Carlos Melconian sobre el acuerdo con el FMI: “No nos salva”

SAN NICOLÁS.- En la tercera jornada de Expoagro Edición YPF Agro, el economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, recorrió la muestra y brindó a los productores una charla en la que se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se debate en el Congreso. Disertó en un auditorio al aire libre a sala llena.

“El acuerdo no nos salva, pero sin acuerdo entramos en un escenario peor. Lo que hace es, en lugar de seguir en el camino del acantilado, va a la banquina, pero no vuelve a la autopista. Este acuerdo no es duro, es laxo y el Gobierno tiene ganas de festejar. Cuando los Máximos se corren y los Cristina no hablan del acuerdo, es porque en el fondo saben que si no firmás es para peor, pero quieren quedar despegados, porque no hay nada para ganar”, dijo.

“Es un acuerdo entre el que tiene hambre y el que tiene ganas de comer, hecho por resignación, donde lo único relevante es el tiempo, donde los intereses los va a seguir pagando. Que el Fondo Monetario otorgue un acuerdo de estos, sin ninguna reforma estructural, sin ninguna clase de modificación de mediano plazo y que el Gobierno lo festeje y lo ponga en primer lugar, significa para el hombre común que no se van a arreglar las cosas”, añadió.

En ese sentido, destacó la importancia de cumplir con las metas fiscales, ya que una vez por trimestre el organismo internacional controlará que se hagan efectivas las pautas acordadas.

“Hay una meta fiscal que es reducir el déficit fiscal, una política monetaria, de cuanto podés emitir y una meta externa, relacionadas a las reservas y el valor del dólar”, sostuvo.

“Si te vienen a monitorear y lo que supuestamente se dijo que se va a hacer es, el Fondo nos va a seguir refinanciando. Para este Gobierno en particular va a ser desgastante porque es el formato folklórico de que te imponen las cosas, que son los jueces. Es la historia de siempre, es costo político”, agregó.

Melconian recordó el acuerdo tan cuestionado por el oficialismo actual del expresidente Mauricio Macri: ‘Fue más serio y contra plata. La oposición de ese momento le decía a que el Fondo le prestaba ese dinero para ser reelegido. Yo miraba ese acuerdo y decía esto es un acuerdo para perder, no para ganar y perdió”.

Por otro lado, enmarcó el contexto macroeconómico en el cual se firma este acuerdo. Con una presión impositiva altísima, el Gobierno se encuentra ante la dificultad de agregar más tributos. “El mayor aliado que tiene el Gobierno en la recaudación es la tasa de inflación”.

En rigor, explicó que “el IVA al 21% recauda más con el 50% de inflación que con el 30%”. Lo mismo vale para el gasto público: “Hay un 3,4% del PBI en subsidios, entre tres y cuatro en jubilados y otro tanto en planes sociales. Ese es un gasto público infinanciable que lo estamos padeciendo, que lo pagás con deuda, como lo hizo Macri, o con inflación, como lo hace este Gobierno”.

En este contexto, Melconian cuestionó: “Si por la recaudación no vas a hacer nada, con el gasto es mucho, y está difícil, y tenés que bajar el déficit fiscal, porque si no hay equilibrio de fisco: hay inflación, hay deuda o ambas cosas. Entonces: ¿cómo vas a hacer esa magia?”.

Al respecto, sostuvo que “el déficit fiscal se va a bajar con licuación inflacionaria en todos los rubros”, pero advirtió que eso “para subsidios no alcanza” por lo que el Gobierno deberá aumentar las tarifas.

En rigor, sostuvo que con el aumento del precio del gas, “en el corto plazo los subsidios en la Argentina van a volar por más que haya inflación, que es otro costo también para los subsidios”.

Por último, señaló: “Es bueno que haya oposición de gente que es parte de este gobierno para terminar con la historia de que el peronismo no los deja gobernar. Acá hay todo un conjunto de personas que se oponen a cualquier cosa”.