Cepo a la carne: el campo rechaza un acuerdo con bajas de precios al productor

En el campo rechazan cualquier acuerdo por la carne vacuna que derive en una baja de precios para los productores.

El viernes pasado, luego de que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recibiera a representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entre ellos de la industria exportadora, la Mesa de Enlace conversó durante más de una hora con los empresarios de la carne.

Allí, en esa charla del sector privado, se blanqueó que el Gobierno pretende de 4 a 8 cortes con un precio “subsidiado” con gran volumen de mercadería y llegada a todo el país.

Hoy el Gobierno tiene un acuerdo con la industria por unos 6 millones de kilos para paleta, vacío, matambre, falda, tapa de asado, tira de asado, cuadrada/bola de Lomo, roast beef, carnaza, carne picada y espinazo. Los cortes se venden con foco en supermercados, pero también en algunas redes de carnicerías y en el Mercado Central.

La nueva exigencia del Gobierno sería que asado, matambre, vacío y la cuadrada entren en un esquema de mayor volumen, además de precios reducidos. La pretensión oficial sería de más kilos que el actual convenio.

Anoche, el presidente Alberto Fernández volvió a defender el cierre de las exportaciones de carne vacuna, en diálogo con María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, por CNN en Español.

“¿Por qué se supone que suben los precios de la carne argentina? Porque dedicás un 30 por ciento a exportarlos. Entonces, la lógica es que si vos frenás ese 30 por ciento y lo dejas adentro, la oferta aumenta y los precios bajan”, argumentó.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló que lo que buscaría el Gobierno, con un valor subsidiado, significaría para el productor una pérdida económica importante.

“Esto que propone el Gobierno costaría de 7000 a 10.000 pesos por cabeza vendida. Esto es lo que nos importa a nosotros, porque en definitiva es el bolsillo del productor el que termina pagando”, señaló Chemes en un audio que se viralizó tras el encuentro.

“Las cuatro entidades del campo dijimos que esto es inaceptable, no tiene posibilidades de que prospere”, agregó el dirigente rural.

El presidente de CRA reiteró, tras ese encuentro con la industria, que el campo mantiene su postura en torno del cese de comercialización de hacienda.

“Por el momento no hay ninguna modificación, nos vamos a mantener firmes. La posición de las entidades es que en la medida que no se levante la prohibición de exportación no vamos a modificar nuestra posición”, apuntó Chemes. Mañana podría haber novedades si además de hacienda se suma granos al cese de comercialización.

“No queremos que la caída de precios (en la carne) la termine pagando el productor”, señaló el presidente de CRA ante una consulta de LA NACION.

Como ayer informó LA NACION, la industria está trabajando, y en contacto con Desarrollo Productivo, en diversas alternativas para un acuerdo que contemple más volumen como pretende el Gobierno.

“Estamos elaborando todo tipo de análisis y propuestas”, indicó una fuente de la industria exportadora, agrupada en el Consorcio de Carnes ABC. “La mayoría parte de que hoy ya tenemos un acuerdo de entrega de carnes a los supermercados con el Gobierno”, añadió.

De acuerdo a la fuente consultada, se está “trabajando en alternativas que permitan la reapertura de las exportaciones. Estamos viendo la composición de la misma”.

En este contexto, los matarifes están ofreciendo al Gobierno colaborar en la logística y distribución de cualquier acuerdo de la carne para que llegue, por ejemplo, a las carnicerías del segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense donde está la mayor problemática social de acceso al producto. De esa manera, llegaría más allá del circuito de supermercados, por ejemplo, del actual acuerdo.