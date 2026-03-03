Expoagro: se viene una semana de remates con más de 100.000 cabezas

Desde el lunes previo a la apertura general y hasta el viernes 13, Expoagro 2026 edición YPF Agro concentrará una intensa agenda de remates televisados y vía streaming que superará las 100.000 cabezas. Según informaron, serán once consignatarias presentes, lo que confirma que “la ganadería dejó de ser un complemento de la tradicional ‘expo fierrera’ para transformarse en uno de los ejes comerciales más fuertes de la semana”. Detallaron que la actividad ganadera comenzará incluso antes del inicio formal de la muestra en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, en la carpa de remates Ipcva y el auditorio Carne Argentina, en la que se “combinará genética, invernada, financiación y televisación”.

Con precios firmes, una zafra que comienza a tomar ritmo, el mercado ganadero llega a San Nicolás con expectativas renovadas. La demanda externa, las expectativas de un buen acompañamiento crediticio y la necesidad de reposición, configuran un contexto donde la hacienda vuelve a ser protagonista.

La consignataria de hacienda Pedro Noel Irey abrirá la agenda el lunes 9 a las 10 con un remate televisado, en pleno inicio de la zafra, aprovechando la salida de la invernada. Este año contará con stand propio y proyecta 10.000 cabezas, trabajando todas las categorías, con especial foco en vientres y dos importantes lotes de liquidación que suman entre 500 y 600 vacas.

Con una fuerte presencia en la Cuenca del Salado, la firma buscará expandir su radio de acción hacia La Pampa, Córdoba y Entre Ríos. “Es un momento clave del año”, señalaron en la casa martillera.

A las 13.30, UMC-HV pondrá a consideración del mercado unas 20.000 cabezas, distribuidas en 170 a 180 lotes, con hacienda proveniente de más de diez provincias, desde Salta hasta Buenos Aires, con fuerte presencia de genética destacada.

El remate televisado incluirá lotes Brangus y Braford con respaldo de sus asociaciones, reafirmando el foco en genética certificada. La firma contará con stand propio en el sector ganadero por tercer año consecutivo, fortaleciendo su presencia comercial y el vínculo con clientes.

Bautista Bastanchuri, martillero y gerente comercial, anticipó: “Hemos tenido muy buenos remates. Este año se espera que los precios, como se viene vendiendo, sean casi el doble en todas las categorías”.

El martes 10, Colombo y Magliano, en su 5ª edición del TV Especial Expoagro, realizará su tradicional remate televisado, con hacienda de todo el país. La firma acompañará también la Exposición Braford Avanza, organizada por la Asociación Braford Argentina. Hasta el momento, la oferta es de 28.000 cabezas provenientes de todo el país. Juan Pedro Colombo, director y martillero de la firma opinó: “El acuerdo con EE.UU. es positivo y la creciente demanda, junto al apoyo crediticio con tasas razonables, proyecta un escenario favorable. La muestra se afirma así como una de las principales plazas ganaderas del primer semestre”.

El miércoles 11, a las 11, será el turno del remate televisado conjunto entre Campos y Ganados y Negocios de Hacienda. En su cuarto remate consecutivo en Expoagro, y segundo junto a Campos y Ganados, Negocios de Hacienda presentará una oferta mayoritariamente de invernada, con lotes de diferentes zonas productivas.

Hasta el momento proyectan cerca de 28.000 cabezas entre invernada, cría y hacienda para faena, provenientes de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Salta. “El objetivo es un remate federal, con lotes de calidad genética y destacados conjuntos de invernada, gordo y cría”, explicó Ricardo Firpo, director de la firma. Y agregó que habrá acuerdos con entidades financieras, financiación y plazos de pago especiales.

Por su parte, Campos y Ganados, que realiza este remate desde hace 19 años, renueva expectativas con stand propio. “Es una muestra que mira y participa el país entero, donde siempre se generan buenos negocios”, dijo Oscar Subarroca, presidente de la firma.

El martillo se levantará a partir de las 18 con una oferta de Reggi y Cía. con hasta el momento 10.000 cabezas provenientes de Chaco, Corrientes y Entre Ríos. Será un remate con financiación de tarjetas de varias entidades bancarias, con transmisión por streaming y televisación por Canal Rural.

“Participar de Expoagro con remates nos permite ampliar redes, tener visibilidad y mostrar el volumen, calidad y capacidad operativa de Reggi. Estar en plaza potencia a las consignatarias en escala y volumen, transparencia, referencia y competitividad”, resaltaron.

El jueves 12, Rosgan, participante desde la primera edición de Expoagro, tendrá un volumen de hacienda para la venta estimada entre 20.000 y 25.000 cabezas, mayormente de invernada, con remitentes de entre 9 y 11 provincias, incluyendo fuerte participación del NEA y NOA.

Raúl Milano, presidente del Rosgan, anticipó que la gran novedad serán los anuncios de nuevos instrumentos financieros para la cadena de ganados y carnes orientados a inversión y financiamiento sectorial, en articulación con la Bolsa de Comercio de Rosario. “Habrá excelentes remisiones de Angus, Hereford, Braford y Brangus, en un esquema que combina genética y volumen”, destacó Milano.

El viernes 13, a las 9, será el turno de Jáuregui Lorda, que pondrá a la venta 15.000 cabezas: 2000 de gordo para consumo y exportación, y 13.000 de invernada y cría. Tras un debut exitoso en 2025, este año volverá con un stand más amplio, ubicado cerca de la carpa de remates.

La firma destacó las ventajas financieras mediante tarjetas rurales y acuerdos con entidades bancarias en un escenario que proyectan de precios firmes y alta demanda. “Creo que el 2025 fue un gran año para la ganadería y este año vamos a seguir con la misma tónica porque hay muchas perspectivas a favor. Además, el acuerdo con Estados Unidos que está pidiendo carne, hay mucha demanda”, sostuvo Joaquín Jáuregui Lorda.

Desde las 13, en el auditorio Carne Argentina, la alianza estratégica de A. Sáenz, FCO Agroganadera y Vicar Ganadera realizará un remate conjunto por streaming, con invernada y cría de distintas regiones del país.

Estas tres consignatarias de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa participarán por primera vez en Expoagro bajo esta modalidad. Ofrecerán líneas promocionales y condiciones financieras especiales para compradores, en un esquema que combina tecnología, federalismo y herramientas comerciales.