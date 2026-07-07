Por liquidez y buen desempeño: el Banco Nación vuelve a lograr la nota AAA de FIX y mantiene la máxima calificación crediticia

Como un respaldo a la actual gestión institucional: así se leyó la decisión de FIX (afiliada de Fitch Ratings) de mantener la calificación de endeudamiento de largo plazo del Banco Nación a “AAA” y la perspectiva de “Estable”, en tanto la agencia confirmó también la nota de corto plazo en “A1+(arg)”.

La evaluación figura entre las máximas asignadas por FIX, y se fundamenta en varios puntos: aparece, por un lado, el liderazgo de la entidad, pero también su reconocimiento dentro del sistema bancario local y su rol de agente financiero del Gobierno, así como el buen desempeño sostenido y la adecuada liquidez.

Otros de los argumentos salientes fueron los resultados obtenidos en los últimos períodos (que muestran una situación de liquidez estabilizada y calidad de la cartera), la recuperación del share en el sector privado, los avances en banca digital y la mejora de procesos y los proyectos de modernización en marcha, siempre con un enfoque de mediano y largo plazo.

Hablamos, en definitiva, del banco más importante del sistema financiero argentino: a marzo de 2026 el BNA reunía el 23,3% de los depósitos totales y el 20,6% de los préstamos totales del sistema. También concentra el 17,3% y 18,5% de los depósitos y préstamos al SPNF, que lo dotan de un robusto liderazgo en varias líneas de negocio. A la vez es considerado por el BCRA como uno de los cinco bancos de carácter sistémico local.

A la par de la innovación tecnológica

La noticia llega en un momento en el que el Banco Nación atraviesa además un profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica. Este proyecto se expresa en el plan de negocios 2025-2026 de la entidad, e implica desarrollar una propuesta de valor omnicanal con preponderancia de gestiones no presenciales y ágiles, continuando al mismo tiempo con el desarrollo de una banca digital integrada y soluciones financieras más seguras y centradas en el usuario.

La meta de BNA es desarrollar una propuesta de valor omnicanal con preponderancia de gestiones no presenciales y ágiles.

En cuanto a FIX, la calificadora de riesgos de la región del Cono Sur que evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos, fondos y otras entidades financieras, tiene como función principal proporcionar al mercado una opinión sobre el riesgo de crédito y el cumplimiento de las obligaciones financieras a través de la asignación de calificaciones.

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