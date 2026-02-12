Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de “intentos desesperados” por hacer caer la causa judicial

La exprimera dama Fabiola Yáñez acusó a su ex espareja Alberto Fernández ante la Justicia de actuar con una “consciente ceguera” frente a los hechos que lo ponen de cara a un juicio oral, en el proceso en el cual está acusado de pegarle a su exmujer, y señaló que el expresidente hace “intentos desesperados” por hacer caer la causa.

El expresidente Alberto Fernández en Azz Stream

Yañez hizo estas manifestaciones en un escrito que presentó ante el juez federal Daniel Rafecas, para rechazar un pedido de nulidad presentado por el exmandatario.

Alberto Fernández argumentó que toda la causa debe ser declarada nula porque la Cámara Federal de Casación apartó del expediente al juez Julián Ercolini, a quien el expresidente recusó por supuesta enemistad. Dijo que al tratarse de una resolución de un juez parcial, debe anularse todo el expediente.

Pero Yañez, en un escrito, dijo que debe avanzar el juicio y denunció que su exmarido tergiversa el fallo de Casación, que no anula todo lo que se hizo hasta ahora en el proceso judicial.

Declaró que Fernández tiene una “consciente ceguera” frente a los hechos que lo acercan al juicio oral y que todos estos recursos son “intentos desesperados” de eludir las acusaciones y un “empeño en hacer caer el caso”.

En un escrito, patrocinada por sus abogadas Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, calificó el pedido de nulidad como un “burdo intento de eludir la Justicia” para no responder por los actos de violencia de género denunciados.

La residencia presidencial de Olivos, donde se habrían registrado los episodios de violencia de género denunciados por Fabiola Yañez Captura

Las letradas de Yáñez sostienen que la resolución de la Cámara de Casación es clara, al señalar que “se aparta al juez pero los actos cumplidos por aquél son válidos”. Además, argumentan que la defensa del expresidente consintió esta decisión al no interponer un recurso extraordinario federal en tiempo y forma, lo que implica una aceptación de que lo actuado hasta ahora es legal.

En el escrito se advierte que la pretensión de Fernández de anular el proceso, que ya cuenta con requerimiento de elevación a juicio, y volverlo a “foja cero” constituye una revictimización.

Para Yañez los múltiples planteos de nulidad son “intentos desesperados” y un “abuso de las normas procesales” para derribar una causa.

Fabiola le respondió al expresidente cuando dijo que fue “inducida” o “manipulada” para instar la acción penal en su contra. Afirmó que ello constituye otro acto de violencia contra la mujer atribuible al imputado, pues implica subestimar su capacidad.

El fiscal del caso, Ramiro González, también se opuso a anular la causa y ahora es el juez Daniel Rafecas el que debe resolver.

Mientras tanto, tramita en la Corte Suprema un recurso de Yañez para evitar que el juez Julián Ercolini sea apartado definitivamente del expediente.