Cambio en Maizar: un exfuncionario de Macri asumió la presidencia y pidió reglas para invertir

Luis María Urriza fue elegido nuevo presidente de Maizar, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, en reemplazo de Federico Zerboni, quien finalizó su mandato después de cuatro años al frente de la entidad. La designación se realizó este viernes durante la asamblea general ordinaria de la organización. El nuevo titular, que fue subsecretario de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, planteó la necesidad de contar con reglas que permitan planificar a largo plazo y generar condiciones para aumentar la producción y las inversiones en las cadenas del maíz y el sorgo.

“Ambas cadenas de cultivos tienen condiciones para producir más, transformar más granos en carnes, alimentos y bioenergía cerca de donde se cosechan, y llegar a nuevos mercados. Para ello, se necesitan reglas que permitan planificar más allá de una campaña y una agenda compartida entre el sector privado y el sector público capaz de propiciar inversiones”, sostuvo Urriza, según informó Maizar en un comunicado.

El nuevo presidente es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y tiene un MBA. Actualmente integra el Consejo Directivo de Maizar en representación de CREA, una organización que reúne a productores agropecuarios que trabajan en grupos para intercambiar experiencias y mejorar sus sistemas productivos.

Urriza, ingeniero agrónomo y productor agropecuario, planteó la necesidad de contar con reglas que permitan impulsar nuevas inversiones en las cadenas del maíz y el sorgo Maizar

Urriza ocupó la Subsecretaría de Agricultura de la Nación entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, durante toda la presidencia de Mauricio Macri. Fue designado al comienzo de esa administración, cuando Ricardo Buryaile estaba al frente del entonces Ministerio de Agroindustria. Durante esos años, participó de la gestión de las políticas agrícolas nacionales, en un período marcado por cambios en los derechos y las condiciones de exportación de los principales granos.

Además de su paso por la función pública, fue vicepresidente de Argentrigo, la asociación que reúne a distintos integrantes de la cadena del trigo. También se desempeña como profesor de la Maestría en Evaluación de Proyectos Agroindustriales de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

En su llegada a la presidencia de Maizar, Urriza señaló que buscará fortalecer el trabajo entre los distintos integrantes de las cadenas del maíz y el sorgo y mantener el diálogo con el sector público.

“Agradezco la confianza del Consejo Directivo. El objetivo para este nuevo período es continuar articulando las redes que conforman el maíz y el sorgo, incluyendo la interacción público-privada, para concretar cada vez más y mejor sus potencialidades”, afirmó.

Uno de los planteos del nuevo presidente es avanzar en una mayor transformación de los granos dentro del país, para que una parte más importante de la producción se utilice en actividades como la elaboración de alimentos, la producción de carnes y la generación de bioenergía. En ese sentido, consideró que tanto el maíz como el sorgo tienen posibilidades de crecer, aunque advirtió sobre la necesidad de contar con condiciones que permitan sostener inversiones durante varios años.

Federico Zerboni, saliente presidente de Maizar Exponenciar

El cambio de autoridades se produjo luego de cuatro años de gestión de Zerboni. Según detalló Maizar, durante ese período la entidad amplió su trabajo con los gobiernos nacional y provinciales, así como con el Congreso de la Nación a través del Comité Ejecutivo Agrobioindustrial. También participó de actividades internacionales mediante MAIZALL, una organización que reúne a representantes de las cadenas del maíz de distintos países, y desarrolló proyectos técnicos y productivos en distintas regiones de la Argentina.

La nueva conducción tendrá a Víctor Accastello, de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), como vicepresidente primero, y a Lisandro Galíndez, de Syngenta, como vicepresidente segundo. Alfredo Paseyro, de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), ocupará la secretaría, mientras que Andrés Beibe, de Vylor, será prosecretario.

Por su parte, Santiago del Carril, de Allaria Agro, asumirá como tesorero y Federico Zerboni continuará formando parte de la conducción como protesorero, en representación de Zerboni SRL.