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Comienzó la semana con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 11.710 vacunos, se pagó $5500 por haciendas livianas; el Índice Novillo perdió un 1,58% y el general, 9,56%

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Mercado Agroganadero de Cañuelas
Mercado Agroganadero de Cañuelas

Comenzó hoy, martes, la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 11.710 animales descargados de 324 camiones jaula. Frente a la abundante oferta, los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad definida. El Índice General registró una baja respecto al viernes último del 9,56%, al pasar de 3672,706 a 3321,496 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,58%, tras variar de 4247,308 a 4018,000 pesos por kilo.

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Los novillos, con 1517 cabezas, representaron el 13,01% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 455 kg; $4620 con 504 kg, y $4600 por 4 lotes de 462 a 529 kg. Por las mejores vacas se pagó $4200 con 450 kg; $3980 con 492 kg, y $3800 con 514 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 339 kg; $5350 con 353 kg, y $5040 con 392 kg, y en vaquillonas, $5500 con 293 kg; $5060 con 351 kg, y $4600 con 392 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3321,496, mientras que el peso promedio general resultó de 426 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4018,000. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4018,006. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4242,686.Detalle de venta: 1517 novillos; 1812 novillitos; 2220 vaquillonas; 3571 vacas; 2232 conservas, y 305 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (97) De All vq. 21, 370 kg a $3700. Asoc. de Coop. Argentinas: (375) Asoc. de Cooperativas vq. 50, 368 a 4600; 35, 363 a 4650; 18, 356 a 4710; Hippener n. 21, 488 a 4260; Louge vq. 29, 388 a 4500; Tres de Agosto v. 23, 475 a 2800.

Balcarce y Cía. SRL: (108) Suc. Ballester vq. 91, 323 a 1800. Blanco Daniel y Cía. SA: (430) Agropecuaria Las Marías nt. 30, 374 a 4700; vq. 18, 359 a 4600; Bertone n. 22, 451 a 4500; Grupo D y V n. 25, 464 a 4500; nt. 24, 410 a 4600; Guillaumet vq. 28, 347 a 4900; Rizzi n. 20, 529 a 4600; 33, 528 a 4600.

Campos y Ganados SA: (120) Fundación Salas n. 18, 405 a 3900. Casa Usandizaga SA: (154) Marillos vq. 22, 351 a 2100. Colombo y Colombo SA: (241) Aguilar v. 26, 515 a 2800; Est. Ganad. Queirolo vq. 35, 307 a 2000; Est. Las Armas vq. 24, 394 a 2200; Estancia Las Armas vq. 18, 350 a 2050. Colombo y Magliano SA: (704) Agrop. Borro vq. 84, 267 a 5300; Bellamar Estancias n. 45, 504 a 4200; Bravo vq. 21, 335 a 5100; 45, 292 a 5500; El Recado vq. 51, 345 a 5000; Serrago n. 21, 485 a 4400; Viejo Roble nt. 18, 350 a 5260. Consignataria Melicurá SA: (244) El Refugio n. 23, 449 a 4500; Fund. de Asist. San Luis Orione vq. 18, 346 a 1900; Kaufmann n. 30, 611 a 4200; Milanese nt. 19, 423 a 4500. Crespo y Rodríguez SA: (72) Trenton v. 24, 508 a 3000.

Dotras, Ganly SRL: (298) Camponorte v. 20, 465 a 2500; Est. San Javier de Rauch nt. 18, 420 a 4150; 28, 389 a 5000; Ganadera Mapa vq. 32, 388 a 4400; Mapa n. 38, 475 a 4500; Roffo n. 58, 576 a 2500. Ferias Agroazul SA: (81) Maguirre vq. 23, 428 a 2200.

Gahan y Cía. SA: (470) Agrop. Guatan v. 35, 481 a 2000; Est. San Javier de Rauch nt. 28, 421 a 4000; 42, 388 a 5000; Las Víboras vq. 18, 342 a 1600; 38, 418 a 1700; Louge n. 50, 492 a 4000; Silenka vq. 100, 352 a 2000. Ganadera Salliqueló SA: (52) Herrero vq. 45, 319 a 5000. Gananor Pujol SA: (326) Appella n. 20, 450 a 4350; vq. 33, 377 a 2300; Boga vq. 22, 395 a 2300; Maeti Pecuaria vq. 28, 357 a 4550. Gogorza y Cía. SRL: (226) Barcelonna Dominguez e Hijos nt. 22, 411 a 3800; Cabezón vq. 20, 363 a 1800.

