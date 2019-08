El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, en la presentación de los resultados de la encuesta Agro2023

Productores, pymes y técnicos de Buenos Aires reclamaron al gobierno provincial mayor capacitación y entrenamiento en temas relacionados con la agroindustria para mejorar la productividad.

En base a una encuesta a 1900 personas del sector, el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, presentó las propuestas Agro2023 de la cadena agroindustrial para el mediano plazo. Las sugerencias formarán parte del plan del Ministerio de acá a cuatro años.

En relación a las PASO, en donde el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, se impuso sobre la María Eugenia Vidal, Sarquís sostuvo: "En el caso de un cambio de signo político en la gestión, lo mínimo que puede hacer la oposición es tomar en cuenta este trabajo que establecimos".

Las encuestas se realizaron luego de cuatro encuentros Agro2023 en San Pedro, Brandsen, Olavarría y Lobos. Las sugerencias definieron acciones para trabajar entre los sectores público y privado y consolidar el desarrollo agroindustrial de la provincia.

"La gente lo que más pide es más capacitación y entrenamiento", contó Sarquís. El 23% de los encuestados coinciden en que esa es la prioridad. Las siguientes necesidades son infraestructura (13%), educación (11%), producción (10%), temas impositivos (9%), financiamiento (8%), temas municipales- como tasas y caminos rurales- (7%), seguridad (4%), comercio externo (6%), comercio interno (3%), fitosanitarios (4%) y otros (2%).

El ministro explicó que el pedido de mayor capacitación y formación está relacionado a temas como bioeconomía, biotécnica y energías renovables, y a la capacitación en los diferentes oficios (como tornero, herrero, mecánico de tractores). En este sentido, Sarquís enfatizó en la innovación con visión empresarial, es decir, en la combinación de aportes entre el sector privado y las escuelas rurales de la región.

Los resultados de la encuesta Agro2023 Crédito: Ministerio de Agroindustria PBA

"Por primera vez se habla de educación no en forma lateral sino en forma como protagonista. La agroindustria como principal motor de la economía no puede quedar afuera de eso", destacó el funcionario.

Otra de las propuestas fueron las mejoras en el comercio de lana y carne ovina y la promoción del uso de energía solar para el agro.

Si bien no apareció como resultado de las propuestas del sector, el funcionario habló también de la importancia de la conectividad rural y la aceleración de trámites. "Con autogestión, el trámite que antes tardaba 400 días, hoy tarda 40 y en diciembre va a tardar 15. No tenés que moverte de tu casa para habilitar un producto. Cosas que antes no pasaban. Hay gente que perdió de exportar en esta provincia porque alguien no le firmaba un expediente", indicó.

En lo que resta del año habrá seis encuentros más Agro2023 en diversos puntos de la provincia en donde los actores del sector seguirán proponiendo ideas. Todas las medidas recabadas serán presentadas en septiembre y serán parte de las propuestas de gestión para los próximos cuatro años.