El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) modificó el plazo que tienen los trabajadores rurales de 45 años o más para solicitar una extensión de la prestación por desempleo. A partir de la nueva disposición, los beneficiarios deberán realizar el trámite dentro de los 10 días posteriores al cobro de la última cuota, cuando hasta ahora contaban con un período de 90 días.

La medida quedó establecida en la Resolución 108/2026, publicada en el Boletín Oficial, que modifica el régimen del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo previsto en la ley 25.191. El cambio alcanza a quienes, al momento de solicitar el beneficio original, tengan 45 años o más y continúen en situación legal de desempleo.

La extensión mantiene su duración de seis meses adicionales. Durante ese período, el monto equivaldrá al 70% de la prestación mensual que el trabajador percibió durante los primeros cuatro meses del beneficio original. Para acceder, además de cumplir con el requisito de edad, deberá seguir desempleado y presentar la solicitud dentro del nuevo plazo establecido.

Hasta ahora, el régimen contemplaba un período de 90 días para solicitar la extensión, contado desde la fecha de pago de la última cuota. Ese plazo había sido fijado en octubre de 2023, mediante la Resolución 5151/23. Con la nueva normativa, el Renatre dejó sin efecto esa disposición y redujo el margen para iniciar el trámite.

Entre los fundamentos, el organismo señaló que la modificación apunta a optimizar los recursos operativos, reducir los tiempos de gestión y mejorar la previsibilidad del procedimiento. Según los antecedentes aportados por el Departamento de Gestión de Prestaciones de la Seguridad Social Rural, la gran mayoría de los trabajadores mayores de 45 años solicita la extensión durante los primeros días posteriores al último pago.

A partir de ese diagnóstico, el directorio del Renatre aprobó el cambio mediante el Acta 166/2026. La resolución establece así un plazo más acotado para quienes necesitan prolongar la cobertura económica una vez agotadas las cuotas iniciales.

El punto central para los trabajadores alcanzados será, por lo tanto, prestar atención a la fecha en que cobran la última cuota. Desde ese momento comenzarán a correr los 10 días disponibles para presentar el pedido de extensión. Si no realizan la gestión dentro de ese período, ya no contarán con el plazo de tres meses que contemplaba el régimen anterior.

La normativa también precisa que la edad se considera al momento de solicitar la prestación original, no cuando se tramita la extensión. De esta manera, el requisito alcanza a quienes ya tenían 45 años o más al iniciar el beneficio y mantienen la condición legal de desempleo al momento de pedir su continuidad.

El seguro por desempleo rural forma parte del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo creado por la ley 25.191, que instituyó un esquema contributivo de la Seguridad Social para los trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación. El Renatre, como organismo encargado de administrar ese sistema, tiene atribuciones para establecer las condiciones y los requisitos de acceso a la prestación.

La Resolución 108/2026 lleva las firmas del presidente del Renatre, Abel Francisco Guerrieri, y de Carolina Llanos. Con esta modificación, el organismo busca agilizar la gestión de las extensiones, pero también establece una ventana considerablemente más breve para que los trabajadores rurales mayores de 45 años puedan solicitar la continuidad de la ayuda económica una vez finalizado el período inicial.