Harrington y Lafuente SA: (287) Arambarri vq. 23, 335 a 4500; Castells v. 26, 460 a 1900; La Concordia Agrop. vq. 36, 415 a 1900; Las Tijeras vq. 35, 315 a 1600; Rincón de Ajo vq. 23, 385 a 1600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (206) Guerrero Davalos vq. 20, 408 a 2000. Jáuregui Lorda SRL: (573) Boucinha n. 32, 510 a 4550; Dapoto vq. 23, 346 a 3500; Hyxazas vq. 50, 334 a 4000; Legarralde vq. 45, 392 a 2300; Suc. Navarge vq. 19, 368 a 2100; Tecnogest vq. 47, 360 a 2000; 81, 381 a 2100; 39, 357 a 2150; 21, 430 a 2600; v. 21, 449 a 3000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (104) Van Strien v. 18, 512 a 2000. Lartirigoyen & Oromí SA: (449) García del Solar vq. 21, 321 a 5000; 51, 298 a 5200; Golden Fame v. 32, 458 a 2200; 33, 507 a 2300; Guarda Pampa v. 21, 469 a 2250; Lorda nt. 28, 374 a 4900; Sastre Inchauspe nt. 52, 393 a 4900; 19, 372 a 5000.

Madelan SA: (703) Antinori v. 20, 468 a 2200; Bordeu de Jones vq. 33, 388 a 2000; Comisso nt. 43, 422 a 4450; Est. y Cab. Los Corralitos n. 23, 435 a 4500; Estab. La Hortensia n. 21, 435 a 4500; Etchehoum vq. 28, 360 a 1900; 30, 370 a 2000; Herrero vq. 31, 323 a 5000; Jumaranos v. 25, 490 a 2400; La Verónica vq. 24, 410 a 2600; Los Baguales n. 33, 462 a 3900; Paraguil vq. 26, 347 a 2000; San Mariano n. 36, 476 a 4600; San Pedro Agrop. n. 40, 443 a 4450; Soldati nt. 19, 420 a 4600; 25, 389 a 5000; Van Cauwenberghe n. 19, 558 a 3800. Martín G. Lalor SA: (493) Da-Nes nt. 52, 323 a 5400; Dorotea vq. 42, 514 a 3800; 32, 374 a 4600; 127, 346 a 4900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (366) Arotcarena nt. 18, 335 a 5200; vq. 19, 310 a 5100; Domafo v. 20, 471 a 2600; El Caramba nt. 20, 443 a 4400; Huelquen v. 19, 500 a 2200; Industrias Rurales v. 23, 448 a 1900. Monasterio Tattersall SA: (1079) Agrop. La Criolla vq. 21, 324 a 4800; 21, 312 a 5150; Agrop. San Diego n. 19, 483 a 3800; 21, 456 a 4000; Agropecuaria Santa Celia vq. 18, 382 a 4500; 28, 339 a 5050; Campomax nt. 22, 364 a 4500; 22, 348 a 4600; Ercom nt. 18, 345 a 5300; La Hormiga v. 19, 474 a 2200; Martin n. 37, 517 a 4000; Munarriz nt. 23, 421 a 4800; Sullivan nt. 22, 412 a 4600; Sullivan H. n. 20, 444 a 4500; Troya v. 24, 605 a 2100; Urcola v. 19, 452 a 3300.

Nieva H. y Asociados SRL: (64) El Deslinde v. 18, 558 a 2400. Pedro Genta y Cía. SA: (245) Mendivil vq. 20, 424 a 2270; v. 23, 460 a 2420.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (862) Celiberti n. 23, 480 a 4000; Iruanyak n. 36, 459 a 4600; 26, 446 a 4700; vq. 20, 343 a 4900; 40, 319 a 5200; Jomarca nt. 29, 387 a 5270; Los Ángeles v. 23, 617 a 2500; Gaztambide nt. 30, 374 a 5050; Molina Anchorena nt. 21, 409 a 5000; 19, 393 a 5050; Nuñez nt. 18, 399 a 5150; O.M.P. vq. 20, 381 a 2200; Olmedo Ganadera nt. 21, 415 a 4950; 39, 384 a 5070; San Mariano n. 36, 504 a 4620; Tres “T” n. 30, 447 a 4450; Tres Yunques n. 36, 519 a 4350. Santamarina e Hijos SA: (114) Agropecuaria El 26 v. 18, 463 a 3300. S. L. Ledesma y Cía. SA: (82) Pérez vq. 19, 339 a 3400.

Umc SA: (60) Schwindt v. 27, 473 a 2000.Wallace Hermanos SA: (289) Berciano n. 45, 468 a 4500; Esteva vq. 20, 432 a 3200; Martínez nt. 19, 432 a 4100; vq. 22, 395 a 3700; Mayordomo nt. 41, 342 a 5200; vq. 22, 326 a 4900.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (98); Casa Massola SA (28); Consignataria Blanes SRL (1); Consignataria Nieva y Cía. SA (2); Goenaga Biaus SRL (74); Gregorio Aberasturi SRL (66); Heguy Hnos. y Cía. SA (68); Hourcade Albelo y Cía. SA (27); Iriarte Villanueva Enrique SA (36); Llorente-Durañona SA (44).

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