Vacunos: ingresaron 314 vacunos al Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 314 cabezas, se pagó $4150 por novillos

Las ventas tuvieron agilidad y valores que oscilaron dentro de los niveles registrados en la rueda del viernes pasado
Este lunes, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) se concretó con un ingreso de solo 314 vacunos que fueron descargados de 7 camiones. Las ventas tuvieron agilidad y valores que oscilaron dentro de los niveles registrados en la rueda del viernes pasado.

Detalle de venta: 490 novillos; 5 novillitos; 186 vaquillonas; 15 vacas; 6 conservas, y 1 toro. Base 1 cabeza. Quedaron 52 animales sin ser vendidos.

Colombo y Magliano SA: (219) 15 de Mayo de Blanca Chica vq. 5, 424 kg a $3850; Colombo y Magliano vq. 75, 353 a 3150; 24, 280 a 3300; 21, 378 a 3350; 46, 293 a 4300; Grego Hnos. nt. 2, 295 a 3550; tr. 1, 625 a 2500; vq. 1, 315 a 1900; v. 6, 438 a 2000; 6, 492 a 2300; 2, 450 a 2500; vq. 15, 328 a 3550; 15 de Mayo de Blanca Chica n. 17, 479 a 4150. Consignataria Melicurá SA: (35) Grosso nt. 3, 515 a 3600; n. 32, 511 a 3850. Dotras, Ganly SRL: (6) Castex vq. 6, 400 a 1800.

