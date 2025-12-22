Préstamo por US$138 millones: un banco europeo dio luz verde para que Kicillof licite una obra hídrica clave

El gobierno de la provincia de Buenos Aires se prepara para llamar a licitación el Tramo V del Plan Maestro del río Salado, el último sector pendiente de la obra hídrica más importante de la región, luego de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) habilitara avanzar con un préstamo por US$138 millones. Durante más de un año, ese financiamiento estuvo condicionado a que antes se completara el Tramo IV —a cargo de la Nación—, pero finalmente el organismo europeo permitió que la provincia continúe aun cuando esa etapa nacional todavía no terminó.

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que señalaron que el BEI otorgó la “no objeción técnica”, el aval clave para poner en marcha el proceso licitatorio. Explicaron que el banco mantuvo durante mucho tiempo la exigencia de que primero se terminara el Tramo IV, que también cuenta con financiamiento del propio BEI, pero que quedó inconcluso. “La posición inicial del banco era que no podía analizarse un nuevo crédito mientras el anterior no estuviera completamente ejecutado. Eso implicó un proceso de diálogo intenso”, indicaron.

“Pidieron mayores niveles de detalle, garantías adicionales de ejecución y más certezas administrativas sobre la provincia. Una vez cumplidos esos requisitos, otorgaron la no objeción, lo que nos permite seguir adelante con la licitación”, detallaron.

La obra del Plan Maestro del Río Salado todavía está inconclusa Ministerio de Infraestructura Provincia

El Tramo V es el último eslabón del Plan Maestro del Salado y abarca 95,38 kilómetros entre el Canal del Este, de la laguna de Bragado, y la descarga en la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando además Chacabuco y Alberti.

Documentos oficiales indican que el paquete de obras incluye la adecuación y ensanche del cauce, dragado, conformación de recintos laterales para absorber crecidas y otras intervenciones que resultan claves para el funcionamiento hidráulico del sistema. Dentro de ese esquema, el financiamiento del BEI se concentrará principalmente en los subtramos 5.1 y 5.2, mientras que el 5.3 quedará para una fase posterior.

También se prevé intervenir diez puentes —ocho carreteros y dos ferroviarios—, ejecutar la obra de cierre de la laguna Rocha y avanzar en un modelo hidrodinámico del sistema junto al Instituto Nacional del Agua (INA) para evaluar el comportamiento del río, validar las obras realizadas y mejorar la planificación futura.

Sobre los tiempos, en la provincia señalaron que el proceso administrativo ya está en marcha y que esperan llamar a licitación en las próximas semanas. “Las licitaciones internacionales siempre demandan más pasos que una licitación nacional, pero lo importante era ponerlo en movimiento. Ahora vendrán las ofertas, la evaluación, la adjudicación y luego el inicio de obra”, explicaron.

El avance sobre el Tramo V se da mientras sigue pendiente una parte clave del Plan: la Etapa 2 del Tramo IV, que depende del gobierno nacional y comprende unos 30 kilómetros, divididos en tres subtramos (A, B y C). En septiembre pasado, la Nación anunció la reactivación de esos trabajos, aunque productores y referentes de la cuenca advierten que la reanudación fue parcial: hoy el mayor movimiento se concentra en el subtramo C, mientras que los otros dos frentes mantienen avances muy limitados.

En ese contexto, el Consejo Asesor del Plan Maestro del río Salado, que preside Alberto Larrañaga e integran las cuatro entidades del agro (Carbap, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria) junto con la Unión Industrial Argentina (UIA), reclamó la creación de una página oficial pública para seguir los ingresos y egresos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica – Fondo Hídrico Nacional. Según planteó, su restitución “sería un paso adelante en materia de transparencia, garantizando el derecho al acceso a la información pública”.

Tramo V del Plan Maestro Integral Subsecretaría de Recursos Hídricos

Larrañaga recordó que el fondo se financia de manera permanente a través de un gravamen a los combustibles y que esos recursos están legalmente afectados a obras hidráulicas. Por eso, sostuvo, su utilización “no afecta el equilibrio fiscal”. Incluso señaló que, con menos del 20% de los recursos acumulados hasta ahora, podría regularizarse la situación de deudas impagas y ponerse en marcha la reactivación plena de los subtramos pendientes del Tramo IV.2.

Respecto de la situación actual de las obras, desde el Consejo reconocieron que el Tramo IV.2 se reactivó en octubre último, pero remarcaron que la reanudación es todavía parcial, ya que el movimiento real se concentra solo en el subtramo C. Hoy, explicó, hay dos dragas operando, con la posibilidad de que se sume una tercera, aunque únicamente sobre ese frente. “Por eso exigimos la imprescindible reactivación en los tres subtramos”, planteó Larrañaga.

El dirigente advirtió, además, que aunque todavía hay sectores con desbordes, el río está en baja y este período resulta clave para acelerar los trabajos.