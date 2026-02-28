Cada grano con su contexto, en un mercado con mejores perspectivas

Esta época del año siempre resulta desafiante para nuestro productor agrícola. Terminó la fina, muchos están cosechando girasol, otros empezando con el maíz y casi todos palpitando la soja. Pero este año cada producto plantea un cuadro de situación distinto y la toma de decisiones es menos traumática de lo que parecía un par de meses atrás. Veamos.

En trigo, es interesante destacar que el incierto y complejo panorama que enfrentaba el productor allá por diciembre ha cambiado. En efecto, una cosecha que se estima habría superado los 27 millones de toneladas y con problemas de calidad era todo un desafío. No había otra que bajar las pretensiones de precios para colocar un excedente récord histórico estimado en más de 22 millones de toneladas. Y así fue. Pero los rindes excepcionales compensaron el “sacrifico” en materia de precios. Así, llegamos a fines de febrero con compromisos a destinos extra-Mercosur del orden de las 10,0 millones de toneladas. Algo absolutamente inusual. Sólo entre Vietnam, Bangladesh e Indonesia sumaron 5,4 millones de toneladas. Y también compraron trigo argentino Argelia, Marruecos, China y Tailandia.

Así las cosas, hoy podría decirse que restarían colocar al exterior 6,5 MMT en lo que resta del ciclo comercial, de las cuales Brasil “debiera” comprar 5 MMT. Teniendo en cuenta que nuestro vecino país debe gravar las importaciones desde fuera del Mercosur con aproximadamente U$S/t 30 (Arancel Externo del Mercosur) el trigo argentino pendiente de colocación se torna muy competitivo en Brasil. Panorama que no era previsible un par de meses atrás.

Cosecha de maíz Shutterstock

En el caso del maíz sucede algo similar. Los exportadores declaran compras que ya superan los 16 millones de toneladas antes de que se inicie una cosecha que muchos estiman en 60 millones de toneladas y que generaría un excedente exportable del orden de las 35 millones de toneladas. Nuevamente, un dato sorprendente. Tan es así que muchos pensamos que se podría repetir lo del año pasado. Esto es, exportadores comprando para abastecer un consumo interno muy activo. Resulta claro que la conversión de maíz en carne/leche no es un tema coyuntural ni aquí ni en el mundo. Es una cuestión tan bienvenida como estructural.

En el caso del girasol, se va cumpliendo nuestro vaticinio de que sería la “vedette” del año 2026. El problema es que la falta de transparencia de la plaza (un tema recurrente) deriva en valores inferiores a los de paridad.

Finalmente, la soja plantea un escenario de precios muy opinado y discutido. Las opiniones bajistas allá por diciembre eran amplia mayoría. Pero la realidad es que la soja en Chicago muestra subas de US$/t 40 desde diciembre a hoy. Era algo altamente probable en nuestra opinión, y por ello recomendábamos en diciembre instrumentar un Call Spread alcista en aquella plaza. Funcionó y generó interesantes ganancias. ¿Y ahora? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? En nuestra opinión, hay dos cuestiones a considerar. Una eventual mejora de las reservas en EE.UU. no la vemos como probable a pesar del aumento de área previsto en dicha nación. Ello, porque la inminente visita de Trump a China a fines de marzo podría reactivar el comercio de la oleaginosa entre ambas naciones y el “mercado climático” siempre da oportunidades.

La segunda cuestión es la posibilidad de que Milei vuelva a reducir los DEX (Derechos de Exportación). En nuestra opinión, algo más que probable. Veremos.

El autor es presidente de Granar SA