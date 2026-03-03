Vacunos: precios con altibajos en el comienzo de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy, martes, en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso moderado de 9497 vacunos, ingresados en 252 camiones jaula. Las ventas tuvieron una demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad. El Índice General bajó un 1,09% al pasar de $3802,452 a $3760,684, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,14% al pasar de $4497,161 a los $4503,682.

Los novillos, con 1381 cabezas, representaron el 14,58% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $5000 con 432 kg; $4900 con 470 kg, y $4800 con 525 y con 529 kg. Por las mejores vacas se pagó $4800 con 466 kg; $4400 con 497 kg, y $4600 con 540 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5800 con 308 kg; $5400 con 376 kg, y $5250 con 411 kg, y en vaquillonas, $5800 con 298 y con 302 kg; $5150 con 371 kg, y $5000 con 395 y con 402 kg.

El detalle de venta fue 1381 novillos; 1719 novillitos; 2163 vaquillonas; 3036 vacas; 864 conservas, y 305 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3760,684, mientras que el peso promedio general resultó de 435 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4503,682. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4503,683. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4565,424.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (113) Socibar v. 25, 494 kg a $3600. Asoc. de Coop. Argentinas: (336) A.C.A. nt. 52, 360 a 5250; 35, 347 a 5300; 18, 347 a 5400; Burgardt nt. 20, 386 a 5200; El Cacique vq. 16, 324 a 5450; Hippener n. 20, 446 a 4950. Balcarce y Cía. SRL: (65) Peluffo nt. 18, 499 a 4750. Blanco Daniel y Cía. SA: (324) Cadamuro v. 16, 501 a 3500; Carelli n. 15, 461 a 4800; 16, 411 a 5250; vq. 17, 402 a 5000; 16, 345 a 5300; Don Eladio v. 62, 469 a 3500; Ferrero v. 26, 639 a 3250; Grupo D y V vq. 60, 384 a 5000. Brandemann Consignataria SRL: (170) Aimaretto vq. 17, 375 a 4850; 17, 330 a 5400; La Unión de Schachenmayr v. 25, 555 a 3500; vq. 25, 371 a 5150. Campos y Ganados SA: (192) Carnicería Armendariz v. 19, 432 a 2200; La India v. 22, 500 a 3510; Marangoni vq. 15, 327 a 5500; 15, 302 a 5850; 15, 277 a 5900; Tovagliari nt. 15, 400 a 5000. Casa Massola SA: (95) Campagnolle n. 27, 456 a 4000; Cozzarin vq. 18, 425 a 2200; Rivarola n. 36, 499 a 4500.

Casa Usandizaga SA: (109) Aotearoa vq. 16, 419 a 2200. Colombo y Colombo SA: (246) Agropecuaria Cattalano v. 36, 546 a 3250; Cardinal n. 18, 484 a 4750; Elina n. 18, 476 a 4750; Gotta n. 18, 470 a 4900; Hijas de Harriet vq. 32, 432 a 4200, Hijos Dr. Fonzo n. 18, 488 a 4400. Colombo y Magliano SA: (586) Bravo v. 30, 556 a 3970; Campiela v. 16, 453 a 2600; 15, 450 a 2800; Couper v. 32, 521 a 3500; Crocci n. 23, 464 a 4750; El Recado nt. 17, 398 a 5200; vq. 33, 370 a 5000; 15, 374 a 5050; Estb. Ganadero San Antonio vq. 26, 335 a 5250; 20, 311 a 5500; Hemmingsen nt. 22, 303 a 5800; Monsalvo vq. 15, 380 a 3400; Saifica v. 18, 539 a 2000; Soldati nt. 21, 432 a 5000; 22, 387 a 5200.

Consignataria Blanes SRL: (97) García vq. 24, 362 a 5100. Consignataria Melicurá SA: (193) Estab. Los Manantiales n. 41, 442 a 4820; Fund. de Asist. San Luis Orione tr. 18, 588 a 3000; 18, 515 a 3100; Ripa vq. 18, 425 a 3400. Crespo y Rodríguez SA: (169) Drabble n. 25, 525 a 4800; vq. 16, 390 a 4500; 15, 409 a 4600; El Indio de Juárez vq. 27, 354 a 2200; 23, 376 a 2300; 26, 390 a 2500.

Dotras, Ganly SRL: (320) Fesgan vq. 18, 429 a 2000; Ganadera Mapa n. 39, 477 a 4850; vq. 46, 381 a 4800; Gaviña n. 39, 448 a 4900; Mariezcurrena vq. 35, 371 a 1800; Monte Ovejero v. 27, 481 a 3000; Ruppel nt. 38, 352 a 4000. Ferias Agroazul SA: (169) Don Vicente nt. 22, 343 a 4800; vq. 15, 285 a 4900; Miguel v. 17, 468 a 2800; Juan Pedro n. 16, 490 a 3200. Gahan y Cía. SA: (102) Louge n. 16, 455 a 4200; nt. 29, 483 a 4300; v. 16, 463 a 2200. Ganadera Salliqueló SA: (37) Tornes Hermanos n. 16, 504 a 4250. Gananor Pujol SA: (215) Mateos n. 40, 500 a 4750; Lena v. 24, 447 a 2000; San Gregorio v. 15, 535 a 3000; Ustariz v. 22, 439 a 3760. Gogorza y Cía. SRL: (211) Fons vq. 15, 370 a 5000; Gran Trébol n. 40, 558 a 4750; vq. 33, 527 a 3000; Kysilka vq. 19, 417 a 1900; v. 15, 441 a 2200; Mariño vq. 45, 308 a 5400.

