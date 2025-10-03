“Burda opereta”: productores se despegaron de la convocatoria a un supuesto tractorazo contra Milei

La Red Nacional de Productores Autoconvocados habló de una “falsa bandera” detrás de una convocatoria surgida en las redes sociales que llamaba, entre otros lugares, a una movilización este sábado supuestamente a las 11 en la rotonda de Pigüé, en la provincia de Buenos Aires. Lo hicieron a través de un comunicado, donde remarcaron que siguen apoyando el plan de achique del Estado que propone el gobierno de Javier Milei y que, si bien ha cometido errores, lejos están “de no reconocer al enemigo”.

La aclaración se dio después de que en X se viralizaran imágenes y mensajes donde invitaban a los productores a unirse a una supuesta movilización en contra de las medidas del gobierno actual: "Tractorazo contra Milei. El campo también se cansó. No queda nada“, indicaba un mensaje de Francisco Echarren, intendente peronista-kirchnerista de Castelli, y replicado por cientos de personas en las redes.

Así, los autoconvocados salieron a desligarse de la movilización. "Frente a la convocatoria de presuntos productores autoconvocados contra ‘la estafa’, la Red Nacional de Productores Autoconvocados destaca que no estamos detrás de la misma“, señalaron en un comunicado que emitieron.

La convocatoria del intendente de Castelli, Francisco Echarren

Además, se desligaron de la organización de la misma: “Desconocemos quiénes están -los productores somos pocos y nos conocemos mucho- no lo está la Mesa de Enlace y no lo está ninguno de los integrantes de la Red Nacional de Productores Autoconvocados".

En ese sentido, agregaron que ven “promoviendo a la misma a notorios dirigentes k”.

Tras los cuestionamientos al gobierno de Milei que se replican en las redes, mencionaron: “Que el gobierno de Milei ha cometido errores (como el armado en la provincia de Buenos Aires), pero todavía estamos lejos de no reconocer al enemigo que ha destruido al campo y al país en estos últimos años”.

El intendente de Castelli, Francisco Echarren junto con Néstor Kirchner Red social X

Por último, afirmaron: “Seguimos apoyando el proceso de achique del Estado, la eliminación del déficit, la desregulación y bregando por la eliminación total de las retenciones, que -sabemos- será imposible sin lo anterior. No nos prestamos a esta burda opereta".

El mensaje del intendente peronista-kirchnerista rezaba: “Este sábado camiones y tractores al costado de las rutas. Somos productores, no esclavos del saqueo. La bandera en alto, el campo unido. ¡Tractorazo!”.

Esa convocatoria, más allá de generar un rechazo unánime por los autoconvocados, también sumó respuestas de parte de los productores que frecuentan las redes sociales. Por caso, Juan Perkins, comentó: “Otro operador K. Vos no sos el campo, no nos uses para ejercitar tus delirios destituyentes. ¡Chanta!“. Santiago del Solar, agregó: “No va nadie a un tractorazo K. Lo peor para el campo son los K”. Diego Merlo, comentó: “Jajajaja avisales que si vuelven ustedes les meten retenciones 100% y expropiación de granos como alternativa a las retenciones”.