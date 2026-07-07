Indumentaria & aire libre: la marca pionera del outdoor mundial que conquista a cada vez más argentinos lanza su colección invierno 2026

Fundada en Seattle en 1920, Eddie Bauer es una de las marcas pioneras del outdoor a nivel mundial, además referente indiscutido en indumentaria para quienes disfrutan de la vida al aire libre. Con más de 100 años de historia en el mercado, ofrece equipamiento para todos los climas y todos los terrenos: camperas de pluma, pilotos de lluvia, rompevientos, polars y más. Con presencia creciente en el país, la marca viene ganando lugar entre quienes buscan indumentaria técnica para actividades al aire libre, aunque también para el uso cotidiano.

La recientemente lanzada colección invierno ya tiene su producto favorito: la campera CirrusLite, diseñada para acompañar desde escapadas a la naturaleza hasta el uso urbano diario. Una prenda que combina abrigo, liviandad y practicidad, confeccionada con relleno de plumón premium 650 fill power, para brindar protección térmica sin perder comodidad ni libertad de movimiento. Otra nota distintiva es su estructura compacta, que permite guardarla muy fácilmente. Disponible en distintos colores y versiones para hombre y mujer, la CirrusLite se posiciona como uno de los esenciales de la temporada invierno 2026.

Abrigo, liviandad y practicidad: la campera CirrusLite, confeccionada con relleno de plumón premium 650 fill power, ya es la favorita de la temporada.

Calidad, tecnología y trayectoria

La llegada de Eddie Bauer al mercado argentino forma parte de la estrategia de Scandinavian de acercar al país las marcas más reconocidas del mundo outdoor. La meta no es otra que ampliar la oferta para consumidores que buscan productos con calidad, tecnología y trayectoria internacional.

Por lo pronto, los productos de Eddie Bauer ya están disponibles en su local exclusivo en Unicenter Shopping, además de los 24 locales Scandinavian, su ecommerce y en la red de vendedores mayoristas con presencia en todo el país.

Explorá la colección y elegí tu próxima prenda outdoor en: www.scandinavian.com.ar @scandinavian.argentina @eddiebauerargentina

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