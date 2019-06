El gobernador Peppo, Enrique Santos (presidente de la Rural del Chaco), Rolando Toledo (STJ), Víctor Navajas (Brangus) y Norberto Frigerio (LA NACION) Crédito: LN Ganadera Norte

Fernando Bertello SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019 • 15:42

RESISTENCIA.-Una noticia positiva y otra negativa para el Chaco. Por un lado, el buen momento que está atravesando la ganadería, con una demanda creciente para la exportación de carne, despierta entusiasmo entre los productores de esta provincia que busca tener también una salida al exterior. Inclusive, al despegue de la carne se está sumando con fuerza la venta de genética a países de la región. Pero, por otra parte, las lluvias de los últimos seis meses, que dejaron registros por encima de los 2000 mm en el sudoeste chaqueño, el doble de todo un año, siguen agrandando las cuentas de las pérdidas.

La dimensión del impacto del fenómeno climático estuvo en escena en el acto de apertura de LA NACION Ganadera Norte, muestra que organizan en el predio de esta ciudad de la Sociedad Rural del Chaco LA NACION y la Asociación Argentina de Brangus. Domingo Peppo, el gobernador, estimó que el impacto productivo va de $7000 millones a $10.000 millones y supera los 25.000 millones de pesos si se considera la infraestructura.

"Tenemos el aparato complicado en la accesibilidad, 20.000 kilómetros de tierra destruidos", señaló el gobernador. Chaco tiene más de 30.000 kilómetros de red terciaria y con el impacto de las inundaciones debería destinar unos US$60 millones para su reparación.

El campeonato terneros concentró el interés del público Crédito: LN Ganadera Norte

Según contó a LA NACION Marcelo Repetto, ministro de Producción, como medida de ayuda se impulsaron postergaciones de pago de impuestos y de ejecuciones fiscales. Se está buscando que el Banco del Chaco refinancie a cooperativas para que se recupere un flujo de financiamiento directo a los productores. Mañana se van a poner a disposición también créditos que llegarán a comercios e industrias con tasa por debajo de la inflación ya que está resentida la economía de los pueblos inundados.

"Hoy tenemos afectada un tercio de la producción agrícola, 470.000 hectáreas sobre 1,5 millones de hectáreas", indicó Repetto. Según Enrique Santos, presidente de la Sociedad Rural del Chaco, "hay 2 millones de cabezas (de ganado) en el agua sobre 2,7 millones (del stock total)". Agregó: "Están ahí, en el agua, amontonadas".

"Lo más importante es recuperar nuestro aparato productivo", señaló Peppo en el acto por LA NACION Ganadera Norte.

El gobierno nacional comprometió una ayuda de $100 millones por la situación de emergencia y Chaco otra ayuda similar. Según señaló Peppo ante una consulta de este medio, por el lado del gobierno nacional la ayuda "todavía no ha llegado, pero está muy avanzado el crédito".

Peppo adelantó que de no concretarse el arribo de los $100 millones del gobierno nacional "la provincia va a adelantar la semana que viene los $100 millones (que corresponden al gobierno chaqueño)".

"El gesto de los $200 millones (de ayuda total) es un gesto de acompañamiento frente a una pérdida mayor", señaló el gobernador en referencia a que la cuenta total supera los $25.000 millones.

En tanto, en su discurso Santos fue crítico con el gobierno nacional ante la situación climática. "El Chaco está bajo el agua y no nos oyen, la Nación no nos ve", expresó en referencia a la administración central. Precisó que la ayuda total prevista alcanzaría a 1409 productores con un monto por productor de 160.000 a 170.000 pesos. "Es un crédito de subsistencia", remarcó. Añadió que unos 10.000 productores quedarían afuera de ese esquema porque hay actividades no contempladas, como productores de alfalfa, miel, entre otros.

Calidad. El Brangus se lució en la pista Crédito: LN Ganadera

"Recordamos a los miles y miles de chaqueños sumergidos en el agua. Les mandamos a todos un abrazo solidario", señaló Norberto Frigerio, director de relaciones institucionales de LA NACION. Frigerio destacó que el diario, que cumplirá 150 años el 4 de enero próximo, "está cerca del campo" que "hace a la realidad más profunda de lo social y lo económico del país".

"Nos solidarizamos con los productores", se sumó Víctor Navajas, presidente de la Asociación Argentina de Brangus. Esta raza realiza aquí su 14a. Exposición Nacional del Ternero y su 50a. Gran Nacional. "Es récord con 370 animales y un nivel excelente", señaló Navajas.

Además de la exportación de carne vacuna, hay expectativas por incrementar las ventas de genética (animales en pie, semen, embriones) a países de la región. Martín Goldstein, director de Brangus, estimó que podría haber un crecimiento del 30% este año en este rubro. A la muestra llegaron compradores de diversos países. Más allá de la mejora en el tipo de cambio, en el fervor por la venta de genética influye la calidad de una raza como Brangus.

Santos, Toledo, Peppo, Navajas, Frigerio, Pelegrina, Chemes y Repetto Crédito: LN Ganadera Norte

Renascer es un centro genético brasileño ubicado en Uruguayana. El año pasado vino a la muestra de Brangus y compró dos toros. Ahora sus técnicos están de vuelta porque quieren llevarse más. "Es una genética buena para Brasil", señaló Leonardo Pavin, integrante de la empresa.

En Chaco hay 13 establecimientos de faena ligados con el consumo interno. Unos 50.000 novillos van para la exportación pero vía frigoríficos de otras provincias. Hay capitales nacionales interesados en adquirir y reactivar un frigorífico de capitales rusos ubicado en Margarita Belén.

En LA NACION Ganadera Norte también estuvieron Rolando Toledo, presidente del Supremo Tribunal de Justicia provincial; Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Jorge Chemes, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Alejandro Petek presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Además, pasó por la muestra el intendente Jorge Capitanich.

Sobre las inundaciones en el Chaco, ante una consulta Pelegrina apuntó: "Hay una alta preocupación por el impacto en la economía de los productores y en lo social porque le pega a los pueblos". En tanto, destacó que la exportación de genética representa para el país "enormes oportunidades" y señaló que para la próxima edición de la Exposición Rural de Palermo habrá un Centro de Negocios y Promoción de la Genética que apuntará a fomentar los contactos con compradores.