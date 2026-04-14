Las Nacionales: se viene otra imperdible cita para la ganadería

En un contexto de buenos precios para la ganadería y un mayor interés por invertir, del 24 al 29 de mayo se realizará, en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, una nueva edición de Las Nacionales, uno de los principales encuentros ganaderos del país. Según informaron desde la organización, el evento reunirá a las razas Braford, Brangus y Brahman, junto con el Caballo Criollo, en una agenda que combinará juras, remates, capacitaciones y actividades técnicas.

Exponenciar —empresa organizadora junto con las asociaciones de razas y con apoyo del gobierno correntino—, remarcó que el encuentro busca consolidarse como un espacio de referencia para la genética y los negocios ganaderos, con participación de cabañas de todo el país y transmisión en vivo para ampliar su alcance. “Las Nacionales son el resultado de siete años de trabajo conjunto entre Exponenciar y las asociaciones de razas. Esa sinergia es la que nos permite potenciar cada edición, generando un ámbito donde la genética, el conocimiento y los negocios se encuentran y crecen año a año”, señaló Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar Guillermo Billordo - Expoagro

Desde las asociaciones de criadores también destacaron el momento del sector. En el caso de Braford, su presidente, Juan Manuel Alberro, afirmó que “es la exposición más importante de la raza en la Argentina y probablemente en el mundo”. Remarcó: “Hay muchísimo interés por participar, por ver nuevas tecnologías y por capacitarse”.

Según explicó, la raza atraviesa un proceso de expansión, con presencia en 18 provincias y nuevas líneas genéticas que se presentarán durante la exposición. Además de las juras, habrá actividades específicas como encuentros de jóvenes ganaderos y espacios de formación.

En el caso de Brangus, su presidente, Mauricio Groppo, sostuvo que el evento es “uno de los momentos más emblemáticos del año” para los criadores, que lo eligen para mostrar su producción. También vinculó el mayor interés con el contexto global: “El producto carne está valorizado a nivel mundial, y eso impulsa a los productores a buscar genética de excelencia”.

Mauricio Groppo, de Brangus Guillermo Billordo - Expoagro

De acuerdo con la entidad, la raza tiene fuerte inserción internacional, con liderazgo en exportación de semen y presencia en mercados como Brasil y Paraguay, además de avances en desarrollos vinculados a adaptación climática y calidad de carne. “Los productores van a encontrar animales de altísimo nivel, con lo más nuevo en genética”, indicó Groppo.

Para la raza Brahman, el encuentro también aparece como una instancia central. “Las Nacionales es el evento más importante para la raza, donde los criadores presentan la mayor cantidad de animales y del mejor nivel”, afirmó Miguel Pibernus, presidente de la asociación.

El dirigente destacó además el rol de Corrientes como sede por su ubicación estratégica y señaló que el contexto ganadero actual se reflejará en la exposición. “El buen momento de la ganadería se va a reflejar en la calidad y cantidad de animales, y también en el interés de los productores por invertir”, sostuvo.

Juan Manuel Alberro, de Braford Guillermo Billordo - Expoagro

El evento también incluirá la participación del caballo criollo, con pruebas funcionales y morfológicas. Desde la asociación de la raza, su presidente Claudio Dowdall, vinculó el crecimiento con el desempeño del sector: “Cuando al productor le va bien, invierte más, desarrolla la genética, entrena mejor sus caballos y participa más activamente”.

Según detallaron, la raza registra alrededor de 7000 crías por año y mantiene una fuerte presencia dentro de los sistemas productivos. “El caballo criollo ocupa un lugar protagónico dentro de la ganadería argentina”, agregó Dowdall.