Gregorio Aberasturi SRL: (277) Mera Carhue Agrop. vq. 53, 346 a 2300; 61, 366 a 2500; 66, 425 a 3000; v. 37, 470 a 3300; 31, 505 a 3700. Harrington y Lafuente SA: (135) El Bagual v. 15, 505 a 3000; Zumag vq. 23, 405 a 1800; v. 17, 503 a 2700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (162) El Carpincho Ganadera v. 15, 505 a 2800; 21, 447 a 3050. Jáuregui Lorda SRL: (210) Boucinha n. 20, 520 a 3500; vq. 15, 335 a 4350; Cabaña El Respiro n. 29, 458 a 4550; El Sulky v. 22, 493 a 2000; 23, 530 a 2100.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (119) Guanaco Hue v. 36, 453 a 3700; Neyra vq. 15, 409 a 2600. Lartirigoyen & Oromí SA: (312) Agro Taurizano nt. 40, 377 a 4000; La Armonía nt. 15, 409 a 4200; Ponzio vq. 15, 313 a 5000; 16, 302 a 5100; Sastre Inchauspe nt. 15, 397 a 5140; vq. 20, 356 a 5000; 21, 328 a 5200; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 17, 324 a 4800. Llorente-Durañona SA: (196) Cabaña Don Tomás nt. 16, 401 a 5200; 27, 376 a 5400; Establecimiento Blanchard v. 32, 541 a 2800; Sarasola v. 35, 516 a 3000; Elissondo vq. 38, 388 a 1900; 16, 408 a 2100; v. 30, 456 a 2300.

Madelan SA: (230) Becker n. 37, 460 a 4840; nt. 21, 429 a 5000; Faguaga nt. 15, 405 a 5000; Paraguil nt. 24, 335 a 4620; vq. 20, 314 a 4300; San Pedro Agrop. nt. 40, 429 a 5000; Soldati n. 27, 442 a 4840; nt. 16, 397 a 5150. Martín G. Lalor SA: (620) Cañada Honda v. 22, 552 a 3700; vq. 49, 315 a 5300; Cerdeira vq. 16, 314 a 5300; Ciancaglini nt. 28, 428 a 4400; Lavallol e Hijos v. 16, 536 a 2950; 19, 468 a 3000; El Combate nt. 90, 344 a 5700; vq. 45, 327 a 5400; 45, 319 a 5500; El Trece de Cervio v. 18, 451 a 3000; vq. 22, 348 a 5300; Gogorza n. 19, 579 a 3600; 15, 506 a 4000; Udale v. 25, 445 a 2500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (386) Mendizábal vq. 16, 371 a 3800; 32, 339 a 4000; Frangos vq. 22, 296 a 4800; Km389 vq. 15, 387 a 4700; 15, 364 a 4800; 15, 345 a 50000; S.A.C.A.G.A.M. vq. 15, 407 a 1700; 15, 400 a 4200; 16, 369 a 4500; 16, 348 a 4700.

Monasterio Tattersall SA: (897) Agrop. San Diego n. 24, 450 a 4000; 30, 461 a 4200; Aispuro n. 44, 504 a 4400; Berca nt. 15, 359 a 5380; 19, 351 a 5400; 21, 350 a 5450; 15, 341 a 5500; Bernal nt. 22, 381 a 5050; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 19, 384 a 5350; El Ganado vq. 22, 331 a 5250; Estab. Sausalito nt. 44, 422 a 4800; Estb. Ganadero San Antonio vq. 19, 313 a 5250; Bobbio vq. 28, 370 a 4700; 17, 355 a 4750; Martin Ezequiel n. 37, 540 a 4400; Nutrancalen tr. 21, 550 a 3700; Ravotti e Hijos vq. 17, 379 a 4850; Solaro n. 18, 470 a 4000; nt. 21, 428 a 4000. Nieva H. y Asociados SRL: (60) El Porvenir de Giraudo n. 26, 529 a 4800. Pedro Genta y Cía. SA: (145) Cook Llambias n. 21, 456 a 4700; nt. 19, 415 a 4700; Hijos de Bruno nt. 24, 390 a 5100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (484) Cresud nt. 17, 404 a 5150; 17, 409 a 5170; Establecimiento Maraju nt. 35, 358 a 5300; Gaillour Agropecuaria n. 40, 473 a 4900; Grassetti n. 24, 501 a 4100; Iruanyak vq. 43, 400 a 5000; 45, 375 a 5200; Monvale v. 17, 571 a 3900; Pemag vq. 44, 362 a 5000. Santamarina e Hijos SA: (77) De La Fuente nt. 42, 422 a 5000; La Guardia vq. 35, 379 a 3800. S. L. Ledesma y Cía. SA: (42) Grial Agropecuaria vq. 40, 390 a 3550. Wallace Hermanos SA: (248) Cabaña Inambu tr. 20, 418 a 4100; Capozzi vq. 28, 373 a 1800; Mayordomo v. 32, 526 a 3500; Messler n. 22, 478 a 4800; Paturlanne n. 34, 485 a 4800. Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (54); Goenaga Biaus SRL (61); Hourcade Albelo y Cía. SA (33); Iriarte Villanueva Enrique SA (42).