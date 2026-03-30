“Cambio drástico”: pronostican tormentas muy fuertes en los próximos días

Después de las lluvias extremas del fin de semana, que dejaron acumulados superiores a los 150 mm en zonas del centro de Buenos Aires, el clima sigue bajo seguimiento en áreas productivas clave y suma nuevos factores de preocupación. Los pronósticos anticipan una semana muy inestable, con calor intenso, cambios bruscos y nuevas tormentas, en un contexto en el que incluso se prevén precipitaciones por encima de lo normal en la zona núcleo pampeana. Con suelos ya cargados en regiones como Azul, Olavarría y otros lugares del centro bonaerense, el riesgo de excesos hídricos vuelve a quedar en primer plano en medio de la cosecha. La recolección de cultivos como el maíz ha quedado frenada por las últimas precipitaciones.

En líneas generales, los especialistas coinciden en que se viene un escenario muy dinámico. Primero, varios días con temperaturas inusualmente altas para esta época del año y, después, un cambio fuerte con la llegada de un frente frío que va a generar lluvias y tormentas de distinta intensidad. Es decir, una combinación que suele ser sinónimo de inestabilidad.

“El epicentro de las lluvias está en el centro de la provincia de Buenos Aires”, explicó el climatólogo Germán Heinzenknecht, que puso el foco especialmente en esa región. Si bien aclaró que hay zonas como el norte y nordeste que pueden absorber mejor el agua caída y no presentan, por ahora, un panorama tan complicado, la situación es distinta en el centro bonaerense.

Lluvias registradas entre el 25 y el 29 de marzo

Ahí, el punto más delicado está en la zona de Olavarría y en Azul, donde las lluvias ya fueron importantes y el problema es que todavía podría seguir lloviendo en los próximos días. “Es la parte más complicada, porque ya ha llovido mucho y se le va a agregar más agua entre miércoles y jueves, con lo cual queda vulnerable de nuevo a los excesos hídricos”, advirtió. Y, si bien llevó algo de tranquilidad al señalar que no se trata de un escenario como el del año pasado, asegura que “igual se complejiza mucho”.

En cambio, no todas las regiones están en la misma situación. Heinzenknecht explicó que hacia el sur de la zona núcleo y en sectores de Córdoba las lluvias son, en general, positivas y no generan excesos, mientras que hacia el norte directamente no están llegando. “Al norte está bloqueado, no llegan las lluvias”, resumió, marcando un contraste claro dentro del mapa productivo.

Semana “hiperdinámica”

En la misma línea, el meteorólogo Leonardo De Benedictis anticipó que la semana será “hiperdinámica”, con cambios marcados en muy poco tiempo. Según detalló, primero habrá varios días con temperaturas muy altas —incluso extremas para la época— y luego un descenso importante hacia el fin de semana.

Reserva de agua en el suelo

“Vamos a tener una primera mitad de semana con temperaturas muy altas, hasta miércoles o jueves, y después un descenso muy significativo que se va a notar especialmente el fin de semana”, explicó. En el medio de ese cambio es donde se generarán las condiciones para las tormentas.

Y no serían episodios menores. “Se viene un cambio drástico que va a provocar lluvias y tormentas de variada intensidad. Otra vez el sur de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa pueden tener tormentas fuertes a muy fuertes”, señaló. Es decir, zonas clave para la producción que volverán a quedar bajo la lupa. No se tratará de un solo evento. Según el pronóstico, después de las primeras tormentas podría haber una breve pausa con fenómenos más aislados hacia jueves y viernes, pero el mal tiempo volvería hacia el fin de semana. “Sábado y domingo nuevamente con lluvias y tormentas”, anticipó.

Otro punto a tener en cuenta es el viento. El fuerte contraste entre el calor y el ingreso de aire frío puede generar ráfagas intensas. “Con ese contraste térmico podemos tener ráfagas muy significativas”, advirtió De Benedictis, sumando otro factor de riesgo.

En este contexto, el informe semanal de la Secretaría de Agricultura también alertó que el escenario climático seguirá activo en los próximos días. Según el relevamiento oficial, “las lluvias semanales serían superiores a las normales en la zona núcleo pampeana e inferiores a las normales en el NEA y norte del Litoral” . A esto se suma un patrón térmico exigente: “Se prevé una temperatura media superior a la normal en el norte del país, especialmente en el NOA”.

30 MAR | 10:35h ⛈️ Rigen varios avisos a corto plazo en el centro de Buenos Aires por tormentas fuertes con lluvias intensas



🌬️ Un frente estacionario sobre la región central provoca inestabilidad de la zona



Más info en 👉 https://t.co/HR4LGtOd3P pic.twitter.com/cWywE7bdju — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 30, 2026

Ese panorama se suma a lo ocurrido en los últimos días, cuando se registraron eventos de lluvias extremas en el centro de Buenos Aires. En localidades como Azul y Olavarría se superaron los 150 mm en pocas horas, con consecuencias como anegamientos e incluso evacuados.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional incluidos en el informe, la estación de Azul acumuló 171 mm en un solo día (28 de marzo), un valor muy cercano al récord histórico para ese mes, mientras que en Olavarría se registraron 151 mm, prácticamente en línea con su máximo histórico diario de marzo. En el acumulado mensual, el impacto también fue significativo: Azul alcanzó más de 310 mm en marzo y Olavarría cerca de 259 mm, valores muy superiores a lo normal.