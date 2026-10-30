US$3791 millones: vuelan las exportaciones de carne vacuna y van rumbo a otro récord

Las exportaciones argentinas de carne vacuna mantuvieron en septiembre pasado un volumen similar al registrado un año atrás, aunque generaron mayores ingresos por la recuperación de los precios internacionales. Según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron ese mes las 71.900 toneladas peso producto y reportaron US$492,7 millones, un 18,7% más que en el mismo periodo de 2025.

El desempeño del mes mostró, sin embargo, una retracción frente a agosto. Los volúmenes embarcados descendieron un 2,7%, mientras que el valor obtenido retrocedió un 6,3%. La baja mensual estuvo acompañada por una reducción de los precios promedio de exportación, aunque estos continuaron por encima de los niveles de un año atrás. En tanto, en lo que va del año las ventas al exterior en valor ya alcanzaron los US$3791,2 millones y se encaminan a superar el monto de US$3884 millones registrado en 2025.

“Con relación a septiembre de 2025, los volúmenes exportados resultan similares; mientras que el valor obtenido ha sido un 18,7% superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, al hacer la comparación mensual.

Los precios de los productos destinados a Estados Unidos mostraron una evolución favorable en la comparación interanual: entre enero y septiembre de 2026, los valores de la carne enfriada fueron un 40% superiores a los registrados en igual período del año anterior, mientras que los de la carne congelada aumentaron un 14%

El dirigente destacó el resultado acumulado entre enero y septiembre, donde las exportaciones de carne vacuna refrigerada y congelada sumaron 549.600 toneladas peso producto, por un valor aproximado de US$3791,2 millones. En comparación con los primeros nueve meses de 2025, los volúmenes crecieron un 5,3%, mientras que el ingreso de divisas aumentó un 36,9%.

La diferencia entre la evolución de las cantidades y la facturación se explica, en buena medida, por la mejora de los precios. En septiembre, el valor promedio de exportación alcanzó los US$6855 por tonelada, un 18,8% más que los US$5772 registrados en el mismo mes del año pasado. No obstante, frente a agosto, el precio medio cayó un 3,7%.

De acuerdo con el documento, los valores de la carne vacuna habían iniciado una recuperación gradual durante 2025, después de tocar un piso cercano a los US$3740 por tonelada a mediados de 2024. La tendencia alcista llevó los precios hasta casi US$7300 por tonelada en mayo de 2026. Desde entonces, retrocedieron y en septiembre se ubicaron en torno de los US$6850.

China continuó como el principal destino de las exportaciones argentinas que en septiembre concentró el 68% de los volúmenes embarcados, una participación que refleja la importancia de ese mercado para la colocación de la producción nacional, en especial de los cortes congelados y de la carne con hueso. Durante el mes, se enviaron a ese país 30.000 toneladas de carne bovina congelada deshuesada, por US$181,1 millones. A esos embarques se sumaron 18.800 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de US$54,4 millones.

China continuó como el principal destino de las exportaciones argentinas: en septiembre concentró el 68% de los volúmenes embarcados Reuters

En el caso de la carne congelada sin hueso, los embarques de septiembre alcanzaron las 42.000 toneladas y generaron US$289,5 millones. Los volúmenes fueron similares a los del mismo mes de 2025 y registraron una leve disminución del 0,4% respecto de agosto. Entre enero y septiembre, esta categoría acumuló 317.200 toneladas, un 5,6% más que en igual período del año anterior. La facturación, en tanto, creció un 37,5% y se aproximó a los US$2183,7 millones.

La carne refrigerada tuvo un comportamiento diferente. En septiembre se exportaron 10.700 toneladas por US$146,2 millones. Los embarques de carne refrigerada deshuesada disminuyeron un 18,3% frente al mes anterior y un 7,7% en la comparación interanual. Pese a esa retracción mensual, el acumulado de los primeros nueve meses llegó a 89.600 toneladas, un 5,2% por encima de las 85.200 toneladas del mismo período de 2025.

En términos de ingresos, la carne refrigerada también mostró una evolución positiva entre enero y septiembre: generó cerca de US$1200 millones, un 32,2% más que los US$907,5 millones facturados durante los primeros nueve meses del año pasado.

Europa se ubicó entre los principales destinos de la carne refrigerada sin hueso y en septiembre recibió 5200 toneladas, por US$84,4 millones; esos embarques retrocedieron cerca de un 18% frente a agosto y un 5% respecto de septiembre de 2025. En el acumulado anual, los envíos a ese mercado sumaron 41.400 toneladas, un 8% menos que en los primeros nueve meses del año anterior.

Chile, por su parte, registró un avance mensual: las exportaciones de carne enfriada sin hueso alcanzaron las 2100 toneladas, un 24% más que en agosto y un 8% por encima de septiembre de 2025. Sin embargo, en los primeros nueve meses de 2026 los despachos a ese destino acumularon 13.000 toneladas, un 15% menos que en igual período del año pasado.

Estados Unidos

Hacia Estados Unidos hubo una caída de los envíos de carne congelada, que no logró ser compensada por completo por el comportamiento de la carne enfriada. Entre ambas categorías, los embarques sumaron apenas 5300 toneladas en septiembre, lo que ubicó a Estados Unidos como el tercer destino en importancia durante el mes. El Consorcio ABC atribuyó ese desempeño al elevado nivel de utilización de los contingentes con preferencias arancelarias.

Los precios de los productos destinados a ese mercado, en cambio, mostraron una evolución favorable en la comparación interanual: entre enero y septiembre de 2026, los valores de la carne enfriada fueron un 40% superiores a los registrados en igual período del año anterior, mientras que los de la carne congelada aumentaron un 14%. Al 26 de octubre, la Argentina había completado el 91,4% de la cuota anual de 20.000 toneladas y el 71,2% del contingente de igual volumen correspondiente al cuarto trimestre del Acuerdo Recíproco. Vale recordar que Donald Trump le otorgó al país un volumen adicional total de 80.000 toneladas.

Otro segmento relevante fue el de las menudencias y preparaciones a base de carne bovina. En septiembre, las exportaciones totalizaron 10.900 toneladas por US$30,4 millones. El precio medio se ubicó levemente por debajo de los US$2800 por tonelada, aunque algunos productos, como las lenguas bovinas, alcanzaron valores cercanos a los US$4400 por tonelada.

“Las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina del mes de septiembre de 2026 totalizaron un volumen de 10.900 toneladas, por un valor de US$30,4 millones”, señaló Ravettino. Agregó que, durante los primeros nueve meses del año, las ventas externas de estos productos llegaron a 84.200 toneladas, por US$222,8 millones.