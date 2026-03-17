Cambio abrupto: se modificó la forma de compra de insumos agrícolas

El año 2026 arrancó con muy bajo nivel de existencias de insumos en toda la cadena agroindustrial, tanto en el nivel de los productores como de los distribuidores, según un reporte de AZ-Group. “La campaña agrícola 2026/27 se inicia con bajos niveles de inventarios respecto a los que veníamos viendo los últimos años; el comercio vendió excedentes campañas anteriores y fue vaciando los depósitos de distintos productos”, afirma Matías Amorosi, gerente general de la consultora.

“En líneas generales, las agronomías y cooperativas fueron liquidando remanentes del pasado y estamos ante un inicio de ciclo agrícola con niveles de stocks que alcanzarían solo para cubrir la demanda de corto plazo”, agrega.

Según datos de una encuesta realizada por la consultora durante enero de 2026, sobre 24 comercios distribuidos en las principales regiones productivas, los distribuidores relevados, en promedio, solo contaban con un remanente del 20% de las existencias iniciales de la campaña 2025/26, frente a 42% del promedio de las últimas cuatro campañas. Estos inventarios solo podrían satisfacer los requerimientos de cultivos tardíos de grano grueso, sin haber realizado compras significativas para la campaña 2026/27.

Relevamiento de stocks de herbicidas de la campaña 2025/26 de soja y maíz en distribuidores, en enero de 2026. Fuente: AZ Crop Protection Stock Report 2026

Por otro lado, el stock de insecticidas que aún posee el canal distribuidor para la campaña 2025/26 también es inferior al promedio de los últimos años (55,8% versus 69,2% de la media de las últimas cuatro campañas). “Si bien podrían cubrir gran parte de una demanda normal de los productores, si se diera una situación de ataques extraordinarios, los distribuidores deberían efectuar compras en espejo para satisfacerla”, proyecta Amorosi.

Productores sin existencias

Los productores también tienen muy pocos stocks almacenados en el campo o pagados y por recibir. “Muchos no han comprado prácticamente nada para la campaña de granos finos 2026/27; solo tienen productos para aplicaciones para lo que queda de la gruesa, pero alcanzan para el cortísimo plazo”, alerta el directivo.

Relevamiento de stocks de herbicidas para la campaña 2025/26 de soja y maíz en red de productores, en enero de 2026

“El stock de herbicidas que muestra la tabla, realizada sobre la base de una encuesta a 100 productores de más de 500 hectáreas, se utilizaría mayormente para las últimas aplicaciones de la gruesa, principalmente con 2,4 D y glifosato. En caso de necesitar productos más específicos deberían realizar compras al momento del uso”, anticipa.

Por otro lado, los inventarios de insecticidas que poseían los productores de la red de AZ-Group para la campaña gruesa 25/26 en enero, también era levemente inferior al promedio de los últimos cuatro años (35% en 2025/26 versus 37% del promedio últimas cuatro campañas), con una alta participación de bifentrin y lamdacialotrina.

En cuanto a fertilizantes fosfatados, en enero de 2026 los productores de la red llevaban aplicado 96% en promedio y les quedaba 4,3% en stock para la fertilización restante. En nitrogenados, llevaban en promedio el 91,5% aplicado, con un stock de 9,8% para cubrir la fertilización restante. Por lo tanto, una vez utilizados, quedarían con stocks prácticamente cero en ambos productos.

Matias Amorosi: “Muchos no han comprado prácticamente nada para la campaña de granos finos 2026/27; solo tienen productos para aplicaciones para lo que queda de la gruesa, pero alcanzan para el cortísimo plazo”

En síntesis: está arrancando una campaña con una depuración de stocks en muchos comercios agrícolas, con niveles justos de producto, y los agricultores tampoco han hecho muchas compras anticipadas. Esta realidad generará un mercado más genuino de compras por aplicación, en vez de compras por negocio o por estrategia de anticipación a aumentos.

La nueva situación en la compraventa de insumos dará como resultado un mercado más real de las necesidades y volúmenes por comprar y usar. “No se ve que los productores sigan demandando anticipadamente muchos productos pensando en la siembra fina o gruesa, como se hizo en campañas anteriores, o que adquieran insumos para próximas campañas”, distingue Amorosi.

Se pasó del manejo de stocks a la gestión dinámica shuttertock - Shutterstock

Es decir, se enfrenta un negocio de insumos que ha cambiado, que dejó de ser de manejo de stocks, para pasar a ser de una gestión dinámica en las compras por parte de los productores. Entonces, “los comercios van a tener que ser muy rápidos para, ante un pedido del productor, darse vuelta y comprar en espejo al importador/fabricante del formulado o del principio activo, para, desde ahí, gestionarle el negocio al cliente”, advierte el consultor.

Por su parte, los productores deberían tomar nota de la nueva situación y no dejar para último momento las decisiones de compra, siempre considerando las relaciones insumo/producto para aprovechar oportunidades, y para evitar problemas de logística de aprovisionamiento en los momentos de máxima demanda.