El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) eliminó una excepción que permitía usar ractopamina como promotor de crecimiento en cerdos. La decisión, que responde a un reclamo de cinco entidades de la cadena porcina, se formalizó mediante la resolución 956/2026 del Boletín Oficial. La normativa, que firmó la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo, prohíbe el uso y la comercialización de productos veterinarios indicados como promotores de crecimiento que contengan sustancias de acción beta agonista, como la ractopamina, o de acción tirostática. La prohibición alcanza directamente a quienes usan o comercializan esos productos en la cadena animal. Para los productores porcinos, el cambio es la eliminación de una excepción que regía exclusivamente para esa especie.

Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina (FPA) festejó la decisión. “Desde la Federación Porcina Argentina celebramos esta decisión de las autoridades sanitarias, que representa un logro histórico tras años de gestiones ininterrumpidas que sostuvimos ante las distintas administraciones gubernamentales. Durante mucho tiempo llevamos adelante este reclamo para subsanar una contradicción normativa que no reflejaba la realidad de nuestras granjas, donde producimos de manera natural y sin promotores de crecimiento”, dijo.

La ractopamina era el único beta agonista exceptuado de la prohibición de uso como promotor de crecimiento, exclusivamente en cerdos

En rigor, el artículo 2 deroga la Resolución 148/2006, que había establecido la prohibición del uso de esos promotores. En 2011, el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca modificó ese régimen mediante la Resolución 1458 e incorporó la excepción para la ractopamina en cerdos. La decisión de este miércoles unifica el criterio para todas las especies y explicita que la prohibición alcanza también a la comercialización de los productos veterinarios comprendidos.

“Sin duda que es un paso estratégico que nos permitirá respaldar nuestras exportaciones sin riesgo de objeciones comerciales, alineándonos con los estándares de más de 160 países que no autorizan este tipo de productos. Con esto logramos revalorizar internacionalmente a la carne porcina argentina como un producto de máxima calidad e inocuidad libre de promotores, y al mismo tiempo brindar reglas claras y total previsibilidad a los productores de nuestro país”, precisó Seijas.

El Senasa fundamentó la medida en las diferencias regulatorias entre países. Señaló que el uso de la ractopamina está prohibido o carece de autorización en varios mercados relevantes para las exportaciones argentinas, entre ellos la Unión Europea. Según el organismo, sostener la excepción podría “afectar la previsibilidad del sistema sanitario y comprometer la estrategia de inserción internacional” de la Argentina en el comercio de carnes. También indicó que un criterio uniforme facilita la fiscalización y que los beta agonistas producen efectos metabólicos y fisiológicos que van más allá de la mejora productiva.

Agustín Seijas, director Ejecutivo de la Federación Porcina Argentina

La resolución cita la ley 13.636, que regula los productos veterinarios, y la ley 27.233, que asigna al Senasa el control sanitario y establece la responsabilidad de los operadores por la sanidad y la inocuidad de su producción. El organismo recordó que su programa de control de residuos ya incluye muestras para detectar ractopamina en bovinos, porcinos, equinos y ovinos faenados, además de productos importados.

Según se desprende de la normativa, el pedido para eliminar la autorización lo hicieron la Federación Porcina Argentina (FPA), la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina (Caegp), la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) y la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena). Las entidades buscaron adecuar las reglas locales a las exigencias de los destinos internacionales y acompañar el crecimiento de las exportaciones.

El alcance sobre la carne importada

La normativa anterior incluía la Disposición 2/2012, que autorizó el ingreso de cargamentos de carne porcina procedentes de países donde se usa ractopamina, sujeto a límites de residuos. Los considerandos de la nueva resolución plantean eliminar ese régimen de ingreso. En sus artículos, la Resolución 956/2026 deroga expresamente la Resolución 148/2006 y fija la prohibición para el uso y la comercialización de los promotores de crecimiento. La Disposición 2/2012 y las condiciones que se aplicarán a los cargamentos importados quedan sin mención expresa en la parte dispositiva.