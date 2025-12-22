A prisión: impulsan fuertes penas para quienes ataquen silobolsas y otros bienes

CRA presentó un proyecto ante legisladores para introducir la figura de vandalismo rural en el Código Penal y castigar con hasta cinco años de cárcel
En medio de la preocupación en el campo por distintos episodios que han afectado la propiedad privada, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) informó que presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley para modificar el Código Penal. Entre otros, se presentó ante los senadores nacionales Patricia Bullrich (LLA-CABA) y Pablo Cervi (Neuquén-LLA).
Según CRA, la iniciativa apunta a tipificar y sancionar “de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria”.
Agregó: “La iniciativa busca dotar al Estado de herramientas jurídicas eficaces frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural”.
“El proyecto plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorpora el artículo 184 bis, que crea la figura de Vandalismo Rural. Esta nueva tipificación prevé penas de dos a cinco años de prisión para quienes afecten el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados a la actividad agropecuaria", precisó.
Vale recordar que, en 2020, en plena ola de ataques a silobolsas, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el legislador del exFrente de Todos [ahora UxP], Ramiro Gutiérrez, llevaron al Congreso una iniciativa de vandalismo rural que contemplaba hasta cinco años de prisión. La iniciativa no avanzó.
“No se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, señaló CRA, que preside Carlos Castagnani.
Respecto de los ataques a silobolsa y a establecimientos rurales, la entidad dijo que “se han vuelto una práctica reiterada que hoy no encuentra una respuesta penal acorde a la gravedad del daño que provocan”.
En otro orden, CRA apuntó: “La propuesta también actualiza la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades como la liberación de patógenos, y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, así como cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales”.
Según CRA, el actual Código Penal tiene “falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estos hechos”. Para CRA, “el delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”.
