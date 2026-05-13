Brasil llamó a profundizar la alianza comercial con la Argentina

En medio de un escenario global atravesado por tensiones comerciales, exigencias ambientales y una creciente demanda de alimentos, la nueva agregada agrícola de Brasil en la Argentina, Juçara André Duarte, dejó un mensaje contundente sobre el futuro del Mercosur y el vínculo bilateral: para ambos países, construir una estrategia conjunta hacia el mundo ya no es solo una opción comercial, sino una necesidad estratégica. “La fuerza que tienen nuestros países juntos es algo increíble. Entonces, hay mucho más respeto cuando llegamos juntos”, afirmó la funcionaria brasileña durante el Cambras Business Day, donde compartió panel con empresarios y referentes vinculados al comercio, la innovación y la integración regional.

Recién llegada al país hace tres meses, Duarte explicó cuál es su función dentro de la embajada brasileña en Buenos Aires. “Soy la representante del Ministerio de Agricultura de Brasil en la Argentina. Trabajo en la embajada junto a los diplomáticos y tengo una interacción muy cercana con los organismos argentinos responsables de las anuencias y licencias de las industrias brasileñas que exportan para acá y viceversa”, señaló.

Según explicó, una de las tareas centrales es facilitar el comercio bilateral agroalimentario. “Estamos en equipo con los organismos para tener mayor fluidez en el tránsito de mercaderías entre los dos países”, indicó.

La funcionaria brasileña durante el Cambras Business Day, donde compartió panel con Delfín Uranga, Facundo Contreras y el moderador Tomás Allende, socio del estudio Beccar Varela

La funcionaria sostuvo que Brasil está redefiniendo parte de su estrategia agroindustrial global. “Brasil es responsable del 10% de lo que se alimenta el mundo”, afirmó. Y agregó que el país ya no mira únicamente el negocio de las commodities, sino también los alimentos con valor agregado y sustentabilidad. “Estamos mirando también exportar productos de mayor valor agregado y de un origen sostenible, mostrar al mundo que nuestros productos son sostenibles”, expresó.

En esa línea, describió el trabajo que Brasil realiza a través de su red internacional de agregados agrícolas. “Somos 40 agregados agrícolas de Brasil distribuidos en 38 países”, comentó.

Duarte relató que el objetivo es abrir mercados para pequeñas y medianas empresas alimenticias brasileñas, muchas de ellas familiares o lideradas por mujeres. “Queremos promocionar no solo a las grandes empresas, también a las pequeñas del interior de Brasil, con sus productos más nobles y sustentables”, explicó.

La Argentina ocupa un lugar central dentro de esa estrategia. “El 70% de la exportación de Brasil de productos alimenticios para consumo final va a la Argentina. Es el tercer mayor socio de Brasil, después China y Estados Unidos. Es un gran socio de productos industrializados también. Estamos avanzando para ser más unidos", afirmó.

La agregada agrícola remarcó que el vínculo entre ambos países supera ampliamente la competencia comercial. “La Argentina, además de ser un competidor, es socio y un complemento, un poco de los tres”, definió.

Para Duarte, el desafío actual es transformar esa convivencia en una estrategia común frente al resto del mundo. Según indicó, ya existen ejemplos concretos de integración exitosa: “El propio acuerdo Mercosur-Unión Europea une fuerzas”.

La Argentina ocupa un lugar central dentro de esa estrategia: “El 70% de la exportación de Brasil de productos alimenticios para consumo final va a la Argentina”

También puso como ejemplo la relación comercial en el negocio cárnico. Recordó que, cuando se detectó un caso de scrapie ovino en la Argentina, frigoríficos brasileños se comunicaron preocupados por el impacto que podía tener en el comercio bilateral. Duarte sostuvo que actuar como bloque fortalece el peso político y comercial del Mercosur frente a medidas sanitarias o barreras técnicas internacionales. “Cuando llega la noticia de que un país implementó una barrera técnica o sanitaria, si vamos en conjunto es una fuerza mucho más grande que llegar solo la Argentina o solo Brasil”, afirmó.

