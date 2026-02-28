El precio de la soja enfrenta realidades contradictorias

En el panorama comercial de la soja actualmente se observan dos realidades contradictorias. Por un lado, en el mercado de Chicago, los precios aumentaron 40US$/t entre mediados de enero y mediados de febrero, un comportamiento alcista. Por otro, se proyecta una cosecha récord de soja en Brasil y una buena producción en la Argentina, factores bajistas.

En detalle, la suba en la plaza estadounidense encuentra sustento en las compras de soja, a los tirones, por parte de China, y en el mayor uso del aceite de soja para la producción de biodiésel. “El gigante asiático había retomado gradualmente sus adquisiciones en Estados Unidos, pero su comportamiento hacia adelante resulta difícil de prever. Hace dos semanas, el presidente Trump anunció un aumento de las compras chinas, pero ello no ocurrió y luego la Corte Suprema no convalidó los aranceles impuestos por el mandatario”, afirma Sebastián Olivero, responsable de Commodities de StoneX.

En relación con el biodiésel, el año pasado se produjeron 3550 millones de galones, mientras que para el corriente año se proyectan 5500 millones (+60%), lo que explica parte del optimismo de los operadores en el mercado de Chicago.

Récord brasileño

Entre los factores bajistas se destaca la cosecha récord de Brasil (180M/t, récord), que se ofrece con precio FOB en los puertos brasileños que queda 45US$/t por debajo del FOB estadounidense, lo que reduce los incentivos para que China concentre grandes compras en Estados Unidos.

Otro elemento bajista es la producción argentina. “Si bien no alcanzará los 50–51M/t previstas inicialmente, las recientes lluvias permitieron estabilizar el deterioro productivo, para proyectar una cosecha en el orden de 46 a 47M/t”, calcula Olivero.

Otro factor bajista es el posible aumento de la superficie sembrada con soja en la campaña 2026/27 en Estados Unidos, del 5% según el USDA.

Frente a este escenario, quienes deban vender durante la cosecha, si pueden conseguir un valor de 320/325US$/t para Mayo no es un mal negocio. Quienes quieran cubrirse de eventuales subas posteriores, pueden comprar un call. Quienes no tengan necesidad inmediata de venta podrían optar por mantener la mercadería embolsada, a la espera del weather market en el hemisferio norte en el invierno o de posibles avances en la reducción de los derechos de exportación en el país.