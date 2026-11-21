En los restaurantes de París, Ángel Luis Rossi encontró una pista para decidir qué ganado criar en la Argentina. Había viajado a la feria de alimentos SIAL como exportador de carne. Su familia llevaba décadas de producir novillos pesados a partir de cruzamientos, pero en las cartas de los restaurantes vio que una raza ya se vendía por su nombre. “La carne Angus era la carne que aparecía en todos los menús”, recordó en diálogo con LA NACION. La experiencia lo llevó a apostar por el Angus y a orientar la selección de su rodeo hacia la calidad de la carne.

Para entonces, Rossi ya había encarado otro cambio en la empresa familiar. A comienzos de los años 80 había mecanizado los tambos donde se ordeñaba a mano. La decisión de París lo enfrentó a un problema distinto. Si iba a vender carne con una marca propia, necesitaba que los cortes de un mismo embarque fueran parejos. Y como una parte de la res se vendía en el mercado interno, el animal que eligiera también tenía que servir para ese destino. “Viendo que se iba a hablar cada vez más de calidad de carne, decidí pasarme a la raza Angus”, precisó.

Ese trabajo, que lleva unos 25 años, fue el que Establecimientos La Negra, dirigida por Rossi y Agustín Proot, presentó para el Premio a la Excelencia Agropecuaria de LA NACION y Galicia. La firma ganó en la categoría Producción Animal y obtuvo el Premio Oro, el máximo galardón entre los ganadores de las ocho categorías.

Cortes presentados en el Campeonato Mundial de Carnes 2025

Rossi puso el foco en las casi 200 personas que, según dijo, integran el equipo. “Es un reconocimiento a una trayectoria, pero no solamente mía, sino de la empresa y, sobre todo, de toda la gente que está involucrada en esto”, precisó. Para ellos, agregó, el premio fue “un aliento y una palmada o un mimo en la espalda” por todo el trabajo realizado.

El campo donde empezó la historia todavía forma parte de La Negra. En 1896, la familia Lau comenzó a criar ganado en Rivas, partido de Suipacha, en un establecimiento que sigue dentro de la empresa 130 años después. El bisabuelo de Rossi, de origen alemán, criaba Shorthorn. Más tarde llegaron los Rossi, primero ligados al comercio de granos y a un almacén de ramos generales en Rawson. Su abuelo, de origen italiano, se dedicó a la lechería. De la unión de las dos familias surgió la empresa que en 1965 adoptó el nombre de Establecimientos La Negra.

Rossi sitúa hacia 1940 la época en la que llegaron a tener 60 tambos y tres fábricas de queso que se abastecían de esa leche. Primero trabajaron con vacas Ayrshire y después con Holando Argentino. Con su padre, a mediados de los años 60, la expansión de las exportaciones de carne trajo otra etapa. La familia incorporó Charolais y Limousin y, más tarde, Limangus. Buscaba producir más kilos con los cruzamientos.

Arreo de tropa de animales del establecimiento

Cuando Rossi asumió más responsabilidades en la empresa, se ocupó de la agricultura y de los tambos. “Esos tambos eran a mano; a partir del 80 los mecanicé y eran dos mil vacas mecanizadas”, contó. A medida que la agricultura ganó superficie, trasladó parte de la hacienda a campos alquilados en La Pampa. Después la familia compró campos en Salta, donde desarrolló un rodeo Brangus.

La etapa exportadora le dio a Rossi la posibilidad de conocer de cerca lo que pedían los compradores. La Negra vendió carne con marcas propias a Bélgica, España y Chile. En las operaciones con Bélgica, los cortes viajaban por avión, envasados al vacío y con códigos que permitían identificar el animal, su origen y el establecimiento. Más adelante, la empresa adquirió una planta en Mataderos, donde hacía el desposte y el envasado para vender con la marca Meatfull.

Rodeo del establecimiento

Para desarrollar el programa de selección, Rossi recurrió al genetista Carlos Ojea Rullán. Más adelante se sumó Juan Martín Ojea Rullán. La empresa se propuso llevar esa genética a los rodeos comerciales y generales mediante inseminación artificial y transferencia de embriones. Hoy realiza más de 16.000 inseminaciones e implanta alrededor de 500 embriones al año.

Rossi explicó que la primera selección de los futuros toros se hace al destete, cuando los terneros tienen seis o siete meses. Para entonces, el equipo ya cuenta con el pedigree, los datos genómicos y las estimaciones sobre qué características pueden transmitir los padres. Queda por ver cómo se desarrolló cada ternero. “Ahí uno ya se da cuenta si ese animal, a pesar de ser hijo de una de las mejores madres y de los mejores padres, sale con problema de patas o tiene algo. Ahí es una selección muy rigurosa”, precisó.

Remate de Establecimientos La Negra

Las patas importan por lo que el toro va a tener que hacer en el campo. “Acá los toros tienen que caminar, tienen que buscar la vaca, servirla; tiene que ser un animal cuyas patas y musculatura sean las apropiadas”, dijo. Rossi busca que el ternero nazca con un peso moderado para facilitar el parto y que después del destete gane los kilos necesarios para llegar a novillo pesado. En la carne, uno de los rasgos que sigue es el marmoleo, la grasa que se distribuye dentro del músculo.

“La genética es el insumo más barato que tiene la ganadería”, dijo y sostuvo que la elección de la semilla -como analogía- condiciona el resultado de todo lo que se haga después. En un rodeo, la misma alimentación puede dar ganancias de peso diferentes según el potencial de cada animal. Para que ese potencial se exprese, agregó, hacen falta sanidad, alimentación y manejo.

Parte del equipo detrás del trabajo de La Negra

La empresa informa unas 34.000 cabezas bovinas y alrededor de 14.000 vientres entre la Argentina y Uruguay. Tiene actividad ganadera en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Salta, además de Uruguay. En el último ciclo informado produjo unos 5,5 millones de kilos con hacienda en pie. Registra cuánto pesan los terneros al destete, cuánto ganan durante la recría y qué rendimiento tienen a la faena.

El bife que Rossi había visto nombrado en los menús de París terminó por convertirse también en una forma de evaluar el trabajo. En 2025, La Negra obtuvo la medalla de oro en Bife Ancho a Grano y una mención especial al sabor en el primer Campeonato Mundial de Carnes, en Buenos Aires. En 2026 consiguió el bronce en Bife Ancho a Pasto, Angus.

Res Ganadora del Primer Premio Concurso Block Test Sociedad Rural de Rosario 2009

“Han sido muchos años en los cuales se ha ido avanzando, evolucionando y aplicando nuevas tecnologías y objetivos. Ha habido mucha gente involucrada durante generaciones y hoy se llega a este punto de este reconocimiento. Es un lindo empujón, que de cierta forma valida todo lo que hemos hecho”, precisó sobre el premio a la Excelencia Agropecuaria.

La cuarta generación sigue al frente de la empresa y miembros de la quinta ya participan en las decisiones de la empresa. Rossi, por su parte, contó que prepara otro viaje con Carlos Ojea Rullán. Esta vez planea recorrer cabañas en Oklahoma para conocer los trabajos que se hacen en Texas sobre calidad de carne y marmoleo. Tiene en mente dos cosas que quiere encontrar en un mismo animal: los atributos que se pueden medir en un bife y las patas que le permitan al toro recorrer un potrero.

Establecimientos La Negra mantiene un compromiso de postventa orientado a que el comprador disponga del animal funcional que adquirió