Vacunos: ingresaron 314 vacunos al Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este lunes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) se concretó con un ingreso de solo 314 vacunos que fueron descargados de 7 camiones. Las ventas tuvieron agilidad y valores que oscilaron dentro de los niveles registrados en la rueda del viernes pasado.

Detalle de venta: 490 novillos; 5 novillitos; 186 vaquillonas; 15 vacas; 6 conservas, y 1 toro. Base 1 cabeza. Quedaron 52 animales sin ser vendidos.

Colombo y Magliano SA: (219) 15 de Mayo de Blanca Chica vq. 5, 424 kg a $3850; Colombo y Magliano vq. 75, 353 a 3150; 24, 280 a 3300; 21, 378 a 3350; 46, 293 a 4300; Grego Hnos. nt. 2, 295 a 3550; tr. 1, 625 a 2500; vq. 1, 315 a 1900; v. 6, 438 a 2000; 6, 492 a 2300; 2, 450 a 2500; vq. 15, 328 a 3550; 15 de Mayo de Blanca Chica n. 17, 479 a 4150. Consignataria Melicurá SA: (35) Grosso nt. 3, 515 a 3600; n. 32, 511 a 3850. Dotras, Ganly SRL: (6) Castex vq. 6, 400 a 1800.