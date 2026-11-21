Chalimín o Chelemín fue uno de los líderes indígenas más destacados de la historia colonial sudamericana. Perteneció a la Confederación Diaguita-Calchaquí y fue curaca de los Malfines, asentados en el oeste de la provincia de Catamarca, en el valle de Hualfín y Andalgalá. Comandó una etapa de la guerra de resistencia contra la invasión del Imperio español que se extendió desde 1630 hasta su captura y ejecución en 1637. Encabezó uno de los principales frentes del Gran Alzamiento Diaguita. Por su liderazgo militar y su capacidad para articular alianzas, su nombre quedó inscrito en la memoria histórica como el de un gran estratega que defendió la tierra y la libertad de su pueblo.

Se conoce muy poco de su vida antes del Gran Alzamiento iniciado en 1630. La mayor parte de los registros escritos que sobrevivieron pertenecen a cronistas y tribunales coloniales españoles. En las actas del proceso y de la ejecución quedó registrado que era un «indio cojo», expresión utilizada por los españoles para referirse a su condición física. Algunos historiadores vinculan esa circunstancia con las mutilaciones y los castigos corporales que los encomenderos y las autoridades coloniales aplicaban a los líderes indígenas. Quienes describían al curaca como rebelde eran también quienes procuraban someterlo. De su propia voz queda un vacío que ninguna reconstrucción debería llenar con certezas imaginarias.

La sublevación encabezada por Chalimín, conocida como el Gran Alzamiento Diaguita, formó parte de las guerras calchaquíes, una sucesión de enfrentamientos entre los pueblos indígenas y el Imperio español que se extendió durante buena parte de los siglos XVI y XVII. La resistencia tenía raíces profundas. Las exigencias de tributo y trabajo, los abusos de los encomenderos y el avance sobre los territorios indígenas habían acumulado agravios difíciles de contener.

En 1627 asumió como gobernador de Tucumán Felipe de Albornoz. Cuando una delegación indígena acudió a darle la bienvenida, el mandatario ordenó que sus integrantes fueran azotados y que les cortaran el cabello. La afrenta excedía el castigo físico: para los indígenas, constituía una humillación que hería su dignidad y agravaba el resentimiento contra las autoridades coloniales.

En 1630 se produjo otro episodio que precipitó el enfrentamiento. Según relata Felipe Pigna, el encomendero Juan de Urbina descubrió una mina de oro y, ante el temor de los indígenas de ser obligados a trabajar en ella, mataron al encomendero y a parte de su familia. Los españoles respondieron con una dura represión. En ese contexto de abusos y hostilidad, el conflicto se extendió y la resistencia adquirió mayor alcance.

Chalimín convocó a los curacas de distintas parcialidades y logró lo que pocos habían conseguido: reunir bajo una misma conducción militar a pueblos que históricamente habían mantenido disputas entre sí. Su llamado a las armas se extendió por los valles de Catamarca, Tucumán, Salta y La Rioja.

Entre los pueblos convocados se encontraban los aconquijas, pipanacos, andalgalenses, fiambalaos, paccipas, paciocas, abaucanes, malfines, colpes, capayanes, famatinas, atiles y guandacoles. La defensa de la tierra podía acercarlos, aunque no borrara sus diferencias. Por su fiereza, su destreza militar y su capacidad táctica Chalimín recibió el apodo de «Tigre de los Andes».

Chalimín, líder indígena diaguita (Imagen ilustrativa)

Algunos grupos pulares de Salta, asentados entre las sierras de Cachi y la quebrada de Escolpe, se abstuvieron de participar. Mantenían vínculos de vasallaje con la Corona española, los que contaban con autorización para ocupar sus tierras. Esta decisión muestra cómo las relaciones establecidas por el poder colonial también incidían en las alianzas y divisiones entre los propios pueblos indígenas.

Con base en el valle de Hualfín, la resistencia aprovecha su conocimiento del terreno. Armados con arcos y lanzas, se defendían desde los pucarás, fortalezas de piedra construidas en la cima de los cerros. También cortaban las tomas de agua que abastecían a los españoles y se apoderaban del ganado destinado a su sustento.

Uno de los mayores éxitos de la ofensiva indígena fue el asedio de Londres, que obligó a los españoles a abandonar la ciudad y refugiarse en La Rioja, la que también sufrió el cerco de los sublevados.

Las expediciones españolas salían en busca de los rebeldes, pero encontraban dificultades para controlar los valles. El dominio territorial lo tenían Chalimín y otros jefes indígenas. A medida que se sumaban grupos de distintas parcialidades, también se multiplicaban los ataques contra haciendas, capillas, templos y otras propiedades españolas. La magnitud del alzamiento llegó a poner en dificultades a los misioneros jesuitas, que resolvieron abandonar algunos de los valles donde se erigían sus misiones.

La violencia alcanzó a religiosos y jefes indígenas. Según las crónicas de la época, en 1632 fray Antonio Torino, de la misión de los Atiles, en La Rioja, y fray Pablo Valero, en Capayán fueron asesinados por los sublevados. Las campañas españolas también recurrieron a castigos extremos. Por orden del coronel Jerónimo Luis de Cabrera, el cacique Coronilla fue ejecutado por descuartizamiento, atado a cuatro caballos. El castigo buscaba quebrar la resistencia mediante el terror.

Los españoles mantenían posiciones en ciudades estratégicas como Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán. Cabrera comandó las fuerzas destinadas a contener el alzamiento. Desde La Rioja emprendió campañas contra los pueblos indígenas, alternando avances y repliegues. En 1633, Cabrera refundó Londres en Pomán, al pie de la sierra de Ambato. En el curso de la guerra también se estableció el fuerte de San Blas del Pantano, como puesto militar y lugar de concentración de indígenas sometidos.

La resistencia encabezada por Chalimín continuó hasta que, en 1637, fue capturado por Pedro Ramírez de Contreras, quien ordenó su ejecución y descuartizamiento en Hualfín. Sus restos fueron exhibidos en distintos lugares del territorio como escarmiento y advertencia para quienes continuaran resistiendo. Para reforzar ese mensaje de sumisión ordenaron clavar su cabeza en una pica en la plaza de La Rioja y exhibir su brazo derecho en Pomán.

La muerte de Chalimín debilitó la rebelión, pero no puso fin inmediato a la resistencia. El Gran Alzamiento Diaguita continuó hasta aproximadamente 1643, cuando la represión, las deportaciones y la desnaturalización de miles de indígenas terminaron por quebrar buena parte de la organización de los pueblos sublevados, aunque persistieron focos de resistencia más allá de esa fecha.

El nombre de Chalimín atraviesa los siglos como emblema de los pueblos de nuestra América que defendieron con indoblegable coraje su tierra y su derecho a la libertad.