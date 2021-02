México es un mercado al que históricamente apuntó la Argentina por su exigencia sanitaria Fuente: Archivo

25 de febrero de 2021

Luego de que el presidente Alberto Fernández consiguiera en su último día de visita en México que ese país abra su mercado para la carne vacuna argentina, la industria frigorífica ve que se trata de una apertura "positiva y auspiciosa" por delante. No obstante, es un camino con desafíos con competidores como Canadá y Estados Unidos que ya le venden a ese país.

Según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la proyección de importación de carne vacuna de México este año se encuentra en 130.000 toneladas. En tanto, se estiman 365.000 toneladas de exportación. Es un mercado que la Argentina históricamente quiso abrir por sus exigencias en materia sanitaria.

Para Carlos Riusech, CEO de Frigorífico Gorina, todo lo que implique apertura de mercados es muy conveniente para el sector. "Es uno de los objetivos permanentes de nuestra Cámara. México es un mercado muy importante y con un consumo interno que tiene varias similitudes con el consumo argentino", dijo.

En coincidencia, Víctor Tonelli, consultor ganadero. entiende que hay una excelente y muy interesante oportunidad de colocar las carnes argentinas allí. "México es un país que tiene un concepto muy alto de nuestra carne y reconocen implícitamente la carne argentina, aunque nunca les exportamos. Tienen una llegada próxima a la Argentina y saben de su calidad", indicó a LA NACION. "Es un país que importa un volumen significativo por eso es interesante lo que hay para colocar", agregó.

El inicio de las ventas se dará en los mismos términos que con el Uruguay: un representante del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad de México (Senasica) viarjá a Buenos Aires para elaborar junto a las autoridades del Senasa los pasos a seguir para armar los protocolos y habilitar los establecimientos frigoríficos.

Luz amarilla

Si bien Tonelli está ilusionado con el anuncio de la apertura, es cauto a la hora de los hechos, porque se debe ingresar a un mercado dominado por Estados Unidos Unidos y Canadá. "Para poder ser competitivos, habrá que conocer los detalles de los aranceles de exportación. Para ver qué tan competitivos podemos ser, debemos ver las limitaciones que tenemos. Están muy tomados por las carnes provenientes de Canadá y Estados Unidos, que aunque en origen en esos países las carnes son caras, forman parte del Nafta e ingresan con cero arancel", señaló.

"Además, ambos países, y particularmente Estados Unidos, le compran una parte muy importante de su producción de terneros o de novillitos para luego engordarlos y esa misma carne muchas veces es la que vuelve a México", agregó.

Por último, Tonelli destacó la importancia de saber si habrá una cuota libre de arancel para las carnes argentinas. "No soy tan optimista porque están atados con el Nafta. Si la competencia es con un costo de arancel muy alto, como en el caso Uruguay, va a ser difícil hacerlo. Uruguay prácticamente no exporta carne a México porque no puede competir", concluyó.

