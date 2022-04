Campo e Internet: una alianza necesaria por donde se la mire

Todos sabemos la importancia de la llegada de Internet al mundo. Nos cuesta imaginarnos cómo haríamos y qué haríamos sin este servicio. A pesar de los avances tecnológicos a nivel mundial y local, existen zonas en las cuales la conectividad a Internet no existe.

El sector agroindustrial es uno de los más afectados por esta ausencia de conectividad. De acuerdo a una encuesta realizada por Cambio Rural, en el país el 45,3% de los productores no cuentan con conexión de Internet. Millones de hectáreas que no tienen ni siquiera señal para trabajar o comunicarse.

Agustín Garzón, abogado y consultor en telecomunicaciones, colaboró, junto al equipo de Nuevas Generaciones, en un estudio sobre “soluciones de conectividad para la producción agropecuaria argentina” y resultó interesante saber un poco más sobre este planteo tan necesario.

“El objetivo del proyecto es hacer un análisis de la situación actual de la conectividad rural. Con esto, no solo vimos que gran parte del campo no tiene conectividad, también planteamos de qué forma se puede revertir esta situación partiendo de la base de que es necesario, no solo para la producción, sino para generar una mayor inclusión digital para la gente que vive en el interior del país por su importancia para la educación, los trámites públicos, temas financieros, etc. Cada vez es más grave estar desconectado”, compartió Garzón.

Según describió, en el estudio se abarcó un caso que es el desarrollo de 4G en las comunidades rurales de Brasil. Allí se construyó una infraestructura de conectividad rural muy grande con un gran impacto positivo en todos los sentidos para el sector agropecuario.

“Identificaron que en un campo de 1500 hectáreas el acceso a Internet genera ahorros de aproximadamente US$40.000 anuales. Tener la cosechadora conectada online baja el consumo de nafta y el consumo de fertilizantes”, comentó el especialista.

En este contexto, expresó que mucho se habla de la producción, de cómo esta mejoraría con Internet, pero hay un factor que no hay que perder de vista: las familias agropecuarias. La llegada de internet al campo mejoraría en todo sentido el bienestar de los integrantes del sector.

Garzón explicó que hoy por hoy “seguramente un chico que termina la secundaria va a tener que irse del campo para estudiar o trabajar”. La pandemia demostró que con acceso a Internet se puede hacer ambas cosas desde cualquier lugar. Si no accede a internet, el campo se queda excluido y termina perdiendo a muchos jóvenes.

¿Cuánto tiempo se tardaría en completar este proyecto? Para Garzón, es difícil saber en cuánto tiempo se podría cubrir la conectividad 4G en todo el país. “Pero creemos que hay interés entre las empresas que proveen conexión a Internet. Creo que si esto avanza, se podría llevar adelante de manera rápida. Si sucedió en Brasil, puede suceder acá”, finalizó el consultor.

En conclusión, por su impacto en la producción, pero sobre todo por el impacto social positivo en las familias rurales, es fundamental que la conectividad rural sea considerada un elemento estratégico en el desarrollo del país.

El autor es socio de Barrero & Asociados