuajó obtuvo la Excelencia en Maíz y el tercer puesto general

obtuvo la Excelencia en Maíz y el tercer puesto general Monte Buey fue reconocida por la Excelencia en Soja.

fue reconocida por la Excelencia en Soja. Rojas recibió el premio “Comunidad Brechas” por su trabajo conjunto con la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires.

recibió el premio “Comunidad Brechas” por su trabajo conjunto con la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires. Córdoba fue elegida como “Referentes Brechas” por votación del público durante el transcurso del evento

En esta edición participaron además Precision Planting, Bunge, Stoller, D&E, Fusion y AZ Group, empresas que acompañan el programa aportando herramientas y conocimiento para el manejo de los sistemas productivos.

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