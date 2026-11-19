CÓRDOBA.- A tres semanas del inicio del conflicto con sus trabajadores, la fábrica de tractores Pauny presentó una propuesta en la audiencia realizada en Trabajo de la Provincia para reiniciar progresivamente la actividad el martes próximo, el 24. La condición es que se restituya “la plena disponibilidad de sus instalaciones”. Es que, por grupo, los trabajadores permanecen en el lugar. La firma no hizo ninguna referencia a si consiguió un socio.

La propuesta la presentaron los abogados de la empresa a los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Francisco. De esta manera cumplieron con el requerimiento de la Dirección General de Conciliación de la Secretaría de Trabajo.

Según el planteo, la primera semana se dedicaría a terminar las unidades que están en proceso de fabricación. Hasta hace unos días eran tres los tractores que la empresa les señaló a los trabajadores como ya vendidos.

Después, ya en diciembre, la actividad aumentaría “de forma gradual”. La empresa planteó que contaría con el capital de trabajo necesario, aunque su disponibilidad efectiva depende de que se cumplan las condiciones de la propuesta.

La propuesta la presentaron los abogados de la empresa a los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Francisco X

Antes de la reanudación regular, Pauny propuso hacer un relevamiento de los bienes de la planta con un escribano público. Desde el 24 de este mes y hasta el 31 de diciembre, la firma impulsa un régimen transitorio de suspensiones por causas económicas, en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Alcanzaría a todo el personal; cada trabajador cumpliría el 50% de las horas de su jornada habitual, con un sistema de trabajo rotativo.

También propuso habilitar desde el 24 un programa de retiros voluntarios, con el objetivo de que la dotación no supere los 300 trabajadores durante el próximo ejercicio. LA NACION ya había adelantado esa intención.

Pagos

Sobre los salarios adeudados, la oferta es pagar el 27 de noviembre la segunda quincena de septiembre y los de octubre en cuatro pagos semanales, los cuatro viernes siguientes. Los de noviembre quedan pendientes de definición.

El secretario de la UOM Seccional San Francisco, Lucas Sarmiento, calificó la propuesta de “insatisfactoria por donde se lo vea, totalmente sin sustento”, pero afirmó que se debatirá con los trabajadores en asamblea.

También propuso habilitar desde el 24 un programa de retiros voluntarios

Además de las deudas salariales, los trabajadores reclaman retenciones sin el correspondiente depósito de los aportes para la obra social, cuota sindical, seguro convencional y aportes jubilatorios y no las ingresa a los organismos correspondientes y, el mismo proceder, respecto de las cuotas alimentarias.

La provincia, por su lado, paga 300.000 pesos mensuales durante cuatro meses que los trabajadores cobrarán desde este viernes a través de la Municipalidad de Las Varillas, la cual recibió los fondos que serán abonados a través del Banco de Córdoba. Los aportes restantes vendrán mediante la billetera de Bancor. También habrá asistencia alimentaria a las familias luego de que arribe a esta localidad un camión con mil módulos alimentarios que se distribuirán desde hoy sábado. Además, los hijos de los trabajadores que asisten a las escuelas ingresarán al Paicor [un plan de alimentación para chicos en las escuelas] y, una vez que termine el ciclo lectivo, seguirán recibiendo la asistencia alimentaria durante el verano.