La funcionaria identificó además áreas donde ambos países pueden profundizar la integración. Entre ellas mencionó biocombustibles, transición energética, bioinsumos, maquinaria agrícola y armonización regulatoria. “Podemos tener más integraciones”, resumió.

Uno de los puntos donde observó grandes oportunidades es el desarrollo de bioinsumos y productos biológicos para el agro. “Hay una gran oportunidad de integración de conocimiento técnico”, señaló. En esa línea, adelantó que la embajada de Brasil organizará en agosto próximo un encuentro técnico vinculado a bioinsumos para compartir con autoridades argentinas la experiencia regulatoria brasileña. “No es el objetivo exportar a la Argentina, porque aquí hay fábricas de estos productos. Lo que buscamos es una integración de conocimiento”, aclaró.

Duarte también destacó avances concretos de integración tecnológica entre ambos países. Uno de ellos está vinculado con el comercio de vinos y bebidas. “Solo Brasil y la Argentina tienen una integración bajo un sistema que favorece especialmente a la Argentina”, explicó.

Según detalló, el sistema brasileño ya puede tomar automáticamente información técnica del Instituto Nacional de Vitivinicultura argentino para acelerar aprobaciones de importación. “En pocos segundos el sistema le da el visto bueno al importador brasileño”, afirmó.

La agregada agrícola consideró que el acuerdo entre Mercosur-Unión Europea representa mucho más que una baja de aranceles. “Hay grandes oportunidades para inversiones, intercambio de tecnologías y alianzas con empresas europeas; es algo mucho mayor que baja de aranceles”, sostuvo.

No obstante, reconoció que tanto Brasil como la Argentina deberán prepararse para competir con productos europeos dentro de sus propios mercados. “Tenemos que trabajar en la promoción de nuestros productos”, señaló al mencionar especialmente a los vinos argentinos y brasileños.

En el panel también participó Delfín Uranga, cofundador y CEO de SiloReal, quien coincidió en la necesidad de cambiar la lógica competitiva entre ambos países. “Tenemos que dejar la cultura del ‘o’ para ir a una cultura del ‘y’. Se puede ser complemento, competencia y socio a la vez”, afirmó.

Según explicó, la Argentina y Brasil enfrentan problemas comunes vinculados con financiamiento, eficiencia y trazabilidad: “Hoy el mundo quiere saber de dónde provienen los alimentos que consume”.

Uranga destacó además las fortalezas complementarias de ambos mercados: “La Argentina es un gran lugar para probar e inventar y Brasil ya es la escala, el gran mercado que hace que algo sea realmente global"

Uranga destacó además las fortalezas complementarias de ambos mercados. “La Argentina es un gran lugar para probar e inventar y Brasil ya es la escala, el gran mercado que hace que algo se convierta realmente global. Juntos, Brasil y la Argentina tienen un potencial mucho mayor que por separado", expresó.

Por su parte, Facundo Contreras, country manager de ADS Tigre, sostuvo que Brasil representa un socio estratégico para las empresas argentinas: “Hay mucho por aprender de Brasil en materia regulatoria”. El ejecutivo mencionó especialmente el manejo de recursos hídricos, integración logística y escalabilidad empresarial. “Lo que uno hace acá vemos que es rápidamente replicable a una escala mucho más importante en Brasil”, señaló.

También remarcó la necesidad de que los gobiernos acompañen los procesos de integración empresarial. “Hay mucha apertura para conocimiento e industrias cruzadas, con la necesidad de que los gobiernos también apoyen esta nueva realidad”, afirmó.

A lo largo del encuentro quedó expuesto un mensaje compartido entre funcionarios y empresarios: frente a un escenario global cada vez más competitivo, la integración regional aparece como una herramienta clave para ganar escala, peso político y capacidad comercial.

Y en esa visión, tanto desde Brasil como desde la Argentina empiezan a mirar al Mercosur no solo como un acuerdo comercial, sino como una plataforma conjunta para disputar mercados, inversiones y protagonismo en la nueva agenda agroalimentaria mundial.