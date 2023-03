Caso Vicentin: el juez Lorenzini se excusó y abandonó la causa

escuchar

SANTA FE.- El juez de primera instancia civil y comercial en la ciudad de Reconquista, al norte de esta provincia, Fabián Lorenzini, quien llevaba adelante el expediente por el concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora Vicentin, decidió correrse de la causa al adjudicar “violencia moral” y un “resguardo del decoro que exige la investidura de magistrado”.

Los argumentos del funcionario judicial tienen lugar luego de que uno de los acreedores –es decir, una de las personas a las que la cerealera les debe dinero– pidiera que sea sometido a un juicio político. “Considero indispensable formular mi excusación para continuar actuando como juez en este expediente, con fundamento en la violencia moral que me produce una solicitud de juicio político presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por parte de un representante de acreedores, y en resguardo del decoro que exige el ejercicio de la magistratura en este caso en particular”, puntualizó Lorenzini.

Por su parte, integrantes de la Comisión de Seguimiento del denominado Caso Vicentin en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe expresaron su preocupación por el corrimiento del juez, ya que esto demorará los plazos para dar curso, o no, a la propuesta de acuerdo con acreedores presentada por la empresa.

Según se informó oportunamente, en la presentación que elevó a la Justicia, Lorenzini aseguró que en sus resoluciones siempre aspiró a “buscar el bien común, preservar la empresa de forma viable, cuidar las fuentes de trabajo, garantizar el trato digno hacia los acreedores y el respeto por su tiempo, y la razonabilidad y prudencia”. Y agregó: “Durante los últimos años intentamos administrar justicia en un proceso concursal de dimensiones nunca antes conocidas en la historia judicial de la Argentina”.

Recordemos que en la presentación del magistrado, uno de los representantes de los acreedores pidió ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que se abra un Juicio Político contra Lorenzini, a causa de “decisiones reprochables” en su accionar como juez en el concurso preventivo.

Lorenzini respondió: “Soy consciente de mis deberes funcionales, pero no puedo soslayar la violencia moral que me genera dicho planteo, porque siento que me condiciona a la hora de continuar ejerciendo libremente la jurisdicción en este proceso tan relevante y complejo. No se trata de una exquisitez ni de un recelo caprichoso que me impida escuchar críticas u opiniones divergentes acerca de las decisiones adoptadas”, observó Lorenzini al respecto.

Y repasó: “Durante los tres años que tuve el honor de ser el juez en este expediente, he sorteado numerosos pedidos de recusación, planteos de incompetencia, críticas y postulaciones de la más diversa índole jurídicas, políticas y económicas. Pero, un pedido de juicio político en las actuales circunstancias de alta sensibilidad, me expone en un grado que no me parece apropiado ni digno tolerar”.

Lorenzini puntualizó que al momento de presentar su excusación ante la Justicia –la cual se conoció en el mediodía de este viernes- la Corte Suprema de Santa Fe no se había expedido sobre el pedido de juicio político. Sin embargo, advirtió: “Me siento inhibido de continuar ejerciendo mi rol constitucional en este proceso en particular”.

El magistrado también se disculpó con los acreedores que esperan que el trámite avance para que se pueda saldar la deuda que Vicentin tiene con ellos y calificó al juicio político como “una agresión desmedida”. En forma enfática, el juez de los Tribunales de Reconquista aseguró que su accionar con el expediente está amparado por la ley, por las Constituciones Nacional y provincial, y por los actos jurídicos detallados en el documento.

Por último, el juez adelantó que el expediente, así como sus incidentes y actuaciones conexas, será remitido al Subrogante legal, Juez Civil y Comercial de la 3° Nominación con asiento en la ciudad de Reconquista.

Novedades en la causa

Otro dato a tener en cuenta es lo que sucedió a fines de febrero pasado cuando después de más de ocho meses que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Rafael Gutiérrez, ordenara la suspensión de los términos judiciales y el avocamiento del proceso judicial solicitado por un acreedor y después de casi tres meses de la sentencia del máximo tribunal que rechazó ese pedido y ordenó su devolución, el expediente volvió a estar a disposición del titular del juzgado de Reconquista.

A partir de lo planteado por Lorenzini, se tendrá que ir viendo las fechas de la resolución de propuesta concursal, las posibles impugnaciones judiciales que puedan interponer los acreedores disconformes con dicha propuesta y la fecha para resolver si el acuerdo es homologable judicialmente o lo rechaza por violación de algunas de las causales que invoca la Ley Concursal. Todo eso, según los que leyeron el expediente, tendrá que resolverse antes del mes de mayo. Vicentin solicitó en febrero de 2020 la apertura de su concurso preventivo de acreedores.

A todo esto, se conoció que Vicentin pidió en el expediente del concurso que se declare la existencia de acuerdo preventivo. Presentó nuevas conformidades, como la de Banco Macro, entre otras. La cerealera tiene 62% de cápitas y casi 73% de capital.